Mới đây, sau khi xuất hiện tại sự kiện họp báo chương truyền hình thực tế của Hoa Hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2022 Hoàng Thuỳ đã có bài viết chia sẻ trên trang cá nhân, đồng thời khoe loạt ảnh thần thái đỉnh cao trên thảm đỏ. Mỹ nhân Thanh Hóa viết: "Hoàng Thùy rất vui khi nhận được lời mời từ BTC với vai trò là Huấn Luyện Viên cho truyền hình thực tế của Hoa Hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2022. Nhưng vì một số lý do Hoàng Thuỳ không thể đồng hành cùng chương trình. Chúc chương trình nhiều thành công. Sắp tới, Hoàng Thuỳ sẽ vẫn đang rèn luyện và chuẩn bị cho các dự án của mình. Mọi người hãy đón chờ".

Bài đăng của Hoàng Thùy - Ảnh chụp màn hình

Không chưng diện váy dạ hội lộng lẫy, cũng không chọn những bộ váy thanh thoát, Top 20 Miss Universe 2019 lựa chọn chiếc váy ngắn cũn khoe đôi chân dài trứ danh. Mỗi bước chân, Hoàng Thùy thu hút mọi ảnh nhìn. Chưa kể, cách phối phụ kiện thông minh với sắc vàng gold cũng khiến nàng hậu xứ Thanh thêm phần nổi bật, cá tính.