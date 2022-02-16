Hậu ly hôn với Huỳnh Hiểu Minh, Angela Baby tái xuất đẹp rạng ngời tại đêm tiệc lễ hội đèn lồng

Vào đêm 15/2, nữ diễn viên Angela Baby gây chú ý và nhận được nhiều sự quan tâm khi tham gia lễ hội đèn lồng.
- Hậu ly hôn với Huỳnh Hiểu Minh, Angela Baby 'đối mặt' với nghi vấn có bạn trai mới
- 'Mẹ một con' Angela Baby và nam thần Nhậm Gia Luân khiến dân tình 'tròn mắt' với tạo hình học sinh cấp 3
Vào ngày 15/2, Angela Baby đã xuất hiện tại Đại nhạc hội do đài Hồ Nam tổ chức để mừng lễ hội đèn lồng (một hoạt động được tổ chức thường niên sau mỗi Tết Nguyên đán). Đây là hoạt động lớn đầu tiên cô tham gia sau công bố ly hôn Huỳnh Hiểu Minh.
Xuất hiện tại lễ hội, nữ minh tinh trông như một "bà hoàng" đẹp rực rỡ với bộ váy quây lấp lánh, nhan sắc đẹp nổi trội. Với gương mặt xinh đẹp không tì vết, nét lai Tây vừa ngọt ngào vừa sắc sảo, Angela Baby trở nên càng xinh đẹp và nổi bật tại lễ hội. Chiếc cằm chuẩn Vline, sống mũi cao thanh thoát và môi trái tim duyên dáng của mỹ nhân khiến hội chị em khao khát không thôi và coi như hình mẫu lý tưởng để "tu sửa".
Đặc biệt, cô nàng đeo bông tai trị giá 300.000 NDT (hơn 47.000 USD). Trang phục của cô nằm trong bộ sưu tập thời trang cao cấp Xuân Hè 2022 của Georges Hobeika. Thậm chí, trang 163 có bài viết về Angelababy trong sự kiện này. Tờ báo khen ngợi diễn viên là "Ngôi sao đẹp nhất trong đêm tiệc". Đồng thời, nữ diễn viên đã gây ấn tượng thể hiện ca khúc "Đông mộng chi ước" trên sân khấu. Màn trình diễn khiến dân tình mới "đổ rạp" trước nhan sắc và tài năng của vợ cũ Huỳnh Hiểu Minh.
Hiện tại, ngoài những hoạt động dự sự kiện hay lễ hội, "mẹ một con" Angela Baby đang bận rộn với hoạt động quay phim "Mộ Sắc Tâm Ước" với nam chính là Nhậm Gia Luân.
Được biết, bộ phim được chuyển thể từ tiểu thuyết Chỉ Vì Chạng Vạng Khó Tìm của tác giả Ngự Tỉnh Phanh Hương, xoay quanh chuyện tình giữa nữ cố vấn tâm lý Lưu Hạ ( Angela Baby ) và tiểu thuyết gia Kỳ Liên Sơn (Nhậm Gia Luân). Một lần tình cờ nhìn thấy Lưu Hạ giúp đỡ người khác giải quyết vấn đề tâm lý, Kỳ Liên Sơn đã tìm tới cô, nhờ cô làm cố vấn cho cuốn tiểu thuyết của mình. Kể từ đó, mối quan hệ của cặp đôi này dần dần phát triển.