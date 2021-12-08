Nghệ sĩ Quốc Thuận tố đích danh một người trong ngành: 'Anh em làm nghề hãy cẩn thận, cảnh giác với nhân vật này'

Trên trang cá nhân, diễn viên Quốc Thuận có bài đăng tố một người trong nghề quỵt tiền và vô trách nhiệm.

Vào chiều 7/12, diễn viên Quốc Thuận bức xúc đăng đàn tố người trong nghề ăn chặn tiền bạc. Dù số tiền không lớn nhưng cách ứng xử của người này quá tệ.

Cụ thể, người này nói hay nhưng làm dở, vô trách nhiệm với đàn em vất vả làm cùng. Vì thế, anh buộc phải mở lời, cảnh báo để các đồng nghiệp có sự cảnh giác với nhân vật tên N.T.L. Anh viết: "Gửi đến các nhà sản xuất, đạo diễn, ê-kíp đoàn làm phim miền Nam - Sài Gòn. Tôi đưa thông tin này để anh em cảnh giác. Anh em làm nghề hãy cẩn thận, cảnh giác với nhân vật tên N.T.L. Họa sĩ thiết kế phim, chương trình, gameshow".

Nam nghệ sĩ bức xúc tố một người trong ekip vô trách nhiệm chuyện tiền bạc - Ảnh: Chụp màn hình

Đối với nam diễn viên, việc bất tín trong công việc hay cuộc sống đều đáng lo ngại, cần phải loại bỏ. Anh bộc bạch thêm: "Anh cứ giữ tiền và xóa số mình nhé. Số tiền không bao nhiêu nhưng cách anh xử đàn em chạy đạo cụ, phụ chân thiết kế chạy việc rất cực khổ và trở mặt với thái độ vô trách nhiệm là quá tệ".

Đồng thời, anh cũng nhấn mạnh thêm: "Đồng tiền mất đi có thể có vạn cách để kiếm, nhưng uy tín và danh dự mất đi là thua rồi. Nói rất hay nhưng làm thì vô cùng tệ. Đề nghị sản xuất bỏ số tiền đó, nếu cần hãy trừ vào lương của tôi, để tôi thay mặt tặng anh ấy bài viết này. Gửi đến anh: Thiết kế N.T.L".

Nghệ sĩ Quốc Thuận thu hút nhiều sự chú ý sau bài đăng tố người trong nghề - Ảnh: FBNV

Sau khi bài viết được đăng tải, sự việc đã thu hút sự chú ý và quan tâm của mọi người. Ủng hộ việc làm của nam diễn viên, nhiều người cũng khuyên anh bình tĩnh và tránh ảnh hưởng tới cuộc sống và công việc.

Bên cạnh đó, bạn bè, đồng nghiệp của nam nghệ sĩ không khỏi bức xúc trước hành động ăn chặn tiền của người này và cảm thấy may mắn thay cho nam diễn viên vì anh đã phát hiện ra sớm sự việc.

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