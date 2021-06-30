Dân tình mạnh dạn chỉ đích danh 'Á hậu hống hách' trong drama 'chiếc túi Chanel đâu rồi' chính là Hoàng Thuỳ

Sao Việt 30/06/2021 15:17

Sau ồn ào đoạn clip Thuỳ Dương tố từng bị Á hậu chơi xấu ở hậu trường show diễn thời trang, cư dân mạng nhanh chóng réo tên nàng hậu "hống hách" trong drama này chính là Hoàng Thuỳ.

Vừa qua, trên mạng xã hội tranh cãi ồn ào về đoạn clip của nữ hoàng drama Thuỳ Dương lên tiếng tố từng bị một Á hậu chơi xấu trong hậu trường show diễn thời trang. Cụ thể, chị Á hậu này "la lối om sòm" rằng chiếc túi hiệu Chanel đã bị mất. Sau đó, trong lúc Thuỳ Dương đang thay đồ, nàng Á hậu này đi ngang có hành động cố tình lấy tay đẩy cô ngã vào tường. Bên cạnh đó, trong một chương trình talkshow, chuyên gia trang điểm Nam Trung cũng xác nhận có drama "Where's my Chanel?" trong làng mốt.

hoang thuy 2
Thuỳ Dương lên tiếng tố nàng Á hậu trong một livestream giao lưu với khán giả - Ảnh: Cắt từ clip

Câu chuyện "đấu đá" nhau trong hậu cung showbiz không phải quá mới lạ tuy nhiên khi được người trong giới nhắc tới thì những ồn ào đó vẫn nhận rất nhiều sự quan tâm của khán giả. Sau khi đoạn clip của Thuỳ Dương bùng nổ, cư dân mạng liên tục réo tên Hoàng Thùy, cho rằng cô là nàng Á hậu "hống hách". Được biết, Hoàng Thuỳ là Á hậu 1 của cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 kiêm top model.  

hoang thuy 2
Á hậu Hoàng Thuỳ được réo tên nhiều nhất trong drama với Thuỳ Dương - Ảnh: Internet 

Về phía Hoàng Thùy, có vẻ như cô hoàn toàn không quan tới sự việc ồn ào này trên mạng xã hội, vẫn chăm chỉ chia sẻ cuộc sống đời thường. Người đại diện của Hoàng Thùy trả lời truyền thông, cho biết phía Á hậu không quan tâm và cũng không đưa ra bất kỳ bình luận gì về vụ lùm xùm đang lan truyền.

hoang thuy 3
Về phía Hoàng Thuỳ dường như cô không quan tâm đến lùm xùm nhắc tên mình - Ảnh: Internet

Theo Vietnamnet, trong hậu trường một show diễn thời trang, câu chuyện được kể lại rằng một người đẹp từng gây nhốn nháo bởi vì nghi ai đó trộm chiếc túi Chanel của mình. Sau đó, cô phát hiện chiếc túi của mình ở gần một đồng nghiệp và lập tức cho rằng người này có ý đồ ăn cắp nên đã làm ầm ĩ. Chứng kiến sự việc này, một người mẫu khác đã đứng lên bảo vệ cô gái bị ngờ vực. Thậm chí, hai bên của drama này còn được cho là suýt xảy ra mâu thuẫn xô xát nhau. Rất may, đạo diễn chương trình đã xuất hiện ngăn cản kịp thời.

Tuy nhiên, sự thật là khi thấy khu vực cánh gà lộn xộn, nhân viên hậu trường đã sắp xếp lại đồ đạc cho gọn gàng chú chẳng có ai "chôm" chiếc túi hiệu của nàng Á hậu được nói đến kia.

'Nữ hoàng drama' tiết lộ bị một Á hậu chơi xấu khi đang khỏa thân, nguyên nhân chỉ vì một chiếc túi

'Nữ hoàng drama' tiết lộ bị một Á hậu chơi xấu khi đang khỏa thân, nguyên nhân chỉ vì một chiếc túi

Thùy Dương lên tiếng tố một nàng Á hậu chơi xấu mình trong hậu trường một show diễn thời trang.

Xem thêm
Từ khóa:   Hoàng Thuỳ bị réo tên là nàng Á hậu hống hách Á hậu Hoàng Thuỳ Thuỳ Dương bị á hậu chơi xấu

TIN MỚI NHẤT

Cay đắng sau những xấp tiền 10 triệu người chồng tự tay đưa cho vợ mỗi lần gần gũi

Cay đắng sau những xấp tiền 10 triệu người chồng tự tay đưa cho vợ mỗi lần gần gũi

Tâm sự gia đình 38 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 50 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Qua đêm nay, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 55 phút trước
Nỗi bàng hoàng đêm tân hôn khi biết quá khứ của vợ và lời can ngăn bất ngờ từ mẹ

Nỗi bàng hoàng đêm tân hôn khi biết quá khứ của vợ và lời can ngăn bất ngờ từ mẹ

Tâm sự gia đình 1 giờ 8 phút trước
Phim cũ của Tỉnh Bách Nhiên và Đàm Tùng Vận bất ngờ tăng vọt lượt xem

Phim cũ của Tỉnh Bách Nhiên và Đàm Tùng Vận bất ngờ tăng vọt lượt xem

Sao quốc tế 1 giờ 28 phút trước
Tình huống dở khóc dở cười đêm tân hôn và bí mật xúc động về chiếc giường cưới

Tình huống dở khóc dở cười đêm tân hôn và bí mật xúc động về chiếc giường cưới

Tâm sự gia đình 1 giờ 38 phút trước
Nỗi lòng người phụ nữ sau 7 năm gắn bó trước lời tiết lộ bất ngờ từ phía mẹ chồng

Nỗi lòng người phụ nữ sau 7 năm gắn bó trước lời tiết lộ bất ngờ từ phía mẹ chồng

Tâm sự Eva 2 giờ 8 phút trước
Nỗi lòng người vợ sau đêm mặn nồng đường đột trước thời điểm chấm dứt cuộc hôn nhân

Nỗi lòng người vợ sau đêm mặn nồng đường đột trước thời điểm chấm dứt cuộc hôn nhân

Tâm sự 2 giờ 38 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, Phật Tổ thương người hiền tài, 3 con giáp hồng phúc vây quanh, làm ăn hốt vàng hốt bạc, tiền tự rơi vào túi đầy ụ

Đúng ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, Phật Tổ thương người hiền tài, 3 con giáp hồng phúc vây quanh, làm ăn hốt vàng hốt bạc, tiền tự rơi vào túi đầy ụ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 50 phút trước
Tử vi thứ Bảy 10/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng khí tăng cao, phát tài phát lộc, Mão - Thân xui xẻo vây quanh, nợ nần chồng chất

Tử vi thứ Bảy 10/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng khí tăng cao, phát tài phát lộc, Mão - Thân xui xẻo vây quanh, nợ nần chồng chất

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 52 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Diễn viên Quỳnh Nga 'vạch trần' Việt Anh: "Thèm danh phận" đến mức giận dỗi

Diễn viên Quỳnh Nga 'vạch trần' Việt Anh: "Thèm danh phận" đến mức giận dỗi

Lý do Việt Anh, Quỳnh Nga công khai sau 7 năm yêu "kín"

Lý do Việt Anh, Quỳnh Nga công khai sau 7 năm yêu "kín"