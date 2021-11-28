TP.HCM: Quận 4, Bình Thạnh, Tân Phú tăng cấp độ dịch COVID-19

UBND TP.HCM vừa thông báo cấp độ dịch tại TP.HCM theo Nghị quyết số 128 của Chính phủ và quyết định số 4840 của Bộ Y tế trong tuần lễ từ ngày 19 đến 25/11.Trong đó, ba quận tại TP.HCM tăng cấp độ dịch COVID, 5 phường nguy cơ lây nhiễm cao.

Theo chia sẻ thông tin từ báo Lao động, UBND TP.HCM cho biết có 9 quận, huyện ghi nhận bệnh dịch Covid-19 ở cấp 1 là quận 1, 6, 7, 8, 11, Tân Bình, huyện Bình Chánh, Củ Chi, Cần Giờ.

Có 13 địa phương cấp 2 là quận 3, 4, 5, 10, 12, Bình Thạnh, Bình Tân, Gò Vấp, Phú Nhuận, Tân Phú, Thành phố Thủ Đức, huyện Hóc Môn, Nhà Bè. Tuần qua, có 3 địa phương tăng cấp độ dịch so với tuần trước là quận 4, Bình Thạnh, Tân Phú (cấp 1 lên cấp 2); 1 địa bàn giảm cấp độ dịch là huyện Cần Giờ (từ cấp 2 xuống cấp 1).

Ở bản đồ cấp độ dịch toàn quốc, TP.HCM thuộc cấp 2 là vùng vàng, thuộc mức nguy cơ trung bình và không thay đổi so với tuần trước.

Bản đồ cấp độ dịch Covid-19 ở TP.HCM vào sáng 28/11 - Ảnh: Thanh niên

Bên cạnh đó, báo Thanh niên đưa tin, UBND TP.HCM đề nghị các sở, ban, ngành và chính quyền địa phương căn cứ cấp độ dịch được công bố để triển khai các biện pháp hành chính "thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát dịch Covid-19 hiệu quả" trong lĩnh vực và trên địa bàn phụ trách. Đồng thời, thành phố đã có kế hoạch thiết lập cơ sở thu dung, điều trị và kế hoạch bảo đảm số giường hồi sức cấp cứu (ICU) tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trực thuộc thành phố, bao gồm cả y tế tư nhân sẵn sàng đáp ứng tình hình dịch ở cấp độ 4.

Các quận, huyện và TP.Thủ Đức đã xây dựng kế hoạch thiết lập trạm y tế lưu động, tổ chăm sóc người nhiễm Covid-19 tại cộng đồng và có kế hoạch cung cấp ô xy y tế cho các trạm y tế xã, phường, thị trấn.

Hải Phòng phát hiện 103 trường hợp F0, trong đó có 5 doanh nghiệp khẩn cấp truy vết để ngăn chặn dịch lây lan Vào ngày 27/11, Hải Phòng ghi nhận 103 ca nhiễm mới, trong đó có 5 doanh nghiệp trên địa bàn huyện Tiên Lãng ghi nhận ca dương tính SARS-CoV-2.

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