Lâm Khánh Chi mắc Covid-19, Angela Phương Trinh tặng thuốc chữa nhưng dân tình khuyên không nên nhận chỉ vì lý do này

Hậu trường 11/12/2021 17:37

Lâm Khánh Chi đã chia sẻ những dòng tin nhắn hỏi thăm của Angela Phương Trinh dành cho mình

Sau khi chồng trẻ lên tiếng về việc cặp đôi đã chấm dứt mối quan hệ, vào ngày 7/12, Lâm Khánh Chi cho biết cô phát hiện và có kết quả dương tính Covid-19. Hiện tại, nữ ca sĩ cách ly tại phòng riêng và được người thân chăm sóc.

Mới đây, trên trang cá nhân của mình, Lâm Khánh Chi bất ngờ chia sẻ những dòng tin nhắn thăm hỏi và động viên của Angela Phương Trinh: "Cảm ơn em gái rất nhiều. Mình cảm thấy rất vui và xúc động khi nhận được tin nhắn này mặc dù chị em chưa có nói chuyện bao giờ vì ít khi chạm mặt. Cảm ơn cả nhà đã yêu thương và quan tâm Khánh Chi". Đồng thời, cô đăng tải kèm theo ảnh chụp màn hình cuộc trò chuyện giữa Lâm Khánh Chi và Angela Phương Trinh.

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Lâm Khánh Chi đăng tải tin nhắn với Angela Phương Trinh - Ảnh: Chụp màn hình

Sau khi bài viết được đăng tải, đoạn trò chuyện qua lại của 2 người nhanh chóng thu hút sự chú ý của cư dân mạng. Theo chia sẻ, khi biết đàn chị mắc Covid-19, nữ diễn viên đã nhắn tin hỏi thăm, đồng thời tỏ ý gửi thuốc chữa trị cho Lâm Khánh Chi, thuốc được giới thiệu không tác dụng phụ nên âm tính khỏe mạnh rất nhanh. Đồng thời, cô còn nhắc thêm nếu Chi cần gì cứ nhắn Trinh luôn có mặt.

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Angela Phương Trinh gửi tặng thuốc chữa Covid-19 cho Lâm Khánh Chi - Ảnh: Internet

Bên cạnh các bình luận chúc Khánh Chi hồi phục nhanh chóng, điều bất ngờ là trước sự quan tâm nhiệt tình của Angela Phương Trinh, người hâm mộ lại khuyên Khánh Chi không nên nhận. Bởi vì không ít người cho rằng món quà mà Angela Phương Trinh định gửi đến rất có thể đó là giun đất.

Nguyên nhân là vì trước đó, Angela Phương Trinh nhiều lần đăng tải các bài viết quảng cáo về tác dụng của giun đất trong việc điều trị Covid-19. Thậm chí, cách đây vài ngày, Angela Phương Trinh đăng tải video mẹ ruột ăn cháo giun đất và đã khỏi Covid thu về nhiều bình luận phản đối gắt gao từ cư dân mạng.

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Từ khóa:   Lâm Khánh Chi Angela Phương Trinh sao Việt

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