Bị nghi 'đá xéo' Thuỳ Tiên chi tiền tỷ để 'mua giải', mỹ nhân Vbiz phân trần để sáng tỏ quan điểm cá nhân

Sau khi đăng quang ngôi vị cao nhất "Miss Grand International - Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021", Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên vướng phải tin đồn bỏ tiền tỉ để mua danh hiệu.

Sau khi đăng quang ngôi vị cao nhất "Miss Grand International - Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021", Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên vướng phải tin đồn bỏ tiền tỉ để mua danh hiệu. Bên cạnh đó, người mẫu Khánh My trở thành tâm điểm chỉ trích của dư luận khi có phát ngôn liên quan đến chuyện mua giải. Người đẹp 9X bất ngờ viết trên trang cá nhân: "Mua giải là chuyện thường tình, bàn hoài cũng chán. Mua giải không quan trọng bằng việc người mua giải có xứng đáng hay không? Trên đời này làm gì có gì trong sạch - công tâm 100%? Hãy dần chấp nhận, không sân si với sự thành công của người khác".

Thuỳ Tiên đăng quang Miss Grand International 2021 - Ảnh: Internet Nhiều người cho rằng Khánh My đang "đá xéo" thành tích của đàn em, không ít người nghĩ rằng nữ người mẫu đang cố tình phát ngôn "sốc" để gây chú ý, đồng thời lên tiếng chỉ trích cô. Trước sự chỉ trích của cư dân mạng này, Khánh My không ngần ngại đáp trả:"Tôi thấy tin đồn mua bán giải ở các cuộc thi nhan sắc là chuyện bình thường. Không hiểu sao chúng ta lại để ý mãi về một vấn đề. Chỉ có điều, với các cuộc thi nhan sắc tầm cỡ, việc chọn mặt gửi vàng sẽ khắt khe hơn. Nên không phải cứ có tiền là mua được mà là người "được lựa chọn" có xứng đáng hay không? Một cô gái đại diện cho Việt Nam trở thành hoa hậu của một cuộc thi nhan sắc lớn tầm cỡ quốc tế khiến bao nhiêu người nở mày nở mặt là chuyện đáng mừng". Đồng thời, người đẹp 9X cũng thẳng thắn nói về vấn đề mua giải trong các cuộc thi hoa hậu. Khánh My bộc bạch: "Tuy nhiên hơi buồn là cứ ai đoạt giải cao là bị đồn mua giải. Tôi ví dụ thôi nhé. Nếu họ có mua giải đi nữa nhưng họ được khán giả Việt Nam và bạn bè thế giới công nhận thì cũng xứng đáng mà. Tại sao chúng ta không khuyến khích để họ làm được nhiều điều tích cực hơn, vinh danh nước nhà trên bản đồ nhan sắc thế giới".

Khánh My nhận loạt chỉ trích nói về vấn đề mua giải trong các cuộc thi hoa hậu - Ảnh: FBNV Nữ người mẫu khẳng định bản thân không chê bai hay "cà khịa" Thùy Tiên như cách một bộ phận cư dân mạng suy nghĩ. Cô cho hay: "Tôi không nói bạn đó chắc chắn mua giải. Người ta giỏi như vậy, ngoại ngữ tốt, body săn chắc, xinh đẹp thì tại sao lại không công nhận. Sau những lần chinh chiến, tôi nhận ra hoa hậu không phải con đường duy nhất để thành công. Nghề đã chịu tôi và tôi bén duyên hơn với vai trò diễn viên". Người đẹp còn nhấn mạnh thêm: "Thi hoa hậu rất tốn tiền. Có mấy cô gái không có nhiều tiền không chuẩn bị đầy đủ nhưng lại có cơ may tiến vào sâu và có cơ hội đăng quang. Số ít như thế thì đã được nhắm từ đầu vì họ thật sự có tiềm năng. Giống như bạn mua nhà đất, ban đầu khi nhìn qua thì nơi đó chưa phát triển nhưng khi được quy hoạch và các nhà đầu tư nhúng tay vào lại trở thành mỏ vàng đó thôi".

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