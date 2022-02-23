Angela Baby quyến rũ khó cưỡng trên bìa tạp chí, nhưng ảnh đời thường lại lộ loạt dấu hiệu lão hóa

Sao quốc tế 23/02/2022 21:06

Angela Baby lộ loạt dấu hiệu lão hoá rõ rệt khi bước sang tuổi 33.

Dù không được đánh giá quá cao về khả năng diễn xuất, nhưng nhan sắc Angela Baby luôn nhận được nhiều lời khen ngợi, được xem là một trong những mỹ nhân đẹp nhất làng giải trí Hoa ngữ. 

Mới đây, Bazaar's Men đã chia sẻ bộ ảnh Angela Baby chụp cho số báo tháng 2. Người đẹp toát lên vẻ đẹp gợi cảm cùng thần thái xứng danh mỹ nhân hạng A của làng giải trí xứ Trung.

Angela Baby quyến rũ khó cưỡng trên bìa tạp chí, nhưng ảnh đời thường lại lộ loạt dấu hiệu lão hóa - Ảnh 1

Vóc dáng mảnh mai, bờ vai gợi cảm của nữ thần nhan sắc khiến dân tình không khỏi trầm trồ. Thế mới thấy dù đã gia nhập showbiz nhiều năm, trải qua một lần sinh nở, nhưng Angela Baby vẫn đẹp bất chấp như gái đôi mươi. 

 Angela Baby quyến rũ khó cưỡng trên bìa tạp chí, nhưng ảnh đời thường lại lộ loạt dấu hiệu lão hóa - Ảnh 2

Loạt khung hình sexy, nhan sắc đẹp không tì vết cùng vóc dáng hoàn hảo của vợ cũ Huỳnh Hiểu Minh khiến người hâm mộ phải xuýt xoa. 

Angela Baby quyến rũ khó cưỡng trên bìa tạp chí, nhưng ảnh đời thường lại lộ loạt dấu hiệu lão hóa - Ảnh 3

Toàn bộ ảnh được chụp theo phong cách giả tưởng, Angela Baby trở thành nhân vật trung tâm, chiếm trọn spotlight với nhan sắc tuyệt mỹ và đôi chân dài miên man. 

Angela Baby quyến rũ khó cưỡng trên bìa tạp chí, nhưng ảnh đời thường lại lộ loạt dấu hiệu lão hóa - Ảnh 4

 Angela Baby quyến rũ khó cưỡng trên bìa tạp chí, nhưng ảnh đời thường lại lộ loạt dấu hiệu lão hóa - Ảnh 5

Tới tối ngày 22/2, nữ diễn viên tiếp tục chia sẻ thêm loạt ảnh chụp bằng camera thường, không qua chỉnh sửa. Tuy nhiên, trái với hình ảnh lung linh trên tạp chí, người đẹp lộ nhiều dấu hiệu lão hoá rõ rệt tại vùng bọng mắt.  

Làn da xung quanh mắt lộ rõ vết chân chim. Khi cười cô để lộ nhiều nếp nhăn ở vùng miệng và má.

Angela Baby quyến rũ khó cưỡng trên bìa tạp chí, nhưng ảnh đời thường lại lộ loạt dấu hiệu lão hóa - Ảnh 6

Đặc biệt, vì thân hình thuộc dạng gầy nên phần da cổ của người đẹp cũng nhăn nheo, hốc hác khiến khiến nhiều fan lo lắng.

Angela Baby quyến rũ khó cưỡng trên bìa tạp chí, nhưng ảnh đời thường lại lộ loạt dấu hiệu lão hóa - Ảnh 7

Mặc dù ngưỡng mộ nhan sắc của AngelaBaby song fan lại không khỏi xót xa trước thần sắc thiếu sức sống của cô nàng.  

Angela Baby quyến rũ khó cưỡng trên bìa tạp chí, nhưng ảnh đời thường lại lộ loạt dấu hiệu lão hóa - Ảnh 8 
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Cuộc hôn nhân kéo dài hơn 6 năm của Angela Baby và Huỳnh Hiểu Minh luôn nhận được sự quan tâm của cư dân mạng.

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