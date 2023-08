Treasure thả thính V-Fan bằng lời chào tiếng Việt nghe muốn rụng tim

‘Đàn em BlackPink’ - Treasure bất ngờ chào fan bằng tiếng Việt khiến V-Treasure Maker cứ ngỡ là mơ.

Sau hơn 1 năm vắng bóng ngày 15/2 vừa qua Treasure - nhóm nhà em út của nhà YG đã chính thức trở lại đường đua âm nhạc với album The second step: chapter one cùng ca khúc chủ đề đầy sôi động Jikjin.

Thế nhưng bất ngờ chưa dừng lại ở đó, nhân sự kiện quảng bá cho album mới tại Việt Nam, boygroup 12 thành viên này đã bắt tay với Zing MP3.

Gửi gắm những lời đường mật tới các fan bằng tiếng Việt: "Xin chào Việt Nam, we are Treasure'' đó là lời chào của các chàng trai nhà YG Entertainment gửi đến khán giả trong dịp quảng bá EP (đĩa nhạc mở rộng) mới phát hành đầu năm nay.

Bắn tiếng Việt như tiếng mẹ đẻ phải chăng những chàng trai Treasure đang định tiếp bước 2 người anh của mình là Mino & Jiwoo WINNER làm ''con rể Việt Nam''.

Hiện toàn bộ album mới của Treasure đã có mặt tại Zing MP3 được các fan tích cực theo dõi album của các anh chàng trên nền tảng nghe nhạc hàng đầu Việt Nam.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/treasure-tha-thinh-v-fan-bang-loi-chao-tieng-viet-nghe-muon-rung-tim-451901.html