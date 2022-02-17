Angela Baby thăng hạng visual hậu ly hôn, "tiểu tam tin đồn" cũng khoe nhan sắc không hề kém cạnh

Màn đọ sắc một chín một mười giữa Angela Baby và mỹ nhân này khiến khán giả khó có thể định đoạt ai xuất sắc hơn ai.

Mới đây, một màn đọ sắc thú vị giữa 2 người đẹp đình đám xứ Trung là Angela Baby và Cáp Ni Khắc Tư khiến mạng xã hội sốt rần rần. Một người là vợ cũ của Huỳnh Hiểu Minh, một người là tiểu tam tin đồn từng vướng scandal lộ ảnh nóng với tài tử họ Huỳnh, cả 2 bất ngờ bị đặt lên bàn cân so sánh vì những bộ ảnh mới chia sẻ. Tối ngày 15/2, Angela Baby tung loạt ảnh tiết lộ tạo hình của cô nàng trong sự kiện Tết Nguyên tiêu. Xuất hiện với bộ đầm lệch vai lấp lánh, nữ diễn viên Vân Trung Ca khoe vóc dáng mảnh mai cùng làn da trắng mịn không tì vết. Hậu ly hôn, nhan sắc ngày càng "lên hương" của cô khiến dân tình không khỏi trầm trồ.

Ngay sau khi ly hôn, tài tử họ Huỳnh chọn cách đi du lịch một mình để giải khuây, trong khi đó Baby đã quay trở lại tham gia công việc. Nữ diễn viên liên tục chiếm sóng trong chương trình gala đầu năm với hình ảnh rạng ngời, tươi tắn.

Không hề kém cạnh đàn chị, "tình địch Tân Cương" Cáp Ni Khắc Tư gây bão MXH nhờ bộ ảnh chụp giữa trời tuyết trắng. Cô nàng nhận được vô vàn lời ngợi khen từ netizen xứ Trung bởi visual quá đỗi xuất sắc. Cáp Ni Khắc Tư sinh năm 1996 thuộc Tân Cương, dân tộc Ô Lỗ Mộc Tề. Nữ diễn viên từng gây sốt cộng đồng mạng Châu Á, được dân tình điên đảo săn lùng nhờ vào điệu múa dân tộc mang tên Nhất mộng đôn hoàng trong chương trình Quốc phong mỹ thiếu niên. Cáp Ni Khắc Tư từng bị đồn là tiểu tam trong mối quan hệ của Huỳnh Hiểu Minh và Angelababy. Được biết, cô nàng xinh đẹp Cáp Ni Khắc Tư đang là nghệ sĩ trực thuộc công ty do Trần Hách và Angelababy thành lập. Tuy nhiên, sau đó, phía công ty Angela Baby đưa ra thông cáo báo chí phủ nhận tin đồn, quyết truy cứu pháp luật nếu như phía tung tin tiếp tục có động thái gây ảnh hưởng tới hình ảnh, danh tiếng của Cáp Ni Khắc Tư.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/angela-baby-thang-hang-visual-hau-ly-hon-tieu-tam-tin-don-cung-khoe-nhan-sac-khong-he-kem-canh-450388.html