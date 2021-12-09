Bị 'mỉa mai' hết thời phải livestream bán hàng, 'tình cũ Kim Tử Long' chạnh lòng đáp trả một câu nghe xót xa

Hậu trường 09/12/2021 09:04

Do ảnh hưởng của dịch bệnh, NSƯT Thoại Mỹ đã thử sức ở lĩnh vực livetream bán hàng nên bị một số người cho là “hết thời”.

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, các chương trình ca nhạc, sân khấu đều phải tạm hoãn hoặc ngừng hoạt động. Vì vậy, để trang trải cuộc sống, các nghệ sĩ phải tìm mọi cách để kiếm thêm thu nhập. NSƯT Thoại Mỹ cũng là một trong số nghệ sĩ bắt đầu bán hàng livestream, chuyển sang bán hàng online để kiếm sống.

Cụ thể, nữ nghệ sĩ đã chọn bán hàng về một thương hiệu mỹ phẩm làm đẹp do chính mình mới khai trương. Song song đó, xen kẽ với việc bán hàng, nữ nghệ sĩ chia sẻ rằng đây cũng cách mà cô giao lưu với người hâm mộ của mình như trò chuyện và ca hát. Theo "tình cũ của Kim Tử Long", việc hát ở đâu thì cũng đều hát cho khán giả nghe, nghệ sĩ đâu phải chỉ xuất hiện trên sân khấu, nhà hát lớn. Ca sĩ chỉ cần mang được tiếng hát đến với khán giả thì đều sẽ được khán giả quý mến.

 

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Thoại Mỹ là một diễn viên Cải Lương có tiếng - Ảnh: Internet
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NSƯT Thoại Mỹ thử sức ở lĩnh vực livetream bán hàng - Ảnh: Chụp màn hình

Ít ai nghĩ rằng một nghệ sĩ nổi tiếng như Thoại Mỹ lại phải rao bán hàng trên mạng xã hội. Song, để có thể trang trải cuộc sống và vượt qua thời kỳ khó khăn này, nữ ca sĩ chia sẻ: "Trước đó, có rất nhiều đơn vị đặt vấn đề nhờ Thoại Mỹ livestream bán hàng online nhưng Thoại Mỹ còn rụt rè, e ngại không dám nhận lời khiến nhiều đơn vị cho là Thoại Mỹ chảnh… Đùng một cái, Thoại Mỹ ra bán hàng online khiến ai cũng bất ngờ…”.

Bên cạnh đó, một bộ phận cho rằng việc bán hàng là của các nghệ sĩ đã hết thời. Vì điều này mà NSƯT Thoại Mỹ đã chạnh lòng một thời gian dài. Cô bộc bạch thêm: "Nhiều khán giả nói tôi nghe mà chạnh lòng, bán hàng livestream đâu phải hết thời. Bởi ai cũng phải sống, cũng phải tồn tại để vượt qua thời kỳ khó khăn này”.

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Nữ nghệ sĩ từng có mối tình đẹp với NSƯT Kim Tử Long thời còn đi học - Ảnh: Internet
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Nữ nghệ sĩ từng có mức cát xê mỗi đêm 1 cây vàng thời còn đỉnh cao - Ảnh: Internet

NSƯT Thoại Mỹ là một diễn viên Cải Lương có tiếng, từng có mức cát xê mỗi đêm 1 cây vàng thời còn đỉnh cao. Nữ nghệ sĩ là một trong những nghệ sĩ cải lương hiếm hoi có đến 2 liveshow thành công trên bước đường làm nghệ thuật của mình. Hiện tại ở tuổi 52, nữ NSƯT đang có cuộc sống độc thân, không chồng con nhưng vẫn rất vui vẻ và luôn luôn xuất hiện với vẻ ngoài trẻ trung vui vẻ. 

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"Vợ chồng anh Thương Tín đã hứa viết giấy cam kết, đóng tiền bảo hiểm cho con nên trong nay mai, tôi sẽ giao toàn bộ số tiền cho vợ chồng anh", NSƯT Trịnh Kim Chi nói.

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Từ khóa:   NSƯT Thoại Mỹ Kim Tử Long Bán hàng online

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