Sau khi Lê Thanh Thảo lên tiếng xác nhận mình chính là người bị vu oan trong câu chuyện tìm túi xách của một Á hậu thị phi, cô đã tiết lộ thêm dù chuyện đã trôi qua nhiều năm nhưng mình vẫn chưa nhận được lời xin lỗi nào.

Thời gian gần đây, câu chuyện về hậu trường một buổi biểu diễn thời trang có liên qua đến chiếc túi "Xà Leo" hot trở lại qua lời kể từ một buổi livestream của người mẫu TyhD. Qua ẩn ý của cô, nhiều người đồn đoán nhân vật chính được nhắc đến là Á Hậu Hoàng Thùy. Sau đó cư dân mạng lại đào lại một đoạn clip cũ trong đó chuyên viên trang điểm Nam Trung và siêu mẫu Xuân Lan cũng bàn về câu chuyện này với giọng điệu không mấy vui vẻ chứng tỏ nhân vật chính làm mất lòng khá nhiều người chỉ bởi vì 1 chiếc túi. Tuy nhiên, phía Hoàng Thùy vẫn giữ im lặng. Lê Thanh Thảo xác nhận mình là người bị vu oan cầm nhầm túi - Ảnh: FBNV Từ khi câu chuyện được khơi lại đã có nhiều đồn đoán không hay nên với cương vị là 1 trong những người trong cuộc, một người mẫu cũng xuất thân từ cuộc thi Người mẫu Việt Nam đã lên tiếng xác minh, đó chính là Lê Thanh Thảo.

Bài đăng của Lê Thanh Thảo sau khi cô đọc được một bình luận kể sai về sự việc - Ảnh: Chụp màn hình Theo lời kể của Lê Thanh Thảo, tại buổi diễn hôm đó, cô đã bị Hoàng Thùy vu oan là người đã trộm chiếc túi "Xà Leo" và liên tục mắng nhiếc cô. Vì quá uất ức, Lê Thanh thảo không biết làm gì mà chỉ có thể khóc. Chỉ đến khi nhân viên hậu trường ra giải thích rằng do lúc dọn dẹp đã tiện thể treo túi của Hoàng Thùy lên chỗ mà Lê Thanh Thảo ngồi. Lúc này, đã biết mình vu oan cho người khác, Hoàng Thùy chỉ im lặng. Và dù mọi chuyện đã xảy ra khá lâu, Lê Thanh Thảo vẫn chưa nhận được lời xin lỗi nào từ phía Hoàng Thùy. Hoàng Thùy vẫn chưa đưa ra lời xin lỗi nào dành cho Lê Thanh Thảo sau khi vu oan cô 'cầm nhầm' túi của mình - Ảnh: Internet Sau chia sẻ của cô, nhiều người đã rất giận dữ vì không chỉ bị tố là vu oan cho người khác, qua lời của Lê Thanh Thảo, cộng đồng mạng xôn xao bàn tán khi Hoàng Thùy không tỏ ra hối lỗi, dù đây là một việc làm mà người lịch sự ai cũng sẽ làm nếu có sai sót. Cư dân mạng cho rằng Hoàng Thùy đã quá hấp tấp khi trách nhầm người khác khi chưa tìm hiểu sự việc. Phần đông đều mong muốn một điều: Hoàng Thùy nên xin lỗi Lê Thanh Thảo.

Hoàng Thùy bị nhiều người yêu cầu phải lên tiếng xin lỗi Lê Thanh Thảo - Ảnh: Chụp màn hình Đươc biết, Lê Thanh Thảo cũng xuất thân từ cuộc thi Vietnam's Next Top Model như Hoàng Thùy nhưng nàng Á Hậu thi ở mùa một thì Thảo lại đến với mùa 2. Được đánh giá cao trong cuộc thi và được khen là nhân tố mới trong làng mẫu, tuy nhiên Lê Thanh Thảo chỉ dừng chân ở top 10 chung cuộc.

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