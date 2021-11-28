Hải Dương xuất hiện 'ổ dịch' phức tạp: 300 trường hợp là F1 trở thành F0

Tính từ 12/10 đến nay, toàn tỉnh Hải Dương ghi nhận tổng số 531 ca mắc COVID-19, trong đó 85 ca bệnh có yếu tố dịch tễ trở về từ vùng có dịch bệnh và 300 trường hợp là F1 trở thành F0.

Theo thông tin chia sẻ từ Tiền Phong, vào ngày 27/11, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật (CDC) Hải Dương ghi nhận thêm 39 ca dương tính SARS-CoV-2. Trong đó, 23 trường hợp ghi nhận ở huyện Tứ Kỳ, các trường hợp còn lại ghi nhận tại TP Hải Dương, huyện Bình Giang, Thanh Hà.

Liên quan ổ dịch tại Công ty GFT, 23 ca bệnh mới đều là công nhân làm việc tại Công ty GFT, trụ sở ở xã Cộng Lạc (huyện Tứ Kỳ). Lực lượng chức năng địa phương này đã rà soát, truy vết và ghi nhận hơn 1.100 F1, 150 F2.

Dịch Covid-19 bùng phát nhiều nơi tại Hải Dương - Ảnh: Internet

Theo báo Lao động, trưa ngày 27/11, Trung tâm Y tế huyện đã lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc cho 5.600 mẫu người là công nhân Công ty TNHH GFT Việt Nam, các F1 phát sinh. Huyện chỉ đạo tiếp tục lấy mẫu sàng lọc tầm soát cộng đồng tại 11 xã, thị trấn có nguy cơ cao và lấy lại mẫu lần 2 cho toàn bộ số công nhân trong công ty trong ngày 28/11 và 29/11, trả kết quả sớm để làm căn cứ triển khai các biện pháp phòng chống dịch tiếp theo.

BCĐ Phòng chống COVID-19 huyện Tứ Kỳ cũng đã nâng mức cảnh báo cấp độ dịch, các xã và thị trấn đã kích hoạt phương án phòng chống dịch, chuẩn bị các điểm cách ly tập trung.

Tổ chức xét nghiệm nhanh tại TNHH GFT Việt Nam mắc COVID-19 - Ảnh: Lao động

Bên cạnh đó, địa phương cũng khuyến cáo người dân cần thực hiện nghiêm thông điệp 5K của Bộ Y tế, đặc biệt việc đeo khẩu trang nơi công cộng và hạn chế tiếp xúc đông người. Cơ quan các cấp cũng nên thông tin đầy đủ, chính xác để người dân các địa phương không hoang mang, lo lắng và nâng cao tinh thần cảnh giác phòng dịch.

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