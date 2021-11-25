Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Thanh Hóa cho biết thêm một người phụ nữ ở huyện Nông Cống tử vong sau khi tiêm vắc xin Vero Cell mũi 2 để phòng COVID-19.

Theo chia sẻ thông tin từ VnExpress, vào ngày 25/11, Ban chỉ đạo Phòng chống Covid-19 tỉnh Thanh Hóa cho biết, người phụ nữ vừa tử vong 30 tuổi đang là công nhân Công ty giày Kim Việt, bị phản ứng phản vệ sau khi tiêm vaccine Vero Cell. Đây là người thứ ba tử vong sau tiêm vaccine tại huyện Nông Cống hôm 23/11.

Theo lãnh đạo huyện Nông Cống, những người có dấu hiệu bất thường sau tiêm đều trong nhóm tuổi 25-30, hầu hết là phụ nữ. Hiện còn 9 người điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa, trong đó một trường hợp tiên lượng nặng. Một số người triệu chứng nhẹ hơn đang theo dõi tại bệnh viện huyện, sức khỏe đã ổn định hơn.

Công ty giày Kim Việt nơi xảy ra sự cố sau tiêm vaccine phòng Covid-19 - Ảnh: VnExpress

Trước đó, theo báo Thanh Hoá đưa tin, vào ngày 23/11, Trung tâm Y tế huyện Nông Cống tổ chức tiêm chủng vắc-xin phòng Covid-19 mũi 2 cho công nhân, người lao động tại Công ty TNHH giầy Kim Việt (thị trấn Nông Cống, huyện Nông Cống) theo kế hoạch. Tuy nhiên, địa phương đã ghi nhận một số trường hợp phản ứng sau tiêm, trong đó có 5 trường hợp xuất hiện triệu chứng nặng.

Hiện tại, Sở Y tế Thanh Hoá chỉ đạo cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn phối hợp, tập trung mọi nguồn lực theo dõi sức khỏe, cấp cứu, điều trị cho các trường hợp gặp sự cố tiêm chủng. Trong quá trình theo dõi, cấp cứu, điều trị nếu có khó khăn đề nghị báo cáo khẩn về Bộ Y tế.

Thanh Hoá báo cáo có 3 trường hợp tử vong sau tiêm vắc xin Vero Cell phòng COVID-19 tại huyện Nông Cống - Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra, Bộ Y tế cũng yêu cầu Bệnh viện Bạch Mai khẩn trương cử đội cấp cứu, bác sĩ, điều dưỡng hồi sức tích cực, chi viện cho Thanh Hóa kịp thời cấp cứu các trường hợp gặp sự cố tiêm chủng. Bộ cũng đề nghị cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn tỉnh phối hợp, tập trung mọi nguồn lực theo dõi sức khỏe, cấp cứu, điều trị cho họ. Các cơ sở tiêm chủng được yêu cầu tự kiểm tra, đánh giá, rà soát, khắc phục các nguy cơ chưa an toàn. Nếu không đạt thì tạm đình chỉ để bổ sung, chấn chỉnh.

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