Angela Baby thăng hạng visual hậu ly hôn, "tiểu tam tin đồn" cũng khoe nhan sắc không hề kém cạnh

Sao quốc tế 17/02/2022 19:56

Màn đọ sắc một chín một mười giữa Angela Baby và mỹ nhân này khiến khán giả khó có thể định đoạt ai xuất sắc hơn ai.

Mới đây, một màn đọ sắc thú vị giữa 2 người đẹp đình đám xứ Trung là Angela Baby và Cáp Ni Khắc Tư khiến mạng xã hội sốt rần rần. Một người là vợ cũ của Huỳnh Hiểu Minh, một người là tiểu tam tin đồn từng vướng scandal lộ ảnh nóng với tài tử họ Huỳnh, cả 2 bất ngờ bị đặt lên bàn cân so sánh vì những bộ ảnh mới chia sẻ.

Tối ngày 15/2, Angela Baby tung loạt ảnh tiết lộ tạo hình của cô nàng trong sự kiện Tết Nguyên tiêu. Xuất hiện với bộ đầm lệch vai lấp lánh, nữ diễn viên Vân Trung Ca khoe vóc dáng mảnh mai cùng làn da trắng mịn không tì vết. Hậu ly hôn, nhan sắc ngày càng "lên hương" của cô khiến dân tình không khỏi trầm trồ.

Angela Baby thăng hạng visual hậu ly hôn, 'tiểu tam tin đồn' cũng khoe nhan sắc không hề kém cạnh - Ảnh 1

 Angela Baby thăng hạng visual hậu ly hôn, 'tiểu tam tin đồn' cũng khoe nhan sắc không hề kém cạnh - Ảnh 2

Ngay sau khi ly hôn, tài tử họ Huỳnh chọn cách đi du lịch một mình để giải khuây, trong khi đó Baby đã quay trở lại tham gia công việc. Nữ diễn viên liên tục chiếm sóng trong chương trình gala đầu năm với hình ảnh rạng ngời, tươi tắn.

Angela Baby thăng hạng visual hậu ly hôn, 'tiểu tam tin đồn' cũng khoe nhan sắc không hề kém cạnh - Ảnh 3

 Angela Baby thăng hạng visual hậu ly hôn, 'tiểu tam tin đồn' cũng khoe nhan sắc không hề kém cạnh - Ảnh 4

 Angela Baby thăng hạng visual hậu ly hôn, 'tiểu tam tin đồn' cũng khoe nhan sắc không hề kém cạnh - Ảnh 5

Không hề kém cạnh đàn chị, "tình địch Tân Cương" Cáp Ni Khắc Tư gây bão MXH nhờ bộ ảnh chụp giữa trời tuyết trắng. Cô nàng nhận được vô vàn lời ngợi khen từ netizen xứ Trung bởi visual quá đỗi xuất sắc.

Angela Baby thăng hạng visual hậu ly hôn, 'tiểu tam tin đồn' cũng khoe nhan sắc không hề kém cạnh - Ảnh 6

 Angela Baby thăng hạng visual hậu ly hôn, 'tiểu tam tin đồn' cũng khoe nhan sắc không hề kém cạnh - Ảnh 7

Cáp Ni Khắc Tư sinh năm 1996 thuộc Tân Cương, dân tộc Ô Lỗ Mộc Tề. Nữ diễn viên từng gây sốt cộng đồng mạng Châu Á, được dân tình điên đảo săn lùng nhờ vào điệu múa dân tộc mang tên Nhất mộng đôn hoàng trong chương trình Quốc phong mỹ thiếu niên.

Angela Baby thăng hạng visual hậu ly hôn, 'tiểu tam tin đồn' cũng khoe nhan sắc không hề kém cạnh - Ảnh 8

Cáp Ni Khắc Tư từng bị đồn là tiểu tam trong mối quan hệ của Huỳnh Hiểu Minh và Angelababy. Được biết, cô nàng xinh đẹp Cáp Ni Khắc Tư đang là nghệ sĩ trực thuộc công ty do Trần Hách và Angelababy thành lập.

Tuy nhiên, sau đó, phía công ty Angela Baby đưa ra thông cáo báo chí phủ nhận tin đồn, quyết truy cứu pháp luật nếu như phía tung tin tiếp tục có động thái gây ảnh hưởng tới hình ảnh, danh tiếng của Cáp Ni Khắc Tư.

Angela Baby thăng hạng visual hậu ly hôn, 'tiểu tam tin đồn' cũng khoe nhan sắc không hề kém cạnh - Ảnh 9

 

Hậu ly hôn, Angela Baby khoe nhan sắc xinh đẹp khó cưỡng trên bìa Cosmo tháng 3

Hậu ly hôn, Angela Baby khoe nhan sắc xinh đẹp khó cưỡng trên bìa Cosmo tháng 3

Hậu ly hôn, Angela Baby xuất hiện trên bìa tạp chí với diện mạo và thần thái xuất sắc.

Xem thêm
Từ khóa:   Angela Baby Cáp Ni Khắc Tư Angela Baby hậu ly hôn sao hoa ngữ nhan sắc Angela Baby

TIN LIÊN QUAN

Hậu ly hôn, Angela Baby khoe nhan sắc xinh đẹp khó cưỡng trên bìa Cosmo tháng 3

Hậu ly hôn, Angela Baby khoe nhan sắc xinh đẹp khó cưỡng trên bìa Cosmo tháng 3

Trong lúc rộ nghi vấn có 'tình mới', Angela Baby và con trai lộ diện với thái độ gây chú ý

Trong lúc rộ nghi vấn có 'tình mới', Angela Baby và con trai lộ diện với thái độ gây chú ý

Hậu ly hôn với Huỳnh Hiểu Minh, Angela Baby 'đối mặt' với nghi vấn có bạn trai mới

Hậu ly hôn với Huỳnh Hiểu Minh, Angela Baby 'đối mặt' với nghi vấn có bạn trai mới

'Mẹ một con' Angela Baby và nam thần Nhậm Gia Luân khiến dân tình 'tròn mắt' với tạo hình học sinh cấp 3

'Mẹ một con' Angela Baby và nam thần Nhậm Gia Luân khiến dân tình 'tròn mắt' với tạo hình học sinh cấp 3

Triệu Lệ Dĩnh bị cô lập giữa dàn tiểu Hoa đán, Dương Mịch - Angelababy ngồi chung bàn cũng 'lơ đẹp' thấy rõ

Triệu Lệ Dĩnh bị cô lập giữa dàn tiểu Hoa đán, Dương Mịch - Angelababy ngồi chung bàn cũng 'lơ đẹp' thấy rõ

Tin tức dưa Cbiz ngày 10/2: Dương Mịch và Angela Baby giới thiệu nguồn tài nguyên cho nhau, An Dĩ Hiên có thể sẽ trở lại giới giải trí

Tin tức dưa Cbiz ngày 10/2: Dương Mịch và Angela Baby giới thiệu nguồn tài nguyên cho nhau, An Dĩ Hiên có thể sẽ trở lại giới giải trí

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp Thần Tài gọi tên, chuẩn bị két sắt đựng tiền là vừa, cuộc sống không lo cơm ăn áo mặc

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp Thần Tài gọi tên, chuẩn bị két sắt đựng tiền là vừa, cuộc sống không lo cơm ăn áo mặc

Tâm linh - Tử vi 49 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 7/10/2026, 3 con giáp VƠ VÉT TIỀN TÀI, sự nghiệp bứt phá, may mắn ngập tràn, Quý Nhân xuất hiện giúp đổi đời

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 7/10/2026, 3 con giáp VƠ VÉT TIỀN TÀI, sự nghiệp bứt phá, may mắn ngập tràn, Quý Nhân xuất hiện giúp đổi đời

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 49 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Đúng hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 59 phút trước
Uống nước nghệ thường xuyên, cơ thể sẽ thay đổi như thế nào?

Uống nước nghệ thường xuyên, cơ thể sẽ thay đổi như thế nào?

Dinh dưỡng 2 giờ 49 phút trước
Sau hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp hưởng lắm phúc nhiều lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình tiền đỏ thắm như son

Sau hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp hưởng lắm phúc nhiều lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình tiền đỏ thắm như son

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 4 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (7/10/2026), số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (7/10/2026), số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 34 phút trước
Cuối ngày hôm nay (7/10/2026), Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Cuối ngày hôm nay (7/10/2026), Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 4 phút trước
Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 49 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Qua đêm nay, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 49 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 49 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Hôm nay xét xử vụ thảm án ở Đồng Nai khiến 3 mẹ con tử vong

Hôm nay xét xử vụ thảm án ở Đồng Nai khiến 3 mẹ con tử vong

Tuyên tử hình Nguyễn Đức Anh, kẻ sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai

Tuyên tử hình Nguyễn Đức Anh, kẻ sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đàm Tùng Vận từng không phải lựa chọn đầu tiên cho vai nữ chính 'Lan Hương như cố'

Đàm Tùng Vận từng không phải lựa chọn đầu tiên cho vai nữ chính 'Lan Hương như cố'

Lý Nhất Đồng gây chú ý khi tiết lộ từng bị lừa cả tiền lẫn tình

Lý Nhất Đồng gây chú ý khi tiết lộ từng bị lừa cả tiền lẫn tình

Hoắc Kiến Hoa không kìm được nước mắt khi xem bộ phim này

Hoắc Kiến Hoa không kìm được nước mắt khi xem bộ phim này

Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào

Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào