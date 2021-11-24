Một học sinh nghi mắc COVID-19, Phú Yên tức tốc chỉ đạo tạm dừng dạy học trực tiếp

Vào ngày 24/11, giám đốc Sở Giáo dục và đào tạo tỉnh Phú Yên - ông Trần Khắc Lễ cho biết 1 học sinh lớp 5 ở điểm trường khu phố Nguyễn Công Trứ của Trường tiểu học Trưng Vương có kết quả dương tính SARS-CoV-2.

Theo chia sẻ thông tin từ Tuổi Trẻ Online, một học sinh lớp 5 ở điểm trường khu phố Nguyễn Công Trứ của Trường tiểu học Trưng Vương (phường 6, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên) có biểu hiện mệt mỏi khi đang học. Nhà trường đã cách ly học sinh trên, mời nhân viên y tế test kháng nguyên nhanh và cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Đồng thời, cơ quan y tế cũng lấy mẫu xét nghiệm PCR đối với 170 học sinh, giáo viên tại điểm trường này.

Phó giám đốc Sở Giáo dục và đào tạo Phú Yên - Bà Nguyễn Thị Ngọc Ái cho biết thêm rằng do chỉ cho học 50% sĩ số nên lớp của học sinh nghi ngờ mắc COVID-19 này chỉ có 19 học sinh. Các lớp đều được tổ chức dạy học riêng biệt, không qua lại chơi với nhau nên khả năng lây lan của dịch nếu có không lớn.

Lực lượng chức năng đang phong tỏa tạm thời, lấy mẫu và truy vết tại Trường tiểu học Trưng Vương - Ảnh: Tuổi Trẻ Online

Bên cạnh đó, báo Pháp luật TP.HCM đưa tin, ông Nguyễn Lê Vi Phúc, trước mắt các học sinh cùng lớp của em học sinh nghi mắc COVID-19 được cách ly tại trường. UBND TP Tuy Hòa cũng quyết định tạm dừng việc dạy, học trực tiếp tại điểm trường trên. Ngoài ra, TP Tuy Hòa mới cho học sinh lớp 5, lớp 9 đi học trực tiếp trở lại, mỗi lớp chỉ 50% số lượng học sinh, còn lại học trực tuyến.

Ông Phúc chia sẻ thêm: "Trước mắt, các học sinh cùng lớp của em học sinh nghi mắc COVID-19 được cách ly ngay tại trường theo kế hoạch phòng chống dịch của trường. TP Tuy Hòa cũng quyết định tạm dừng việc dạy và học trực tiếp tại điểm trường này từ nay đến hết tuần, sau đó sẽ có chỉ đạo tiếp".

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