Trải qua sinh nhật vắng mẹ, Ngọc Sơn làm điều ý nghĩa khiến nhiều người không khỏi xúc động

Lần đầu tiên đón tuổi mới mà không có mẹ ở bên cạnh như trước kia, danh ca Ngọc Sơn xúc động thổ lộ và tin rằng cha mẹ anh vẫn luôn dõi theo từng bước đi, ủng hộ những việc mà anh làm ở thế giới xa xôi.

Vào dịp sinh nhật hàng năm (26/11), danh ca Ngọc Sơn luôn tổ chức hoạt động phát gạo, tặng tiền cho bà con nghèo ở chính biệt thự Thiên Niên Kỷ của anh ở TP. Hồ Chí Minh. Song, vào năm 2020, hoạt động này đã được anh chính thức hủy bỏ do diễn biến của tình hình dịch bệnh diễn ra phức tạp. Nam ca sĩ làm từ thiện quanh năm bằng tiền túi của mình và mong muốn cuộc hành trình thiện nguyện được nối dài liên tục, trong đó sinh nhật là dịp đặc biệt để anh có thể lan tỏa nhiều hơn năng lượng tích cực, tình yêu thương đến với mọi người.

Danh ca Ngọc Sơn làm từ thiện với chính khả năng của mình mà không kêu gọi, huy động thêm bất kỳ ai - Ảnh: Internet Hành trình thiện nguyện có thêm sự đồng hành của học trò Michael Lang - Ảnh: FBNV Thay vào đó, Ngọc Sơn thực hiện chuyến đi từ thiện ở Mái ấm Thiện Duyên để tặng gạo và tiền mặt cho các em nhỏ tại đây. Đồng thời, nam ca sĩ phát hành MV mới mang tên "Khúc ca chào đời". Đây là ca khúc được Ngọc Sơn sáng tác nhằm tri ân đấng sinh thành, tất cả những người làm cha người làm mẹ trên toàn Thế giới. Ca khúc được trình bày bằng song ngữ Anh – Việt trên nền nhạc EDM sôi động do chính Ngọc Sơn hoà âm phối khí, tự thu âm mix - master. Trong ngày sinh nhật của mình, Ngọc Sơn tin rằng anh đã nhận được rất nhiều tình yêu thương và cũng muốn lan tỏa tình cảm tốt đẹp ấy đến với mọi người.

Nam danh ca lúc nhỏ - Ảnh: FBNV Lần đầu trải qua sinh nhật không còn mẹ bên cạnh nhưng Ngọc Sơn tâm sự rằng anh vẫn cảm nhận được tình yêu thương của mọi người và tin rằng cha mẹ vẫn luôn dõi theo từng bước đi, ủng hộ những việc anh làm. Đồng thời, anh cũng hy vọng hình ảnh tích cực mà anh lan truyền mỗi ngày sẽ đến được với những người trẻ. Anh mong thế hệ trẻ dành sự quan tâm nhiều hơn tới việc rèn luyện sức khỏe, xây dựng lối sống lành mạnh, cống hiến cho xã hội, đất nước.

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