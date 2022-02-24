Bị antifan chê 'không hợp làm Hoa hậu', Hoàng Thùy sẵn sàng 'đốp chát' cực gắt: 'Chọn giám khảo Hoa Hậu không phải là em'

Sao Việt 24/02/2022 17:06

Hoàng Thùy lên tiếng đáp trả khi bị cư dân mạng nhận xét "không hợp làm Hoa hậu, chỉ hợp Next Top Model thôi".

Mới đây, sau khi xuất hiện tại sự kiện họp báo chương truyền hình thực tế của Hoa Hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2022 Hoàng Thuỳ đã có bài viết chia sẻ trên trang cá nhân, đồng thời khoe loạt ảnh thần thái đỉnh cao trên thảm đỏ. Mỹ nhân Thanh Hóa viết: "Hoàng Thùy rất vui khi nhận được lời mời từ BTC với vai trò là Huấn Luyện Viên cho truyền hình thực tế của Hoa Hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2022. Nhưng vì một số lý do Hoàng Thuỳ không thể đồng hành cùng chương trình. Chúc chương trình nhiều thành công. Sắp tới, Hoàng Thuỳ sẽ vẫn đang rèn luyện và chuẩn bị cho các dự án của mình. Mọi người hãy đón chờ".

Bị antifan chê 'không hợp làm Hoa hậu', Hoàng Thùy sẵn sàng 'đốp chát' cực gắt: 'Chọn giám khảo Hoa Hậu không phải là em' - Ảnh 1
Bài đăng của Hoàng Thùy - Ảnh chụp màn hình
Bị antifan chê 'không hợp làm Hoa hậu', Hoàng Thùy sẵn sàng 'đốp chát' cực gắt: 'Chọn giám khảo Hoa Hậu không phải là em' - Ảnh 2

Không chưng diện váy dạ hội lộng lẫy, cũng không chọn những bộ váy thanh thoát, Top 20 Miss Universe 2019 lựa chọn chiếc váy ngắn cũn khoe đôi chân dài trứ danh. Mỗi bước chân, Hoàng Thùy thu hút mọi ảnh nhìn. Chưa kể, cách phối phụ kiện thông minh với sắc vàng gold cũng khiến nàng hậu xứ Thanh thêm phần nổi bật, cá tính.

Bị antifan chê 'không hợp làm Hoa hậu', Hoàng Thùy sẵn sàng 'đốp chát' cực gắt: 'Chọn giám khảo Hoa Hậu không phải là em' - Ảnh 3

Tuy nhiên, dưới bài đăng, có cư dân mạng bình luận cô có "khuôn mặt không hợp hoa hậu, chỉ Next Top Model thôi". 

Bị antifan chê 'không hợp làm Hoa hậu', Hoàng Thùy sẵn sàng 'đốp chát' cực gắt: 'Chọn giám khảo Hoa Hậu không phải là em' - Ảnh 4

Ngay sau đó, Hoàng Thùy đã nhẹ nhàng đáp trả: "Chị cám ơn em. Nhưng chọn giám khảo Hoa Hậu không phải là em. Chị thấy mặt và cá tính của chị rất hợp Hoa hậu nên chị mới vượt qua hơn 70 Hoa hậu của nước khác để vào thẳng top 20 của Hoa Hậu Hoàn Vũ. Điều đó đủ chứng minh vẻ đẹp và cá tính để giám khảo chọn Hoa hậu rất đa dạng. Có chăng có thể em thích hình ảnh người mẫu của chị hơn? Điều đó chị vẫn tôn trọng, nhưng nói chị không hợp Hoa hậu là sai em nhé".

Bị antifan chê 'không hợp làm Hoa hậu', Hoàng Thùy sẵn sàng 'đốp chát' cực gắt: 'Chọn giám khảo Hoa Hậu không phải là em' - Ảnh 5
Bị antifan chê 'không hợp làm Hoa hậu', Hoàng Thùy sẵn sàng 'đốp chát' cực gắt: 'Chọn giám khảo Hoa Hậu không phải là em' - Ảnh 6
Bị antifan chê 'không hợp làm Hoa hậu', Hoàng Thùy sẵn sàng 'đốp chát' cực gắt: 'Chọn giám khảo Hoa Hậu không phải là em' - Ảnh 7

 Ảnh: FBNV

Giữa lùm xùm 'ăn cắp túi Xà Leo' của Hoàng Thùy và đàn em, một nhiếp ảnh gia nhắc khéo 'đừng để vạch mặt'

Giữa lùm xùm 'ăn cắp túi Xà Leo' của Hoàng Thùy và đàn em, một nhiếp ảnh gia nhắc khéo 'đừng để vạch mặt'

Hiện tại, cộng đồng mạng đang hết sức tò mò về nhân vật mà nhiếp ảnh gia Milor Trần nhắc đến trong bài đăng của mình. Hơn thế nữa, người này từng gây ra chuyện gì mà khiến đàn anh "nắm thóp", dằn mặt hãy sống biết điều.

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Từ khóa:   Hoàng Thùy Hoa Hậu Á hậu Hoàng Thùy

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