Vượt mặt Big3, cha đẻ của BTS ghi nhận doanh thu cao nhất trong lịch sử Kpop

Công bố những con số thống kê concert của BTS tại Mỹ đủ khiến người khác nổi da gà.

Vào ngày 22/02/2022 trong khi nhiều fan Kpop vẫn loay hoay xem có nên tỏ tình crush vào ngày đẹp hay không, thì cha đẻ của nhóm nhạc toàn cầu BTS đã gây sốt với bản báo cáo doanh thu.

Theo đó trong năm 2021, HYBE ghi nhận doanh thu hàng năm lớn nhất là 1,25 nghìn tỷ won, tăng 58% so với năm 2020, trong khi lợi nhuận hoạt động tăng 31% so với cùng kỳ lên mức 190,3 tỷ won.

Nhiều doanh nghiệp đã bị ảnh hưởng trong bối cảnh đại dịch Covid-19, nhưng doanh bán album, concert của những đứa con cưng BTS thì vẫn cứ tăng vù vù.

Đã vậy cuối năm vừa qua, nhóm nhạc này còn có chuyến biểu diễn ở Mỹ mang về khoản lợi nhuận khổng lồ. Với sự lớn mạnh không ngừng này HYBE đã chính thức vượt mặt Big3 mang về doanh thu lớn nhất trong lịch sử Kpop.

Câu nói ''BTS ở đâu thời hoàng kim ở đó'' quả lag không sai. Một nhóm nhạc lớn được sản sinh bởi công ty nhỏ đã làm được những điều không tưởng.

Với những gì đã làm được ở năm cũ chắc chắn trong năm 2022, BTS cùng HYBE sẽ hoạt động năng nổ hơn nữa để cống hiến hết mình cho các fan.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/vuot-mat-big3-cha-de-cua-bts-ghi-nhan-doanh-thu-cao-nhat-trong-lich-su-kpop-451727.html