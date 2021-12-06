Nửa năm không gặp, mẹ của Lý Hải quên mặt con trai, tiết lộ lý do khiến khán giả không khỏi xúc động

Hậu trường 06/12/2021 16:18

Trên trang cá nhân, gia đình Lý Hải và Minh Hà đã chia sẻ những hình ảnh về Tiền Giang thăm mẹ ruột sau 6 tháng xa cách.

Mới đây, gia đình Lý Hải có dịp trở về Tiền Giang thăm mẹ ruột của nam ca sĩ sau hơn 6 tháng xa cách vì dịch bệnh. Tưởng rằng niềm vui đoàn tụ nhưng mẹ già ngoài 90 tuổi không nhận mặt được con cháu. Song, sự tình "dở khóc dở cười" này khiến khán giả không khỏi xúc động.

Cụ thể, nam ca sĩ chia sẻ người mẹ hơn 90 tuổi tiếp tục không nhận ra con trai cưng mỗi khi anh về thăm nhà. Anh tâm sự: "Gần nửa năm mới được về quê thăm má. Má hổng còn nhớ đứa nào hết trơn". Đính kèm theo dòng trạng thái là biểu cảm "gượng cười" giống như tâm trạng của Lý Hải bị mẹ ruột "thờ ơ" ngày gặp lại.

Gia dinh ly haiNửa năm không gặp, mẹ của Lý Hải quên mặt con trai, tiết lộ lý do khiến khán giả không khỏi xúc động - Ảnh 2
Vợ chồng Lý Hải trở về Tiền Giang thăm mẹ ruột sau hơn 6 tháng xa cách - Ảnh: FBNV

Dưới phần bình luận, anh còn cho biết hàng ngày người mẹ 95 tuổi vẫn thường hay nhắc "con tui Lý Hải", thế nhưng khi đứng đối diện nam ca sĩ thì bà lại không nhận ra. Bên cạnh đó, nhiều người hâm mộ đồng cảm và gửi những lời chúc sức khỏe đã được gửi tới mẹ của nam diễn viên. Đồng thời, khán giả cũng bày tỏ sự xúc động trước khoảnh khắc đoàn tụ ấm áp của gia đình anh sau thời gian giãn cách vì dịch bệnh. 

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Mẹ chồng của Minh Hà năm nay đã gần 100 tuổi - Ảnh: FBNV

Cuộc sống gia đình đình đám Lý Hải luôn nhận được nhiều sự quan tâm của đông đảo công chúng. Ngoài ra, gia đình anh cũng thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc, câu chuyện đời thường lên trang cá nhân. Theo chia sẻ, mẹ chồng của cô năm nay đã gần 100 tuổi. Hiện tại, bà còn khỏe mạnh nhưng không nhớ được nhiều chuyện nữa, chỉ biết có cậu con út tên Lý Hải và nàng dâu tên Minh Hà.

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