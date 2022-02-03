Minh Hằng khoe nhẫn kim cương cực khủng, nhưng dân tình xôn xao danh tính người đàn ông giấu mặt phía sau

Những hình ảnh mới nhất của Minh Hằng đã khiến fan hâm mộ không khỏi tò mò.
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Từ trước tới nay, Minh Hằng là người giữ kín chuyện đời tư, hiếm khi chia sẻ trên mạng xã hội. Gần đây, nữ ca sĩ vướng nghi vấn mang bầu khi diện trang phục rộng, che dáng. Nhiều cư dân mạng còn cho rằng người đẹp đã cố tình lựa chọn cách này để giấu dáng. Tuy nhiên, Minh Hằng ngay sau đó đã phủ nhận thông tin mang bầu với đại gia.
Sáng 1/2, trên Instagram cá nhân của mình, Minh Hằng vừa đăng story thu hút sự quan tâm của khán giả. "Bé Heo" gây sốc cõi mạng khi cầm cả cọc tiền để đi lì xì. "Đi chúc Tết hơi hao khúc này", Minh Hằng hài hước chia sẻ. Ngoài ra, nữ ca sĩ còn khiến dân tình choáng váng, "mắt tròn mắt dẹt" khi khoe chiếc nhẫn kim cương cực khủng trên ngón áp út.
Người hâm mộ "sốt xình xịch" trước hình ảnh này của Minh Hằng, rộ nghi vấn nữ ca sĩ chuẩn bị lên xe hoa . Đáng chú ý, người đàn ông lấp ló ngồi bên cạnh Minh Hằng khiến dân tình xôn xao. Nhiều netizen cho rằng đó chính là người bạn trai giấu mặt bấy lâu nay của nữ ca sĩ.
Được biết, bạn trai Minh Hằng là 1 đại gia lớn hơn cô nhiều tuổi nhưng vẫn rất phong độ, trẻ trung. Ngoài ra, cả hai đã có nhiều năm hẹn hò bí mật.
Ảnh: Tổng hợp