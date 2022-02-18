Xinh đẹp biểu diễn, Angelababy bị soi hát nhép vô cùng 'giả trân'

Tuy diện một bộ trang phục hết sức lộng lẫy và đắt tiền khi biểu diễn tại Đêm hội Nguyên tiêu nhưng Angelababy lại khiến khán giả thất vọng vì đã hát nhép vô cùng lộ liễu.

Theo bài viết trên trang 163, Angelababy khi xuất hiện trên chương trình Đêm hội Nguyên tiêu của đài Hồ Nam đã vô cùng xinh đẹp trong thiết kế Haute Couture (những mẫu thiết kế có giới hạn) của nhà mốt Georges Hobeika. Trên sân khấu hôm đó, nữ diễn viên đã cất vang giọng hát ngọt ngào của mình với ca khúc Giấc Mộng Mùa Đông, tuy nhiên điều này cũng khiến khán giả vô cùng thất vọng vì phát hiện ra rằng cô đã hát nhép.

Angelababy khi xuất hiện trên chương trình Đêm hội Nguyên tiêu của đài Hồ Nam đã vô cùng xinh đẹp trong thiết kế Haute Couture của nhà mốt Georges Hobeika

Cụ thể, khi màn trình diễn bắt đầu, có thể thấy rõ ràng Angelababy còn chưa đưa mic tới miệng thì giọng của cô đã vang lên. Ngoài việc hát nhép người xem cũng tỏ ra tức giận vì nữ minh tinh này thậm chí còn không hát nhép cho đến nơi đến chốn.

Thực tế, Angelababy vốn không có một giọng hát đẹp hay nội lực gì cả. Vào cuối năm 2020, nữ diễn viên từng khiến bản thân trở thành trò cười trong một chương trình khi mà cô tự tin thể hiện khả năng rap nhưng lại hụt hơi nhiều chỗ và bị chê là "rap như đọc thơ".

Thực tế, Angelababy vốn không có một giọng hát đẹp hay nội lực gì cả

Trang 163 cho biết, tại Trung Quốc, nhiều ca sĩ thực lực không hề được ưu ái cho biểu diễn trên các chương trình hay sân khấu lớn. Tuy vậy, các diễn viên có độ phổ biến rộng rãi hơn lại được mời ca hát trên các sân khấu này.

Tuy lúc nào cũng bị đánh giá là bất tài, nổi tiếng không rõ nguyên do và diễn xuất đơ cứng, ngàn năm như một nhưng Angelababy lại có rất nhiều tài nguyên điện ảnh và thời trang nhờ nhan sắc của mình. Trong năm 2021, cô có tham gia tới 4 bộ phim nhưng tác phẩm nào cũng "flop thê thảm".

Ảnh: 163

Triệu Lệ Dĩnh bị cô lập giữa dàn tiểu Hoa đán, Dương Mịch - Angelababy ngồi chung bàn cũng 'lơ đẹp' thấy rõ Vẻ cô đơn, lạc lõng của Triệu Lệ Dĩnh khi tham gia các sự kiện không khỏi khiến các fan xót xa và chạnh lòng bởi vì ít nhiều gì cô cũng được xếp vào sao hạng A.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/xinh-dep-bieu-dien-angelababy-bi-soi-hat-nhep-vo-cung-gia-tran-450765.html