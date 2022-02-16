Hậu ly hôn, Angela Baby khoe nhan sắc xinh đẹp khó cưỡng trên bìa Cosmo tháng 3

Mới đây, Angelababy trở thành gương mặt trang bìa cho tạp chí Cosmopolitan tháng 3 - khai quý 2022 và nhận nhiều lời tán thưởng bởi nhan sắc đẹp không tì vết.

Angela Baby một lần nữa chứng minh ngoại hình "không phải dạng vừa đâu" của mỹ nhân hạng A trong giới showbiz. Nhan sắc ngày càng "lên hương" của cô khiến dân tình không khỏi trầm trồ.

Nhắc đến Angela Baby , nhiều người sẽ nghĩ ngay đến mỹ nhân xinh đẹp của làng giải trí Hoa ngữ. Dù diễn xuất vẫn còn gây tranh cãi nhưng Angela Baby vẫn nhận được nhiều lời khen về nhan sắc và thần thái đỉnh của chóp mỗi lần xuất hiện.

Khuôn mặt xinh đẹp không tì vết cùng thần thái sang trọng giúp Angela Baby trở thành gương mặt quen thuộc của các trang bìa tạp chí thời trang cao cấp.

Vợ cũ Huỳnh Hiểu Minh xuất hiện với bộ hình khoe trọn vẻ đẹp ấn tượng cùng thân hình mảnh mai.

Biết được lợi thế của mình không phải ở lĩnh vực điện ảnh, Angela Baby đã tập trung hoạt động chủ yếu ở lĩnh vực thời trang và đạt được nhiều thành công như hiện tại.

Angela Baby chưa bao giờ khiến người hâm mộ thất vọng mỗi lần xuất hiện trên trang bìa. Cô nàng gây ấn tượng với cách phối trang phục cũng như biểu cảm và cách tạo dáng vô cùng chuyên nghiệp của mình.

Mỗi bộ ảnh mà Angela Baby thực hiện đều khiến người xem mãn nhãn, người đẹp luôn biết cách để biến hoá vô cùng xuất sắc trong mỗi khung hình.

Angelababy sinh năm 1989, gia nhập làng giải trí từ năm 13 tuổi với vai trò người mẫu. Sự nghiệp diễn xuất của cô không có nhiều dấu ấn và chỉ thực sự nổi lên sau khi kết hôn với tài tử Hong Kong Huỳnh Hiểu Minh.

Tuy nhiên, sau 5 năm yêu nhau và 7 năm kết hôn, cặp đôi đã tuyên bố ly hôn ngay trước những ngày giáp Tết Nhâm Dần 2022.

Cặp đôi sẽ cùng nhau nuôi nấng và chăm sóc con trai, đồng thời thoả thuận quy tắc "3 không" bao gồm không tranh giành tài sản, không giành quyền nuôi con và không tung tin nói xấu đối phương.

Tuy tiếc nuối mối tình đẹp và "đám cưới thế kỷ" của cặp đôi này, cư dân mạng vẫn an lòng khi Angelababy và Huỳnh Hiểu Minh chia tay trong hoà bình và cam kết sẽ cùng nuôi dạy Tiểu Hải Miên, không để tin đồn xấu và các tranh chấp không đáng có ảnh hưởng đến con trai nhỏ.