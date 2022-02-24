Cao Thái Sơn nhắc nhở "bà mẹ nhí" đăng ảnh kín đáo sau khi Angela Phương Trinh cũng khoe hình ảnh lưng trần

Sau khi công khai mối quan hệ, cặp đôi Cao Thái Sơn - Angela Phương Trinh liên tục đăng tải những hình ảnh gợi cảm kèm lời nói thương gửi đến nửa kia. Cặp đôi không ít lần công khai "thả thính" nhau trên MXH, thậm chí đôi "chim ri" mới của showbiz Việt còn nghĩ đến chuyện sớm có con và đặt tên cho bé.

Mới đây trên trang cá nhân, Angela Phương Trinh cũng khoe hình ảnh gợi cảm, lấp ló đường "chân ngực" và gửi lời tình cảm đến giọng ca 8X. "Nếu ai đó muốn bạn có mặt trong cuộc sống của họ, họ sẽ tự dành ra chỗ cho bạn. Bạn không phải đấu tranh để giành giật lấy một vị trí nào cả.

Và em đồng ý để chia sẻ những vất vả ngoài kia. Chỉ mong anh bình an bên em", nữ diễn viên bày tỏ. Ngay lập tức bên dưới bài đăng Cao Thái Sơn bình luận: “Anh chỉ biết nói rằng: em đẹp lắm. Từ mai chỉ post hình tu tập thôi nhé mẹ của nó”. Đáp lại lời của nam ca sĩ, “bà mẹ nhí” rất ngoan hiền và đồng ý ngay: “Mẹ nhớ rồi, yêu bố nó lắm”. Hiện tại, Cao Thái Sơn liên tục nhắc đến Angela Phương Trinh và nói lời ngôn tình dành cho nhau trên mạng xã hội. Dù vậy nhiều netizen vẫn bán tin bán nghi về mối quan hệ thực sự của cặp đôi này.

Nathan Lee 'dọa' bóc trần sự thật động trời, Cao Thái Sơn quyết chơi 'tất tay' để bảo vệ Angela Phương Trinh: 'Ai muốn phốt, anh hốt tất cả cho em' Sau khi công khai yêu đương, thậm chí là cầu hôn Angela Phương Trinh, Cao Thái Sơn nhận về vô số thị phi. Đáng chú ý nhất phải kể đến màn "nhắc khéo" từ Nathan Lee. Tuy nhiên có lẽ cặp đôi "mới nhú" của Showbiz Việt chẳng mấy bận tâm.

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