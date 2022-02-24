Vẫn là YG Family nhưng cảnh xưa không còn!

Sao quốc tế 24/02/2022 16:25

Sự thay đổi của YG Family ngày ấy và bây giờ khiến fan Kpop không khỏi bất ngờ.

YG Entertainment được cả cộng đồng kpop coi là cái nôi đào tạo những nghệ sĩ đình đám với màu sắc riêng biệt. Từng rất thân thiết gắn bó keo sơn như anh em một nhà. Nhưng đến hiện tại YG Family vẫn tồn tại nhưng đó chỉ là một cái tên cũ.

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Và một cảnh tượng hoàn toàn thay đổi mới đây, dàn nghệ sĩ trực thuộc công ty này đã đồng loạt xuất hiện trong một show truyền hình khiến người hâm mộ ai nấy cũng phấn khích. 

Vẫn là YG Family nhưng cảnh xưa không còn! - Ảnh 2

Thế nhưng cùng dưới chướng quản lý của công ty coi nhau như gia đình nhưng trong đoạn review SECHSKIES Jiwon đã tiết lộ: ''Đây là lần đầu tiên anh gặp Jennie BLACKPINK ở ngoài đời khiến cho các fan không khỏi chạnh lòng và nhớ về thời hoàng kim.

Vẫn là YG Family nhưng cảnh xưa không còn! - Ảnh 3

Trước đây, Epik High, BIGBANG, 2NE1 luôn xuất hiện cạnh nhau, cùng xưng vương xưng bá tại đấu trường K-pop.

Vẫn là YG Family nhưng cảnh xưa không còn! - Ảnh 4

Trải qua nhiều biến cố những thần tượng YG lần lượt rời đi. 2NE1 tan rã, các thành viên đều dần chọn xa mái nhà chung để tìm kiếm cơ hội mới.

Vẫn là YG Family nhưng cảnh xưa không còn! - Ảnh 5

Điều đáng buồn nhất với fan chính là BIGBANG cũng không hoàn toàn trực thuộc YG dù chính họ là công thần đưa công ty từ tầng hầm nhỏ bé đến trụ sở hoành tráng.

Vẫn là YG Family nhưng cảnh xưa không còn! - Ảnh 6

Ảnh: Internet

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Từ khóa:   YG YG Family công ty quản lý YG Kpop

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