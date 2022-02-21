Động thái Nathan Lee trước màn cầu hôn của Cao Thái Sơn - Angela Phương Trinh, nói gì mà CĐM sốt sắng "tới công chuyện luôn"?

Hậu trường 21/02/2022 16:51

Động thái vừa gay gắt vừa đầy ẩn ý sâu xa của Nathan Lee trước việc Cao Thái Sơn cầu hôn Angela Phương Trinh khiến dân tình "rần rần" bàn luận không ngừng.

Gây sốt nhất từ khuya hôm qua đến nay không gì khác đó chính là đoạn clip Cao Thái Sơn cầu hôn Angela Phương Trinh. Không chỉ nhận lời cầu hôn của nam ca sĩ, Angela Phương Trinh còn hứa sẽ sinh con cho anh chàng, cụ thể là sẽ sinh con trai trước rồi sinh con gái sau. Dù chưa biết cặp đôi đang yêu nhau thật hay đùa giỡn, thế nên khoảnh khắc này vẫn đang được dân tình bàn luận không ngừng.

Động thái Nathan Lee trước màn cầu hôn của Cao Thái Sơn - Angela Phương Trinh, nói gì mà CĐM sốt sắng 'tới công chuyện luôn'? - Ảnh 1

Như một thông lệ thường thấy, hễ Cao Thái Sơn có việc gì là CĐM lại lập tức réo tên Nathan Lee và đợi động thái từ anh chàng. Không để dân tình đợi lâu, mới đây, Nathan Lee đã đăng tải hình ảnh chụp cùng Angela Phương Trinh kèm caption đầy ẩn dụ: "Cẩn thận đừng chọc anh". Chia sẻ của anh chàng nhanh chóng trở thành tâm điểm vì độ căng đét.

Động thái Nathan Lee trước màn cầu hôn của Cao Thái Sơn - Angela Phương Trinh, nói gì mà CĐM sốt sắng 'tới công chuyện luôn'? - Ảnh 2

Phía dưới bình luận, nhiều khán giả cho rằng Nathan Lee đang ngầm nhắn nhủ đến Angela Phương Trinh nên "dừng lại trước khi quá muộn" và đặc biệt là đừng "chọc" vào mình. Lý do là bởi sau màn cầu hôn gây sốt, Angela Phương Trinh đã đăng tải lên trang cá nhân dòng trạng thái đã tìm được người thương và "xin phép" CĐM cho mình được "lấy chồng".

Động thái Nathan Lee trước màn cầu hôn của Cao Thái Sơn - Angela Phương Trinh, nói gì mà CĐM sốt sắng 'tới công chuyện luôn'? - Ảnh 3

Đáng nói, dưới phần bình luận, Angela Phương Trinh bất ngờ nhắn nhủ Cao Thái Sơn rằng "Anh hãy nhớ rằng người em yêu chỉ anh" cùng hashtag #yeuthuongquayve. Hashtag này chính là ca khúc của Cao Thái Sơn đã bị Nathan Lee mua độc quyền cách đây không lâu. Chính vì vậy, nhiều người cho rằng Nathan Lee đang nhắn nhủ Angela Phương Trinh đừng "chọc" mình nếu không muốn tình cảm thân thiết của hai anh em "tan vỡ".

Động thái Nathan Lee trước màn cầu hôn của Cao Thái Sơn - Angela Phương Trinh, nói gì mà CĐM sốt sắng 'tới công chuyện luôn'? - Ảnh 4

Trước đó, Nathan Lee và Cao Thái Sơn vướng vào nhiều ồn ào khiến cả hai dường như "không đội trời chung" suốt thời gian qua. Đỉnh điểm là khi nam ca sĩ bị Nathan Lee "thâu tóm" mua bản quyền rất nhiều ca khúc đình đám, trong đó có cả ca khúc "Yêu thương quay về" của Cao Thái Sơn.

Bị CĐM mỉa mai sau màn nhận lời cầu hôn của Cao Thái Sơn, Angela Phương Trinh 'đắng lòng' than 'đời cay đắng như vôi'!

Bị CĐM mỉa mai sau màn nhận lời cầu hôn của Cao Thái Sơn, Angela Phương Trinh 'đắng lòng' than 'đời cay đắng như vôi'!

Sau màn nhận lời cầu hôn của Cao Thái Sơn bằng 1 ly rượu, Angela Phương Trinh bất ngờ có hàng loạt động thái trên trang cá nhân khiến CĐM nửa tin nửa ngờ.

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