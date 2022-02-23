Angela Phương Trinh quyết tâm 'hạ cánh' nơi Cao Thái Sơn, bất chấp 'chốt đơn' lấy chồng, 'ngó lơ' lời 'cảnh cáo' của Nathan Lee?

Hậu trường 23/02/2022 11:04

Mặc dù 5 lần 7 lượt bị Nathan Lee lên tiếng "cảnh báo" trên MXH hậu buổi cầu hôn nhưng Angela Phương Trinh và Cao Thái Sơn vẫn không ngại ngần công khai tình cảm.

Những ngày gần đây, cặp đôi "mới nhú" Angela  Phương Trinh và Cao Thái Sơn đang trở thành tâm điểm chú ý của CĐM sau khi bị nghi công khai tán tỉnh, yêu đương, thậm chí sắp kết hôn. 

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Cặp đôi 'mới' của showbiz Việt khiến cõi mạng rộn ràng nhiều ngày nay - Ảnh chụp màn hình

Giữa lúc dư luận đang xôn xao chưa rõ thực hư thì "đối thủ" của giọng ca Pha Lê Tím liên tục đăng đàn "cảnh cáo" cả hai khiến netizen đặc biệt chú ý. Theo đó, Nathan Lee công khai đăng ảnh chụp cùng Angela Phương Trinh kèm lời "thách thức" vô cùng gay gắt. Chưa dừng lại ở đó, ngày hôm qua 22/2, nam ca sĩ còn ẩn ý sẽ bóc trần nhân vật nào đó, kèm theo bức ảnh một mỹ nhân giấu mặt. CĐM ngay lập tức bàn tán xôn xao và khẳng định cô gái đó chính là nữ diễn viên Mùi Ngò Gai.

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Bài viết mới nhất của ông hoàng mua nhạc - Ảnh chụp màn hình

Mặc dù liên tục bị netizen réo tên, lại thêm loạt động thái đáng ngờ của Nathan Lee, nhưng có vẻ "cặp đôi mới nhú" không hề quan tâm. Cả Angela Phương Trinh và Cao Thái Sơn đều ngó lơ và chẳng ngả thả thính nhau trên MXH.

Tối muộn ngày 22/2, nữ diễn viên nổi tiếng 5 năm ăn chay trường đã khoe ảnh vô cùng sexy trong bộ đầm trắng ôm body kèm dòng trạng thái: "Hạ cánh nơi em" và công khai tag tên Cao Thái Sơn. Phía đàng trai cũng "không phải dạng vừa" khi để lại bình luận đầy tình cảm: "Có quá nhiều người thích em, anh sợ! Nhưng anh có gửi đến những cơn gió thổi vào tóc em nói rằng: anh nhớ em". Đáp lại, "bà mẹ nhí" cũng không ngần ngại nói lời yêu thương: "Em cũng vậy…nhớ babe".

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Bà mẹ nhí 'chốt đơn' lấy chồng sau 5 năm ăn chay trường, không yêu đương - Ảnh chụp màn hình
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Bình luận ngọt muốn 'sâu răng' của cặp đôi - Ảnh chụp màn hình

Cách đây ít giờ, Angela Phương Trinh tiếp tục công khai tuyên bố cả hai đang chính thức tìm hiểu nhau. Nữ diễn viên viết: "Trinh ăn chay trường suốt 5 năm và cũng trong 5 năm đó, Trinh không hề yêu đương hay đi quá giới hạn với ai. Có lẽ việc ăn chay đã hỗ trợ rất nhiều, giúp Trinh thông suốt, nhẹ nhàng và thoải mái. Nhưng duyên là của trời cho. Nếu gặp người thương mình, hiếu thảo với cha mẹ, Trinh vẫn có thể yêu một lần nữa. Chuyện đó cũng bình thường mà. Trinh và anh Sơn đang chính thức tìm hiểu. Cả hai thấy tâm đầu ý hợp ở nhiều mặt".

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Nữ diễn viên tiết lộ cả hai đang chính thức tìm hiểu nhau - Ảnh chụp màn hình

Mặc dù công khai rầm rộ trên MXH, song vẫn có nhiều khán giả nghi ngờ chuyện tình của cả hai có chăng chỉ là đang tạo sóng gió, nhằm PR một sản phẩm âm nhạc nào đó sắp tới không?

Nathan Lee đăng ảnh 'mỹ nhân giấu mặt' bên 'núi' đồ hiệu, ẩn tình 'mèo mả gà đồng' giữa lúc Angela Phương Trinh 'muốn lấy chồng'

Nathan Lee đăng ảnh 'mỹ nhân giấu mặt' bên 'núi' đồ hiệu, ẩn tình 'mèo mả gà đồng' giữa lúc Angela Phương Trinh 'muốn lấy chồng'

Cách đây ít phút, Nathan Lee bất ngờ đăng tải bức ảnh 1 cô gái "bí ẩn" bên hàng tá đồ hiệu kèm dòng trạng thái úp mở chuyện bóc trần sự thật "động trời" giữa lúc Cao Thái Sơn và Angela Phương Trinh rộn ràng 'cầu hôn'.

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Từ khóa:   Angela Phương Trinh Cao Thái Sơn Nathan Lee

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