Trải lòng về việc nhận hỗ trợ, Thương Tín nghẹn ngào: 'Tôi mong mọi người thông cảm cho tôi... hết đường rồi'

Diễn viên Thương Tín trải lòng về việc nhận tiền hỗ trợ từ các mạnh thường quân.

Suốt thời gian qua, vì dịch bệnh, diễn viên Thương Tín không đi đóng phim, cũng không kiếm việc làm được nên rơi vào cảnh hết tiền, khó khăn chứ không hề ăn chơi cờ bạc như mọi người đồn. Ông cầm cự được là nhờ tiếp tế của mạnh thường quân và chính quyền địa phương trong lúc dịch bệnh căng thẳng. Xuất hiện trên kênh Vlog Chuyện thiên hạ, diễn viên Thương Tín trải lòng về việc nhận tiền hỗ trợ từ các mạnh thường quân. Ông bày tỏ: "Mọi người cứ nói tôi làm trò để được nhận tiền hỗ trợ. Tôi nói thật, sống nhờ vào người khác, ăn mày người khác nhục lắm. Nhưng thực sự đến giờ phút này tôi không còn cách nào khác, hết đường rồi'.

Nam diễn viên được mạnh thường quân hỗ trợ tiền và chỗ ở - Ảnh: Internet Nam diễn viên buồn bã cho biết dù đã cố gắng hết sức nhưng sức người có hạn và lực bất tòng tâm không biết làm gì khác. Anh giãi bày: "Tôi mong mọi người thông cảm cho tôi chứ không bao giờ tôi muốn sống nhờ người khác, rất nhục. Tôi đâu muốn mình trở thành như thế này, do hoàn cảnh cả. Tôi buồn lắm. Mong cộng đồng mạng thông cảm giùm chứ không ai mong muốn sống như vậy, kỳ lắm. Sắp tới đây, nếu hết dịch bệnh tôi cũng sẽ đi làm kiếm sống. Có một trung tâm cũng mời tôi về cộng tác nhưng phải hết dịch. Tôi chỉ biết hi vọng vào cuộc sống ngày mai sẽ tốt đẹp, tươi sáng hơn chút xíu". Bên cạnh đó, nam diễn viên còn chia sẻ nếu được chọn lại sẽ làm nghề khác, không làm diễn viên. Anh nói: "Nếu bây giờ cho tôi chọn lại, tôi sẽ không làm diễn viên mà làm nghề khác. Tôi hết đam mê rồi. Thực tế nghề này phũ phàng, bầm dập quá. Giá như ngày trước tôi đừng làm diễn viên mà đi làm ăn buôn bán thì đã khá khẩm hơn. Nhưng tôi lại cứ say sưa với nghề".

Thương Tín cho biết vợ con đang tá túc ở nhà một người họ hàng tại Sài Gòn - Ảnh: Internet Đồng thời, chia sẻ về nghề, Thương Tín khẳng định rằng những người làm nghệ thuật chắc chắn họ phải làm những nghề tay trái khác nhưng họ giấu. Và nhờ những nghề đó đem lại tiền bạc cho họ, họ chỉ làm nghệ thuật chân chính thì nghèo đói, khổ sở. Anh nhấn mạnh: "Những nghệ sĩ giàu có đều không phải vì nghề này, nghề này không bao giờ nuôi anh giàu được. Bản thân tôi cũng đã làm đủ thứ trong nghề này, diễn viên, đạo diễn phim, đạo diễn kịch các kiểu nhưng cũng đâu có giàu. Cái xã hội này là như vậy, sự đãi ngộ với nghệ thuật đâu được tốt".

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