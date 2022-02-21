Ngọc Trinh khoe dáng ''bắn'' loạt ảnh cực xịn, tạo dáng nhức mắt ở ga tàu điện

Sao Việt 21/02/2022 23:42

Không hở bạo quá mức nhưng body '' Nữ hoàng nội ý'' vẫn gây sốt, riêng nhan sắc đỉnh khỏi bàn

Trong năm vừa qua, dân tình có vẻ đã quá quen thuộc với hình tượng của một Ngọc Trinh quyến rũ và gợi cảm qua hàng ti tỉ lần hở bạo đến mức làm người khác ngộp thở. Thế nhưng, những bộ ảnh mở màn cho năm 2022 lại mang hơi hướng hoàn toàn khác khiến cộng đồng mạng không ít lần phải "mắt chữ A miệng chữ O" vì quá ngạc nhiên.

Mới đây, vào ngày 20/2, Ngọc Trinh tiếp tục ‘chiêu đãi’ khán giả với một bộ hình thực hiện ở ga tàu điện Cát Linh Hà Nội.

Ngọc Trinh đã có màn khoe dáng cực đỉnh tại sân ga

Đáng nói, mặc dù Hà Nội đang có thời tiết giá lạnh vô cùng khắc nghiệt nhưng ‘nữ hoàng nội y’ vẫn ăn mặc hết sức phong phanh với chiếc áo crop - top khoe vòng eo trứ danh và chiếc quần jeans bó sát khoe vòng 3 đẫy đà. Mặc dù cầm chiếc áo khoác trên tay nhưng Nữ hoàng nội y “không thèm khoác”.

ngọc trinh, nữ hoàng nội y, sao việt

Trong bộ ảnh mới, Ngọc Trinh không cần hở bạo vẫn hút mọi ánh nhìn. Khán giả quá quen thuộc với việc nữ người mẫu mặc táo bạo.

 

ngọc trinh, nữ hoàng nội y, sao việt

Khác với những bộ ảnh thời trang bình thường, lần này Ngọc Trinh còn “ưu đãi” thêm cho người hâm mộ 1 đoạn video clip “cận cảnh” cô tạo dáng. Có thể thấy những bước đi thần thái, cộng thêm ánh mắt hút hồn và cách tạo dáng thông minh giúp cô nàng khoe được triệt để đôi chân dài miên man. Ở độ tuổi 33, nữ hoàng nội y sở hữu 3 vòng “vòng nào ra vòng đấy” khiến bất kì cô gái trẻ nào cũng ao ước. Việc chọn trang phục cực kì táo bạo, cho thấy sự “hy sinh vì cái đẹp” giúp cô khoe được trọn bộ đường cong S-line gợi cảm. Đây là thành quả của quá trình duy trì tập luyện và ăn kiêng cực khoa học của cô nàng.

ngọc trinh, nữ hoàng nội y, sao việt

Được biết Ngọc Trinh tranh thủ quãng thời gian ít ỏi thực hiện bộ ảnh tại ga Cát Linh - Hà Đông nhân dịp ra Hà Nội công tác. Người đẹp có mặt tại buổi lễ khai trương Tòa nhà trụ sở của thương hiệu thời trang Venus Secret tọa lạc trên phố Lê Duẩn, Hà Nội. Vài ngày trước, Ngọc Trinh cũng gây ấn tượng khi diện một chiếc đầm hồng nổi bật và xuất hiện bên cạnh “bạn trai”. Người đẹp đăng tải tấm hình cả 2 đi dự sự kiện với chú thích: “Hà Nội và anh” khiến dân tình cực thích thú. “Người bạn trai” mà Ngọc Trinh thường nhắc đến không ai khác ngoài Vũ Khắc Tiệp.

Qua đó mới thấy, dù là kín cổng cao tường hay hở hang táo bạo hết phần thiên hạ, Ngọc Trinh vẫn chinh phục được mọi loại phong cách và cũng có thể dễ dàng "đốn gục" tim fans nhờ gu thời trang đỉnh cao đi kèm với vóc dáng "chuẩn không cần chỉnh" của mình.

Đóng phim bom tấn cùng Phạm Băng Băng, sao nữ Hollywood đẳng cấp Oscar phải nhập viện: Nghe lời kể chỉ biết câm nín!

Đóng phim bom tấn cùng Phạm Băng Băng, sao nữ Hollywood đẳng cấp Oscar phải nhập viện: Nghe lời kể chỉ biết câm nín!

Nữ minh tinh Jessica Chastain đã phải nhập viện trong quá trình thực hiện bom tấn điệp viên cùng Phạm Băng Băng.

Xem thêm
Từ khóa:   #Ngọc Trinh ga Cát Linh Ngọc Trinh khoe body

TIN MỚI NHẤT

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 7/10/2026, 3 con giáp VƠ VÉT TIỀN TÀI, sự nghiệp bứt phá, may mắn ngập tràn, Quý Nhân xuất hiện giúp đổi đời

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 7/10/2026, 3 con giáp VƠ VÉT TIỀN TÀI, sự nghiệp bứt phá, may mắn ngập tràn, Quý Nhân xuất hiện giúp đổi đời

Tâm linh - Tử vi 35 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Đúng hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 45 phút trước
Uống nước nghệ thường xuyên, cơ thể sẽ thay đổi như thế nào?

Uống nước nghệ thường xuyên, cơ thể sẽ thay đổi như thế nào?

Dinh dưỡng 1 giờ 35 phút trước
Sau hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp hưởng lắm phúc nhiều lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình tiền đỏ thắm như son

Sau hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp hưởng lắm phúc nhiều lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình tiền đỏ thắm như son

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 50 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (7/10/2026), số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (7/10/2026), số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 20 phút trước
Cuối ngày hôm nay (7/10/2026), Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Cuối ngày hôm nay (7/10/2026), Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 50 phút trước
Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 35 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Qua đêm nay, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 35 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 35 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài báo mộng vàng son, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả triệt để nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài báo mộng vàng son, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả triệt để nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 45 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Hôm nay xét xử vụ thảm án ở Đồng Nai khiến 3 mẹ con tử vong

Hôm nay xét xử vụ thảm án ở Đồng Nai khiến 3 mẹ con tử vong

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Diễn viên Quỳnh Nga 'vạch trần' Việt Anh: "Thèm danh phận" đến mức giận dỗi

Diễn viên Quỳnh Nga 'vạch trần' Việt Anh: "Thèm danh phận" đến mức giận dỗi

Lý do Việt Anh, Quỳnh Nga công khai sau 7 năm yêu "kín"

Lý do Việt Anh, Quỳnh Nga công khai sau 7 năm yêu "kín"