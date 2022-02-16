Hậu ly hôn với Huỳnh Hiểu Minh, Angela Baby tái xuất đẹp rạng ngời tại đêm tiệc lễ hội đèn lồng

Vào ngày 15/2, Angela Baby đã xuất hiện tại Đại nhạc hội do đài Hồ Nam tổ chức để mừng lễ hội đèn lồng (một hoạt động được tổ chức thường niên sau mỗi Tết Nguyên đán). Đây là hoạt động lớn đầu tiên cô tham gia sau công bố ly hôn Huỳnh Hiểu Minh.

Xuất hiện tại lễ hội, nữ minh tinh trông như một "bà hoàng" đẹp rực rỡ với bộ váy quây lấp lánh, nhan sắc đẹp nổi trội. Với gương mặt xinh đẹp không tì vết, nét lai Tây vừa ngọt ngào vừa sắc sảo, Angela Baby trở nên càng xinh đẹp và nổi bật tại lễ hội. Chiếc cằm chuẩn Vline, sống mũi cao thanh thoát và môi trái tim duyên dáng của mỹ nhân khiến hội chị em khao khát không thôi và coi như hình mẫu lý tưởng để "tu sửa".