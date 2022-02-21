Mới đây, vào ngày 20/2, Ngọc Trinh tiếp tục ‘chiêu đãi’ khán giả với một bộ hình thực hiện ở ga tàu điện Cát Linh Hà Nội.

Trong năm vừa qua, dân tình có vẻ đã quá quen thuộc với hình tượng của một Ngọc Trinh quyến rũ và gợi cảm qua hàng ti tỉ lần hở bạo đến mức làm người khác ngộp thở. Thế nhưng, những bộ ảnh mở màn cho năm 2022 lại mang hơi hướng hoàn toàn khác khiến cộng đồng mạng không ít lần phải "mắt chữ A miệng chữ O" vì quá ngạc nhiên.

Đáng nói, mặc dù Hà Nội đang có thời tiết giá lạnh vô cùng khắc nghiệt nhưng ‘nữ hoàng nội y’ vẫn ăn mặc hết sức phong phanh với chiếc áo crop - top khoe vòng eo trứ danh và chiếc quần jeans bó sát khoe vòng 3 đẫy đà. Mặc dù cầm chiếc áo khoác trên tay nhưng Nữ hoàng nội y “không thèm khoác”.

Trong bộ ảnh mới, Ngọc Trinh không cần hở bạo vẫn hút mọi ánh nhìn. Khán giả quá quen thuộc với việc nữ người mẫu mặc táo bạo.

Khác với những bộ ảnh thời trang bình thường, lần này Ngọc Trinh còn “ưu đãi” thêm cho người hâm mộ 1 đoạn video clip “cận cảnh” cô tạo dáng. Có thể thấy những bước đi thần thái, cộng thêm ánh mắt hút hồn và cách tạo dáng thông minh giúp cô nàng khoe được triệt để đôi chân dài miên man. Ở độ tuổi 33, nữ hoàng nội y sở hữu 3 vòng “vòng nào ra vòng đấy” khiến bất kì cô gái trẻ nào cũng ao ước. Việc chọn trang phục cực kì táo bạo, cho thấy sự “hy sinh vì cái đẹp” giúp cô khoe được trọn bộ đường cong S-line gợi cảm. Đây là thành quả của quá trình duy trì tập luyện và ăn kiêng cực khoa học của cô nàng.

Được biết Ngọc Trinh tranh thủ quãng thời gian ít ỏi thực hiện bộ ảnh tại ga Cát Linh - Hà Đông nhân dịp ra Hà Nội công tác. Người đẹp có mặt tại buổi lễ khai trương Tòa nhà trụ sở của thương hiệu thời trang Venus Secret tọa lạc trên phố Lê Duẩn, Hà Nội. Vài ngày trước, Ngọc Trinh cũng gây ấn tượng khi diện một chiếc đầm hồng nổi bật và xuất hiện bên cạnh “bạn trai”. Người đẹp đăng tải tấm hình cả 2 đi dự sự kiện với chú thích: “Hà Nội và anh” khiến dân tình cực thích thú. “Người bạn trai” mà Ngọc Trinh thường nhắc đến không ai khác ngoài Vũ Khắc Tiệp.

Qua đó mới thấy, dù là kín cổng cao tường hay hở hang táo bạo hết phần thiên hạ, Ngọc Trinh vẫn chinh phục được mọi loại phong cách và cũng có thể dễ dàng "đốn gục" tim fans nhờ gu thời trang đỉnh cao đi kèm với vóc dáng "chuẩn không cần chỉnh" của mình.