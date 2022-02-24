'Thiếu gia tỷ đô' Vương Tư Thông phân biệt đối xử với các sao nữ Hoa ngữ như thế nào?

Tuy nhiên, anh cũng được biết đến khi phân biệt đối xử với các sao nữ. Đối với những sao nữ mà Vương Tư Thông có thiện cảm, anh chàng này luôn có thái độ vô cùng lịch thiệp và sẵn sàng bảo vệ. Thế nhưng, một số mỹ nhân khác lại không được may mắn như thế. Họ liên tục bị phú nhị đại lên tiếng chỉ trích, bốc phốt.

Vương Tử Thông nổi tiếng là con trai của tỷ phú giàu có hàng đầu Trung Quốc, với độ chịu chi đến mức người khác phải choáng ngợp. Không chỉ "ngồi mát ăn bát vàng", "thiếu gia tỷ đô" này cũng thừa hưởng gen kinh doanh tài giỏi từ người bố tỷ phú. Anh tự thành lập một câu lại bộ Invictus Gaming (IG), đầu tư bất động sản , xây dựng khách sạn 7 sao... Với sự nhạy bén của mình, chàng thiếu gia ngày càng trở nên giàu có hơn với thu nhập khổng lồ.

"Nữ hoàng thị phi" Phạm Băng Băng là một trong những nạn nhân đầu tiên nhận sự chê bai từ chàng thiếu gia tỷ đô Vương Tư Thông. Anh từng công khai tuyên bố thẳng thừng: “Những ngôi sao thảm đỏ như cô Băng, cô Dư chẳng có tác phẩm nào ra hồn cả, chỉ nổi nhờ tin đồn và chiêu trò mà thôi”. Anh còn chẳng ngại mà có phen khẩu chiến tay đôi với Phạm Băng Băng ngay trên mạng xã hội.

Vào thời điểm đó, Phạm Băng Băng đang là một trong những sao nữ nổi tiếng hàng đầu và có lượng lớn người hâm mộ. Thế nhưng, Vương Tư Thông khẳng định "chắc nịch" rằng nữ diễn viên là người sống giả tạo.

Cúc Tịnh Y

Mặc dù sở hữu nhan sắc xinh đẹp được ví như "mỹ nhân 400 năm" nhưng Cúc Tịnh Y cũng không thể làm trái tim của chàng "thiếu gia tỷ đô" xao xuyến. Cụ thể, Vương Tư Thông để anh chàng phải nhiều lần công khai "cà khịa" cô nàng một cách công khai "không thương tiếc".

Thậm chí, những bài viết chỉ trích, chửi bới nữ nghệ sĩ này luôn được anh vào "nhấn like" hết mình. Không những thế, chàng thiếu gia này còn nói Cúc Tịnh Y là người sống làm màu và giả tạo. Những bình luận này của anh đã gây ra một cuộc khẩu chiến dữ dội trên mạng xã hội.

Triệu Lệ Dĩnh

"Nữ hoàng rating" Triệu Lệ Dĩnh là một trong số ít những mỹ nhân được Vương Tư Thông yêu mến.Vị đại thiếu già này luôn sẵn sàng lên tiếng bảo vệ người đẹp trong lòng mình: "Triệu Lệ Dĩnh là người duy nhất cả đời này tôi sẽ không châm chọc. Nếu có cơ hội, tôi nguyện dùng cả cuộc đời để bảo vệ cô ấy". Lời thổ lộ công khai của đại thiếu gia giàu có, ăn chơi bậc nhất với ngôi sao Hoa Thiên Cốt ngay lập tức đã khiến dân tình "dậy sóng". Không những thế, anh luôn tích cực theo dõi hoạt động của nữ diễn viên và dành nhiều lời khen có cánh cho cô nàng.

Tuy nhiên, trước lời bày tỏ của Vương Tư Thông, Triệu Lệ Dĩnh từng hóm hỉnh trả lời: "Chúng ta sẽ là những đối tác ăn ý trong kinh doanh nhưng lại không phải là đối tác tốt trong cuộc sống". Câu trả lời này đã cho thấy EQ cao của nữ diễn viên 34 tuổi, cô vừa không làm mất lòng Vương Tư Thông mà lại có thể từ chối khéo anh.

Dương Mịch

Không chỉ "đổ gục" với tài sắc của Triệu Lệ Dĩnh, Vương Tư Thông cũng có màn từ ghét thành thương với sao nữ hàng đầu Cbiz - Dương Mịch. Ban đầu, chàng phú nhị đại từng nhiều lần công khai chê bai Dương Mịch diễn xuất kém, hát khó nghe. Thế nhưng chẳng hiểu vì lý do gì, năm 2014, hai người bỗng nhiên từ thù thành bạn, bắt đầu theo dõi nhau trên mạng xã hội.

Vương Tư Thông không ít lần chủ động bày tỏ sự yêu thích của mình dành cho Dương Mịch. Chàng phú nhị đại còn gọi mỹ nhân là "Đại Mịch Mịch". Bên cạnh đó, anh cũng từng gây sốt khi tuyên bố: "Chỉ cần Dương Mịch ly hôn, tôi sẽ cưới cô ấy". Tuy nhiên, từ khi Dương Mịch chia tay Lưu Khải Uy vào cuối năm 2018 đến nay, anh chàng vẫn chưa thể hiện thực hóa lời tuyên bố của mình.