Hồng Đào cùng các nghệ sĩ đến thăm mộ cố nghệ sĩ Chí Tài, song động thái của bà xã cố nghệ sĩ được nhiều người chú ý

Hậu trường 03/12/2021 21:38

Gần 1 năm kể từ khi nghệ sĩ Chí Tài ra đi đột ngột, nghệ sĩ Hoài Tâm và Hồng Đào đã tới thăm viếng nam nghệ sĩ.

Cố nghệ sĩ Chí Tài yên nghỉ tại nghĩa trang Holy Sepulcher Cemetery, phía Nam bang California, nơi có khung cảnh yên ả, thanh bình. Gần 1 năm kể từ khi nghệ sĩ Chí Tài ra đi đột ngột, nghệ sĩ Hoài Tâm và Hồng Đào đã tới thăm viếng nam nghệ sĩ.

Chính xác là vào trưa ngày 3/12, nghệ sĩ Hoài Tâm đăng tải trên trang cá nhân hình ảnh anh đến thăm mộ cố nghệ sĩ Chí Tài. Đi cùng Hoài Lâm còn có sự xuất hiện của nghệ sĩ Hồng Đào, Diệp Tiên. Hoài Lâm chia sẻ: "Mấy chị em đi thăm anh ấy! Gần 1 năm rồi! Nhớ anh nhiều!”.

nghe si chi taiHồng Đào cùng các nghệ sĩ đến thăm mộ cố nghệ sĩ Chí Tài, song động thái của bà xã cố nghệ sĩ được nhiều người chú ý - Ảnh 2Hồng Đào cùng các nghệ sĩ đến thăm mộ cố nghệ sĩ Chí Tài, song động thái của bà xã cố nghệ sĩ được nhiều người chú ý - Ảnh 3
 Nhiều đồng nghiệp và bạn bè thường xuyên đến nghĩa trang viếng thăm cố nghệ sĩ Chí Tài - Ảnh: FBNV

Ở phần bình luận, nghệ sĩ Hồng Đào cũng dành những cảm xúc gửi đến đàn anh đã mất: "Hôm nay nắng thật đẹp. Vẫn không tin là anh Tài đã đi xa thật xa". Sau khi bài viết được đăng tải, nhiều người hâm mộ cũng "ồ ạt" gửi lời hỏi thăm và mong nhớ đến cố nghệ sĩ Chí Tài. Nhiều khán giả bình luậnh như: "Nhớ chú nhiều lắm, thời gian nhanh quá", "Mới đây mà đã 1 năm rồi, mau quá chú Hoài Tâm ơi, con chúc cô chú thật nhiều sức khỏe. À, còn thương chúc cô Bé Heo nữa, mong cô sẽ luôn yên vui", "Thương nhớ nghệ sĩ tài hoa Chí Tài", "9/12 là tròn 1 năm ngày danh hài mất! Vẫn ngưỡng mộ tình bạn, tình đồng nghiệp giữa Hoài Tâm, Hồng Đào cùng Diệp Tiên"...

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 Bà xã của cố nghệ sĩ vẫn thường xuyên ghé nơi an nghỉ của cố nghệ sĩ để viếng thăm, trò chuyện - Ảnh: FBNV

Đặc biệt ca sĩ Phương Loan, bà xã cố nghệ sĩ Chí Tài cũng để lại bình luận ngay dưới bài đăng của Hoài Tâm: "Chiều mai Bé Heo cũng sẽ đi thăm anh". Bình luận của ca sĩ Phương Loan đã nhận được rất nhiều lượt cảm xúc của người hâm mọ. Bên cạnh đó, nhiều người bình luận mong ca sĩ Phương Loan luôn vui vẻ và giữ gìn sức khỏe.

Suốt gần 1 năm qua, ca sĩ Phương Loan cùng những đồng nghiệp vẫn thường xuyên ghé nơi an nghỉ của cố nghệ sĩ để viếng thăm, trò chuyện. Những đồng nghiệp hiện sống tại Việt Nam như: nghệ sĩ Việt Hương, Đàm Vĩnh Hưng, Dương Triệu Vũ,... khi có dịp sang Mỹ vẫn luôn tranh thủ thời gian đến nghĩa trang nơi tro cốt an vị.

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Từ khóa:   Cố nghệ sĩ Chí Tài sao Việt Hồng Đào

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