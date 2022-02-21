Hé lộ hình ảnh 'Hotboy vườn trường' của Nhậm Gia Luân, 'lấn át' Angela Baby ở phim trường

Mới đây, cộng đồng mạng được một phen xôn xao với tạo hình mới nhất của Nhậm Gia Luân trong bộ phim "Mộ sắc tâm ước" hợp tác cùng Angela Baby.

Từ trước đến nay, nhiều người vốn đã quá quen thuộc với hình ảnh Nhậm Gia Luân trong trang phục cổ trang, hay trong phim hiện đại thì vẫn là tổng tài mặc vest lịch thiệp. Tuy nhiên, trong bộ phim "Mộ Sắc Tâm Ước", nam diễn viên mặc đồng phục học sinh khác hẳn so với những tạo hình trước kia khiến người hâm mộ không khỏi trầm trồ bởi vẻ ngoài trẻ trung và điển trai không ngờ. Nhậm Gia Luân đã ngoài 30 tuổi, lại có con nhưng không những không bị già so với hình tượng nhân vật nam chính trong "Mộ sắc tâm ước" mà ngược lại còn rất trẻ trung, mang phong vị nam chính trong các bộ phim tình cảm học đường Hàn Quốc.

Dù đã ngoài 30 tuổi nhưng Nhậm Gia Luân vẫn hợp tạo hình nam sinh trong phim - Ảnh: Internet Tuy nhiên, sự kết hợp giữa Angela Baby và Nhậm Gia Luân trong bộ phim này đã gây ra một cuộc tranh luận không hề nhỏ trên các trang mạng xã hội. Mặc dù gia nhập làng giải tương đối sớm song tính đến thời điểm hiện tại, năng lực diễn xuất của Angela Baby vẫn chỉ ở mức trung bình. Nhiều người cảm thấy hoài nghi khi nữ diễn viên tham gia một đề tài nặng về tâm lý như bộ phim này, cư dân mạng cho rằng vợ cũ Huỳnh Hiểu Minh không xứng khi hợp tác cùng Nhậm Gia Luân. Trước đó, Angela Baby cũng khiến dân tình trầm trồ trong tạo nữ sinh bởi sự trẻ trung và xinh đẹp - Ảnh: Internet Bộ phim hiện vẫn đang trong quá trình ghi hình - Ảnh: Internet "Mộ Sắc Tâm Ước" chính thức khai máy vào đầu tháng 1 năm 2022, hiện vẫn đang trong quá trình ghi hình. Bộ phim thuộc thể loại phim hiện đại, đô thị. Phim có thời lượng khoảng 40 tập, dự kiến lên sóng trong năm 2022. Bộ phim là câu chuyện xoay quanh cặp đôi Lưu Hạ và Kỳ Liên Sơn. Trong đó, Lưu Hạ là cố vấn tâm lý còn Kỳ Liên Sơn là tiểu thuyết gia. Vào lần nọ, Lưu Hạ đã giúp đỡ 1 cô gái có ý định tự tử và vô tình lọt vào mắt xanh của Kỳ Liên Sơn.

Chứng kiến cảnh Lưu Hạ giúp cô gái kia bỏ đi suy nghĩ tiêu cực, Kỳ Liên Sơn vô cùng tò mò về Lưu Hạ. Sau đó, Kỳ Liên Sơn đã chủ động liên lạc với Lưu Hạ để nhờ cô hỗ trợ cho sự nghiệp viết lách của mình. Tiếp đến, Lưu Hạ - Kỳ Liên Sơn tham gia các hoạt động từ thiện, giúp đỡ trẻ em rồi dần dần nảy sinh tình cảm với đối phương.

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