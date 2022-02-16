Hậu ly hôn, Angela Baby khoe nhan sắc xinh đẹp khó cưỡng trên bìa Cosmo tháng 3

Sao quốc tế 16/02/2022 12:05

Hậu ly hôn, Angela Baby xuất hiện trên bìa tạp chí với diện mạo và thần thái xuất sắc.

Mới đây, Angelababy trở thành gương mặt trang bìa cho tạp chí Cosmopolitan tháng 3 - khai quý 2022 và nhận nhiều lời tán thưởng bởi nhan sắc đẹp không tì vết. 

Hậu ly hôn, Angela Baby khoe nhan sắc xinh đẹp khó cưỡng trên bìa Cosmo tháng 3 - Ảnh 1

 Hậu ly hôn, Angela Baby khoe nhan sắc xinh đẹp khó cưỡng trên bìa Cosmo tháng 3 - Ảnh 2

Nhắc đến Angela Baby, nhiều người sẽ nghĩ ngay đến mỹ nhân xinh đẹp của làng giải trí Hoa ngữ. Dù diễn xuất vẫn còn gây tranh cãi nhưng Angela Baby vẫn nhận được nhiều lời khen về nhan sắc và thần thái đỉnh của chóp mỗi lần xuất hiện.

Hậu ly hôn, Angela Baby khoe nhan sắc xinh đẹp khó cưỡng trên bìa Cosmo tháng 3 - Ảnh 3

Angela Baby một lần nữa chứng minh ngoại hình "không phải dạng vừa đâu" của mỹ nhân hạng A trong giới showbiz. Nhan sắc ngày càng "lên hương" của cô khiến dân tình không khỏi trầm trồ. 

Hậu ly hôn, Angela Baby khoe nhan sắc xinh đẹp khó cưỡng trên bìa Cosmo tháng 3 - Ảnh 4

Khuôn mặt xinh đẹp không tì vết cùng thần thái sang trọng giúp Angela Baby trở thành gương mặt quen thuộc của các trang bìa tạp chí thời trang cao cấp.

Hậu ly hôn, Angela Baby khoe nhan sắc xinh đẹp khó cưỡng trên bìa Cosmo tháng 3 - Ảnh 5

Vợ cũ Huỳnh Hiểu Minh xuất hiện với bộ hình khoe trọn vẻ đẹp ấn tượng cùng thân hình mảnh mai.

Hậu ly hôn, Angela Baby khoe nhan sắc xinh đẹp khó cưỡng trên bìa Cosmo tháng 3 - Ảnh 6

Biết được lợi thế của mình không phải ở lĩnh vực điện ảnh, Angela Baby đã tập trung hoạt động chủ yếu ở lĩnh vực thời trang và đạt được nhiều thành công như hiện tại.

Hậu ly hôn, Angela Baby khoe nhan sắc xinh đẹp khó cưỡng trên bìa Cosmo tháng 3 - Ảnh 7

Angela Baby chưa bao giờ khiến người hâm mộ thất vọng mỗi lần xuất hiện trên trang bìa. Cô nàng gây ấn tượng với cách phối trang phục cũng như biểu cảm và cách tạo dáng vô cùng chuyên nghiệp của mình.

Hậu ly hôn, Angela Baby khoe nhan sắc xinh đẹp khó cưỡng trên bìa Cosmo tháng 3 - Ảnh 8

Mỗi bộ ảnh mà Angela Baby thực hiện đều khiến người xem mãn nhãn, người đẹp luôn biết cách để biến hoá vô cùng xuất sắc trong mỗi khung hình.

Hậu ly hôn, Angela Baby khoe nhan sắc xinh đẹp khó cưỡng trên bìa Cosmo tháng 3 - Ảnh 9

Angelababy sinh năm 1989, gia nhập làng giải trí từ năm 13 tuổi với vai trò người mẫu. Sự nghiệp diễn xuất của cô không có nhiều dấu ấn và chỉ thực sự nổi lên sau khi kết hôn với tài tử Hong Kong Huỳnh Hiểu Minh. 

Hậu ly hôn, Angela Baby khoe nhan sắc xinh đẹp khó cưỡng trên bìa Cosmo tháng 3 - Ảnh 10

Tuy nhiên, sau 5 năm yêu nhau và 7 năm kết hôn, cặp đôi đã tuyên bố ly hôn ngay trước những ngày giáp Tết Nhâm Dần 2022.

Hậu ly hôn, Angela Baby khoe nhan sắc xinh đẹp khó cưỡng trên bìa Cosmo tháng 3 - Ảnh 11

Cặp đôi sẽ cùng nhau nuôi nấng và chăm sóc con trai, đồng thời thoả thuận quy tắc "3 không" bao gồm không tranh giành tài sản, không giành quyền nuôi con và không tung tin nói xấu đối phương.

Hậu ly hôn, Angela Baby khoe nhan sắc xinh đẹp khó cưỡng trên bìa Cosmo tháng 3 - Ảnh 12

Tuy tiếc nuối mối tình đẹp và "đám cưới thế kỷ" của cặp đôi này, cư dân mạng vẫn an lòng khi Angelababy và Huỳnh Hiểu Minh chia tay trong hoà bình và cam kết sẽ cùng nuôi dạy Tiểu Hải Miên, không để tin đồn xấu và các tranh chấp không đáng có ảnh hưởng đến con trai nhỏ. 

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Cách đây không lâu, cư dân mạng xứ Trung đang xôn xao khi hình ảnh của Angela Baby và người đàn ông lạ được lan truyền.

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