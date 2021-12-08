Nghệ sĩ Quốc Thuận tố đích danh một người trong ngành: 'Anh em làm nghề hãy cẩn thận, cảnh giác với nhân vật này'

Hậu trường 08/12/2021 16:19

Trên trang cá nhân, diễn viên Quốc Thuận có bài đăng tố một người trong nghề quỵt tiền và vô trách nhiệm.

Vào chiều 7/12, diễn viên Quốc Thuận bức xúc đăng đàn tố người trong nghề ăn chặn tiền bạc. Dù số tiền không lớn nhưng cách ứng xử của người này quá tệ.

Cụ thể, người này nói hay nhưng làm dở, vô trách nhiệm với đàn em vất vả làm cùng. Vì thế, anh buộc phải mở lời, cảnh báo để các đồng nghiệp có sự cảnh giác với nhân vật tên N.T.L. Anh viết: "Gửi đến các nhà sản xuất, đạo diễn, ê-kíp đoàn làm phim miền Nam - Sài Gòn. Tôi đưa thông tin này để anh em cảnh giác. Anh em làm nghề hãy cẩn thận, cảnh giác với nhân vật tên N.T.L. Họa sĩ thiết kế phim, chương trình, gameshow".

dien vien quoc thuan
Nam nghệ sĩ bức xúc tố một người trong ekip vô trách nhiệm chuyện tiền bạc - Ảnh: Chụp màn hình

Đối với nam diễn viên, việc bất tín trong công việc hay cuộc sống đều đáng lo ngại, cần phải loại bỏ. Anh bộc bạch thêm: "Anh cứ giữ tiền và xóa số mình nhé. Số tiền không bao nhiêu nhưng cách anh xử đàn em chạy đạo cụ, phụ chân thiết kế chạy việc rất cực khổ và trở mặt với thái độ vô trách nhiệm là quá tệ".

Đồng thời, anh cũng nhấn mạnh thêm: "Đồng tiền mất đi có thể có vạn cách để kiếm, nhưng uy tín và danh dự mất đi là thua rồi. Nói rất hay nhưng làm thì vô cùng tệ. Đề nghị sản xuất bỏ số tiền đó, nếu cần hãy trừ vào lương của tôi, để tôi thay mặt tặng anh ấy bài viết này. Gửi đến anh: Thiết kế N.T.L".

dien vien quoc thuan 1
Nghệ sĩ Quốc Thuận  thu hút nhiều sự chú ý sau bài đăng tố người trong nghề - Ảnh: FBNV

Sau khi bài viết được đăng tải, sự việc đã thu hút sự chú ý và quan tâm của mọi người. Ủng hộ việc làm của nam diễn viên, nhiều người cũng khuyên anh bình tĩnh và tránh ảnh hưởng tới cuộc sống và công việc. 

Bên cạnh đó, bạn bè, đồng nghiệp của nam nghệ sĩ không khỏi bức xúc trước hành động ăn chặn tiền của người này và cảm thấy may mắn thay cho nam diễn viên vì anh đã phát hiện ra sớm sự việc. 

Bị nghi 'đá xéo' Thuỳ Tiên chi tiền tỷ để 'mua giải', mỹ nhân Vbiz phân trần để sáng tỏ quan điểm cá nhân

Bị nghi 'đá xéo' Thuỳ Tiên chi tiền tỷ để 'mua giải', mỹ nhân Vbiz phân trần để sáng tỏ quan điểm cá nhân

Sau khi đăng quang ngôi vị cao nhất "Miss Grand International - Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021", Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên vướng phải tin đồn bỏ tiền tỉ để mua danh hiệu.

Xem thêm
Từ khóa:   diễn viên Quốc Thuận sao Việt ăn chặn tiền bạc

TIN MỚI NHẤT

Sự thật khiến người vợ bật khóc khi chứng kiến việc chồng làm trong nhà tắm lúc giữa đêm

Sự thật khiến người vợ bật khóc khi chứng kiến việc chồng làm trong nhà tắm lúc giữa đêm

Tâm sự 44 phút trước
Tình huống bất ngờ giữa đêm khiến hai vợ chồng tôi không khỏi bàng hoàng

Tình huống bất ngờ giữa đêm khiến hai vợ chồng tôi không khỏi bàng hoàng

Tâm sự 1 giờ 44 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 44 phút trước
Nỗi băn khoăn của người vợ trước xấp tiền 3 triệu của chồng mỗi đêm và sự thật đằng sau

Nỗi băn khoăn của người vợ trước xấp tiền 3 triệu của chồng mỗi đêm và sự thật đằng sau

Tâm sự Eva 3 giờ 44 phút trước
Nỗi lòng cô gái lấy chồng hơn nhiều tuổi để trả nợ và cái kết bất ngờ đêm tân hôn

Nỗi lòng cô gái lấy chồng hơn nhiều tuổi để trả nợ và cái kết bất ngờ đêm tân hôn

Tâm sự Eva 4 giờ 14 phút trước
Nỗi hoang mang của người dâu trẻ khi nhận cuộc gọi video lúc đêm muộn từ bố chồng

Nỗi hoang mang của người dâu trẻ khi nhận cuộc gọi video lúc đêm muộn từ bố chồng

Tâm sự gia đình 4 giờ 44 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả hết nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Qua đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả hết nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 44 phút trước
Sự thật sau di chúc để lại toàn bộ tài sản cho cháu gái và mảnh giấy xét nghiệm giấu kín

Sự thật sau di chúc để lại toàn bộ tài sản cho cháu gái và mảnh giấy xét nghiệm giấu kín

Tâm sự 5 giờ 14 phút trước
Nỗi lòng nghẹn ngào của tôi khi biết được điều người yêu cũ đã làm sau 5 năm

Nỗi lòng nghẹn ngào của tôi khi biết được điều người yêu cũ đã làm sau 5 năm

Tâm sự 5 giờ 44 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 54 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?