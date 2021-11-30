Một nữ diễn viên Vbiz làm ăn thua lỗ mấy chục tỷ, bật khóc nghẹn ngào vì 2 năm không gặp con

Mới đây, nữ diễn viên 8x chia sẻ về cuộc sống làm mẹ đơn thân và tiết lộ về biến cố mất tài sản vài chục tỉ đồng khiến bản thân suy sụp.

Diễn viên, người mẫu Huỳnh Trang Nhi từng rất nổi tiếng vào những năm 90. Khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp, nữ diễn viên bất ngờ sang Singapore định cư và rẽ sang kinh doanh. Xinh đẹp, giỏi giang nhưng cuộc đời của cô trải qua nhiều sóng gió. Huỳnh Trang Nhi từng rất nổi tiếng vào những năm 90 - Ảnh: Internet Mới đây, trong chương trình truyền hình với sự xuất hiện của nữ diễn viên Huỳnh Trang Nhi, cô được dịp trải lòng về những khó khăn và vất vả khi trở về Việt Nam. Tại chương trình, cô nghẹn ngào tâm sự: "Tôi mới dọn về căn nhà này được một năm. Từ hồi về Việt Nam, tôi vẫn đi đóng phim. Các anh đạo diễn biết tôi về nên cũng mời. Tính tôi không kén chọn, vai nhỏ hay vai lớn cũng đều diễn, ai mời cũng tham gia. Tuy nhiên, trong giai đoạn dịch bệnh này, mọi người đều ngưng phim ảnh nên tôi cũng dừng, không hoạt động".

Huỳnh Trang Nhi khóc nghẹn nói về thua lỗ trong kinh doanh - Ảnh: Chụp màn hình Nữ diễn viên tiết lộ, khi quyết định làm mẹ đơn thân, cô đã vấp phải sự phản ứng gay gắt từ phía gia đìn và khó khăn chồng chất vì công việc kinh doanh không như mong đợi. Cô chia sẻ: "Vừa đầu tư xong thì xảy ra sự cố, tôi phải đóng cửa hai nhà hàng, mất vài chục tỷ. Với một người mẹ đơn thân như tôi, số tiền vài chục tỷ là khá lớn. Tôi nghĩ, những ai làm doanh nghiệp, phải mang nợ nần như tôi sẽ hiểu cảm giác của tôi ở thời điểm này, rất hoang mang, không biết phải đối diện cuộc sống như thế nào, lấy nguồn thu ở đâu để chi trả. Hàng đêm, tôi vẫn khóc khi nhìn con nhỏ ngủ, nhớ con lớn ở nơi xa. Đó là những giọt nước mắt rất cay đắng". Nữ diễn viên vẫn hy vọng sẽ có một gia đình hạnh phúc - Ảnh: Internet Nữ diễn viên cho biết suốt 2 năm qua mẹ con không được gặp nhau vì tình hình dịch Covid-19. Cô bộc bạch: "Tôi có hai con thì hiện đang ở với con nhỏ, còn con lớn vẫn đang ở Singapore. Tính đến giờ cũng phải hai năm tôi chưa được gặp con, chỉ được nói chuyện với con mỗi ngày qua điện thoại. Cái khiến tôi xót xa nhất là từ bé tới lớn tôi chưa bao giờ rời con quá lâu, chỉ về Việt Nam vài ngày rồi qua lại Singapore. Nhưng giai đoạn này con tôi đang ở tuổi 15, 16, độ tuổi trưởng thành, cần thi cử, học hành nên không thể về Việt Nam được".

Hiện tại, bởi vì quá bận rộn cho sự nghiệp, công việc và con cái nên nữ diễn viên nói cô chưa nghĩ đến hạnh phúc riêng cho mình. Dù vậy, cô có những lúc chạnh lòng, nhất là những khi con ốm và phải một mình lo cho con.

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