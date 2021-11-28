Bị rủa 'vào tù' vì liên quan đến đồng nghiệp quá cố, Việt Hương đáp trả gay gắt khiến kẻ bình luận phải 'cứng họng'

Hậu trường 28/11/2021 17:24

Trước bình luận kém duyên của một tài khoản mạng, nghệ sĩ Việt Hương không bỏ qua mà thẳng thừng đáp trả thẳng thừng và gay gắt.

Nghệ sĩ Việt Hương là người đồng nghiệp thân thiết, giúp đỡ gia đình Phi Nhung rất nhiều sau khi cố ca sĩ ra đi. Chính vợ chồng nữ danh hài đã đích thân đưa tro cốt cố nghệ sĩ về Mỹ, trao tận tay con gái Wendy Phạm để tổ chức tang lễ. Tuy nhiên, nữ danh hài lại vô tình bị kéo vào những ồn ào không đáng có.

Mới đay, dưới một bài viết của Việt Hương, một tài khoản đã vào bình luận vô cùng "kém duyên" đối với nữ nghệ sĩ: "Việt Hương thấy vui quá ha, Phi Nhung còn sống coi chừng cô đi ở tù đó". Song, cô không hề bỏ qua mà bất ngờ "xù lông" bức xúc vì nhận những lời công kích, mỉa mai từ tài khoản mạng này.

 

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Câu trả lời của Việt Hương khiến cộng đồng mạng tâm đắc - Ảnh: Chụp màn hình

Trước lời nói cay độc và trù ẻo kém duyên, thậm chí còn nhắc đến người quá cố, NS Việt Hương không để im mà quyết làm căng. Vợ nhạc sĩ Hoài Phương đáp lại: "Thương lắm, bạn bị vô tri hả, tội nghiệp. Nghiệp nghiệp nghiệp, hãy để người đã mất an nghỉ. Khuyên nè, hãy để tên cả mình, đừng để tên ảo như vậy. Thương".

Không chỉ Việt Hương, khán giả cũng vô cùng tức giận, khó chịu trước lời nói tiêu cực của tài khoản "kém duyên" kia. Bên cạnh đó, nhiều người cũng bày tỏ sự bức xúc khi tin đồn sai sự thật về Phi Nhung vẫn tiếp tục bị lan truyền.

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Việt Hương và cố ca sĩ Phi Nhung - Ảnh: Internet
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Vợ chồng nữ danh hài đã đích thân đưa tro cốt cố nghệ sĩ về Mỹ, trao tận tay con gái Wendy Phạm để tổ chức tang lễ - Ảnh: Internet

Hiện tại, Việt Hương cũng đã trở về Việt Nam và bắt tay vào công việc hậu dịch bệnh. Thế nhưng, đôi lúc nữ danh hài phải đáp trả thẳng thừng, bức xúc vì nhận những lời đồn không đúng sự thật, lời công kích, mỉa mai từ antifan.

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Từ khóa:   Nghệ sĩ Việt Hương cố ca sĩ Phi Nhung sao Việt

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