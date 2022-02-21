Angela Phương Trinh nhận lời cầu hôn và hứa sinh con với Cao Thái Sơn, showbiz Việt có thêm cặp đôi mới?

Khoảnh khắc Angela Phương Trinh nhận lời cầu hôn và hứa sẽ sinh 2 con cho Cao Thái Sơn hiện đang khiến dân tình "rần rần".

Mới đây, trên trang cá nhân, Cao Thái Sơn bất ngờ đăng tải khoảnh khắc tình tứ bên Angela Phương Trinh. Trong đoạn clip, cả hai cùng nhau uống rượu với nhiều bạn bè, đáng chú ý, nhân dịp này Cao Thái Sơn bất ngờ ngỏ lời cầu hôn Angela Phương Trinh. Nam ca sĩ cho biết nếu Angela Phương Trinh uống hết ly rượu thì sẽ tượng trưng cho lời đồng ý kết hôn. Ngay lập tức, nữ diễn viên đã chọn cách uống hết ly rượu. Dù chưa biết lời cầu hôn này là thật hay đùa giỡn, tuy nhiên, sau đó, Angela Phương Trinh còn bất ngờ tuyên bố sẽ sinh con cho Cao Thái Sơn: "Em với anh Sơn sẽ sinh con trai trước con gái sau" - nữ diễn viên cho biết.

Khoảnh khắc tình tứ giữa Angela Phương Trinh và Cao Thái Sơn ngay lập tức khiến dân tình vô cùng bất ngờ. Bởi nếu Cao Thái Sơn từng nhiều lần vướng vào tin đồn hẹn hò đồng giới thì Angela Phương Trinh là người từng tuyên bố buông bỏ dục vọng thông qua việc chia sẻ quan điểm sống của Thiền Sư Thích Nhất Hạnh: "Con nguyện không liên hệ tính dục với bất cứ ai nếu không có tình yêu đích thực, không có những cam kết hôn nhân chính thức, lâu dài". Dù chưa biết đây chỉ là lời đùa giỡn của cặp bạn bè thân thiết hay cả hai đang thực sự có một mối quan hệ nghiêm túc "trên tình bạn", tuy nhiên, dưới phần bình luận, đông đảo dân tình vẫn dành nhiều lời ủng hộ cho Cao Thái Sơn và Angela Phương Trinh.

Thời gian gần đây, Angela Phương Trinh thường xuyên xuất hiện với hội bạn của mình, trong đó có Cao Thái Sơn. Trên trang cá nhân, nam ca sĩ trước đó cũng gây sốt với khoảnh khắc nấu món chay cho Angela Phương Trinh và được cô nàng khen ngợi hết lời. Từng là "nữ hoàng scandal" của showbiz Việt với hàng loạt phát ngôn gây sốc cùng lối ăn mặc quyến rũ, gợi cảm quá đà, tuy nhiên, những năm trở lại đây, Angela Phương Trinh bất ngờ chọn cách rời xa và theo đuổi lối sống chay tịnh. Trên MXH, nữ diễn viên thường xuyên đăng tải những khoảnh khắc tu tập, ăn chay và những triết lý sống lành mạnh. Nhờ lối sống lành mạnh, tránh xa thị phi, Angela Phương Trinh dần lấy lại tình cảm của khán giả và được rất nhiều người yêu mến. Vốn khá kín tiếng trong đời sống cá nhân nên khoảnh khắc tình tứ lần này của Angela Phương Trinh bên Cao Thái Sơn hiện đang khiến dân tình bàn tán không ngừng.

Angela Phương Trinh tái xuất sau ồn ào chữa bệnh bằng giun đất, nhan sắc, thần thái có điểm khác biệt! Từng gây tranh cãi khi liên tục chia sẻ thông tin về tác dụng chữa bệnh của giun đất, mới đây Angela Phương Trinh có động thái trở lại với hoạt động trong làng giải trí, thu hút sự chú ý vì nhan sắc và thần thái ngày một thăng hạng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/angela-phuong-trinh-nhan-loi-cau-hon-va-hua-sinh-con-voi-cao-thai-son-showbiz-viet-co-them-cap-doi-moi-451193.html