Hoàng Thùy lên tiếng đáp trả khi bị cư dân mạng nhận xét "không hợp làm Hoa hậu, chỉ hợp Next Top Model thôi".
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Mới đây, sau khi xuất hiện tại sự kiện họp báo chương truyền hình thực tế của Hoa Hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2022 Hoàng Thuỳ đã có bài viết chia sẻ trên trang cá nhân, đồng thời khoe loạt ảnh thần thái đỉnh cao trên thảm đỏ. Mỹ nhân Thanh Hóa viết: "Hoàng Thùy rất vui khi nhận được lời mời từ BTC với vai trò là Huấn Luyện Viên cho truyền hình thực tế của Hoa Hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2022. Nhưng vì một số lý do Hoàng Thuỳ không thể đồng hành cùng chương trình. Chúc chương trình nhiều thành công. Sắp tới, Hoàng Thuỳ sẽ vẫn đang rèn luyện và chuẩn bị cho các dự án của mình. Mọi người hãy đón chờ".
Không chưng diện váy dạ hội lộng lẫy, cũng không chọn những bộ váy thanh thoát, Top 20 Miss Universe 2019 lựa chọn chiếc váy ngắn cũn khoe đôi chân dài trứ danh. Mỗi bước chân, Hoàng Thùy thu hút mọi ảnh nhìn. Chưa kể, cách phối phụ kiện thông minh với sắc vàng gold cũng khiến nàng hậu xứ Thanh thêm phần nổi bật, cá tính.
Tuy nhiên, dưới bài đăng, có cư dân mạng bình luận cô có "khuôn mặt không hợp hoa hậu, chỉ Next Top Model thôi".
Ngay sau đó, Hoàng Thùy đã nhẹ nhàng đáp trả: "Chị cám ơn em. Nhưng chọn giám khảo Hoa Hậu không phải là em. Chị thấy mặt và cá tính của chị rất hợp Hoa hậu nên chị mới vượt qua hơn 70 Hoa hậu của nước khác để vào thẳng top 20 của Hoa Hậu Hoàn Vũ. Điều đó đủ chứng minh vẻ đẹp và cá tính để giám khảo chọn Hoa hậu rất đa dạng. Có chăng có thể em thích hình ảnh người mẫu của chị hơn? Điều đó chị vẫn tôn trọng, nhưng nói chị không hợp Hoa hậu là sai em nhé".
Ảnh: FBNV