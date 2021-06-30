Dân tình mạnh dạn chỉ đích danh 'Á hậu hống hách' trong drama 'chiếc túi Chanel đâu rồi' chính là Hoàng Thuỳ

Sau ồn ào đoạn clip Thuỳ Dương tố từng bị Á hậu chơi xấu ở hậu trường show diễn thời trang, cư dân mạng nhanh chóng réo tên nàng hậu "hống hách" trong drama này chính là Hoàng Thuỳ.

Vừa qua, trên mạng xã hội tranh cãi ồn ào về đoạn clip của nữ hoàng drama Thuỳ Dương lên tiếng tố từng bị một Á hậu chơi xấu trong hậu trường show diễn thời trang. Cụ thể, chị Á hậu này "la lối om sòm" rằng chiếc túi hiệu Chanel đã bị mất. Sau đó, trong lúc Thuỳ Dương đang thay đồ, nàng Á hậu này đi ngang có hành động cố tình lấy tay đẩy cô ngã vào tường. Bên cạnh đó, trong một chương trình talkshow, chuyên gia trang điểm Nam Trung cũng xác nhận có drama "Where's my Chanel?" trong làng mốt. Thuỳ Dương lên tiếng tố nàng Á hậu trong một livestream giao lưu với khán giả - Ảnh: Cắt từ clip Câu chuyện "đấu đá" nhau trong hậu cung showbiz không phải quá mới lạ tuy nhiên khi được người trong giới nhắc tới thì những ồn ào đó vẫn nhận rất nhiều sự quan tâm của khán giả. Sau khi đoạn clip của Thuỳ Dương bùng nổ, cư dân mạng liên tục réo tên Hoàng Thùy, cho rằng cô là nàng Á hậu "hống hách". Được biết, Hoàng Thuỳ là Á hậu 1 của cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 kiêm top model.

Á hậu Hoàng Thuỳ được réo tên nhiều nhất trong drama với Thuỳ Dương - Ảnh: Internet Về phía Hoàng Thùy, có vẻ như cô hoàn toàn không quan tới sự việc ồn ào này trên mạng xã hội, vẫn chăm chỉ chia sẻ cuộc sống đời thường. Người đại diện của Hoàng Thùy trả lời truyền thông, cho biết phía Á hậu không quan tâm và cũng không đưa ra bất kỳ bình luận gì về vụ lùm xùm đang lan truyền. Về phía Hoàng Thuỳ dường như cô không quan tâm đến lùm xùm nhắc tên mình - Ảnh: Internet Theo Vietnamnet, trong hậu trường một show diễn thời trang, câu chuyện được kể lại rằng một người đẹp từng gây nhốn nháo bởi vì nghi ai đó trộm chiếc túi Chanel của mình. Sau đó, cô phát hiện chiếc túi của mình ở gần một đồng nghiệp và lập tức cho rằng người này có ý đồ ăn cắp nên đã làm ầm ĩ. Chứng kiến sự việc này, một người mẫu khác đã đứng lên bảo vệ cô gái bị ngờ vực. Thậm chí, hai bên của drama này còn được cho là suýt xảy ra mâu thuẫn xô xát nhau. Rất may, đạo diễn chương trình đã xuất hiện ngăn cản kịp thời.

Tuy nhiên, sự thật là khi thấy khu vực cánh gà lộn xộn, nhân viên hậu trường đã sắp xếp lại đồ đạc cho gọn gàng chú chẳng có ai "chôm" chiếc túi hiệu của nàng Á hậu được nói đến kia.

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