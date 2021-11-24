Thanh Hoá: Hai người tử vong sau khi tiêm mũi 2 vắc-xin Vero Cell phòng COVID-19

Tin y tế 24/11/2021 14:19

Công ty TNHH giầy Kim Việt (Thanh Hóa) xuất hiện 5 trường hợp có triệu chứng nặng sau khi tiêm mũi 2 vắc-xin phòng Covid-19, trong đó có 2 trường hợp đã tử vong.

Theo chia sẻ thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, vào ngày 23/11, Trung tâm Y tế huyện Nông Cống tổ chức tiêm chủng vắc-xin phòng Covid-19 mũi 2 cho công nhân, người lao động tại Công ty TNHH giầy Kim Việt (có địa chỉ tại thị trấn Nông Cống, huyện Nông Cống) theo kế hoạch.

Trước khi tiến hành tiêm chủng Covid-19, toàn bộ những người đăng ký tiêm chủng đều được cán bộ y tế khám sàng lọc đầy đủ, tư vấn về loại vắc-xin tiêm chủng lần này và các phản ứng có thể gặp phải sau tiêm chủng theo đúng quy định. Tuy nhiên, địa phương đã ghi nhận một số trường hợp phản ứng sau tiêm, trong đó có 5 trường hợp xuất hiện triệu chứng nặng, được chẩn đoán phản ứng phản vệ sau tiêm.

phan ung phan ve sau tiem
2 trường hợp tử vong sau tiêm vắc xin Vero Cell phòng COVID-19 tại huyện Nông Cống - Ảnh minh họa: Internet

Sau đó, các trường hợp này đã được Bệnh viện đa khoa huyện Nông Cống và lực lượng phản ứng nhanh của ngành y tế sơ cứu, cấp cứu ngay tại chỗ theo hướng dẫn chuyên môn và chuyển tuyến về Bệnh viện Đa khoa tỉnh điều trị. 

Theo báo Thanh Hoá đưa tin, tới trưa ngày 24/11, Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa vừa ghi nhận 2 trường hợp tử vong sau khi tiêm vắc-xin phòng Covid-19 trên địa bàn. Do tình trạng quá nặng và diễn biến quá nhanh của phản vệ, có 2 trường hợp đã tử vong vào lúc 0h45 phút và 8h45 phút ngày 24/11/2021.

 

phan ung phan ve sau tiem 1
 Công ty TNHH Giầy Kim Việt nơi có nhiều công nhân xuất hiện triệu chứng sau khi tiêm vắc xin Covid-19 - Ảnh: Internet

Hiện tại, Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo Hội đồng chuyên môn đánh giá nguyên nhân tai biến nặng trong quá trình sử dụng vắc-xin phòng Covid-19, khẩn trương đánh giá nguyên nhân và báo cáo Bộ Y tế xin ý kiến chỉ đạo.

Ngoài ra, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo huyện Nông Cống và các địa phương, đơn vị, doanh nghiệp kịp thời chia sẻ, động viên gia đình có người tử vong và phối hợp cùng gia đinh lo hậu sự chu đáo.

Sở Y tế tỉnh Phú Thọ thông báo nguy cơ lây lan dịch COVID-19 từ chợ Bồ Sao

Sở Y tế tỉnh Phú Thọ thông báo nguy cơ lây lan dịch COVID-19 từ chợ Bồ Sao

Kể từ ngày 3/11 đến ngày 18/11, Sở Y tế tỉnh Phú Thọ đề nghị người dân đã từng đến chợ Bồ Sao, xã Bồ Sao, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc không di chuyển khỏi nơi đang cư trú, hạn chế tiếp xúc.

Xem thêm
Từ khóa:   tiêm chủng vắc-xin phòng Covid-19 bệnh nhân tử vong phản ứng phản vệ sau tiêm

TIN MỚI NHẤT

Nấm rơm có nhiều lợi ích cho sức khỏe nhưng ăn thế nào để tốt nhất

Nấm rơm có nhiều lợi ích cho sức khỏe nhưng ăn thế nào để tốt nhất

Dinh dưỡng 1 giờ 37 phút trước
Người chồng trong vụ án ở Đồng Nai đã xuất viện, gia đình đưa về quê tiếp tục điều trị

Người chồng trong vụ án ở Đồng Nai đã xuất viện, gia đình đưa về quê tiếp tục điều trị

Đời sống 2 giờ 7 phút trước
Tình huống dở khóc dở cười ngày ra mắt và màn xử lý khiến nhà bạn trai ngỡ ngàng

Tình huống dở khóc dở cười ngày ra mắt và màn xử lý khiến nhà bạn trai ngỡ ngàng

Tâm sự Eva 2 giờ 37 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người vợ khi tìm ra nguồn gốc khoản tiền gửi mang tên người chồng quá cố

Nỗi bàng hoàng của người vợ khi tìm ra nguồn gốc khoản tiền gửi mang tên người chồng quá cố

Tâm sự gia đình 3 giờ 37 phút trước
Sự thật khiến người vợ bật khóc khi chứng kiến việc chồng làm trong nhà tắm lúc giữa đêm

Sự thật khiến người vợ bật khóc khi chứng kiến việc chồng làm trong nhà tắm lúc giữa đêm

Tâm sự 4 giờ 37 phút trước
Tình huống bất ngờ giữa đêm khiến hai vợ chồng tôi không khỏi bàng hoàng

Tình huống bất ngờ giữa đêm khiến hai vợ chồng tôi không khỏi bàng hoàng

Tâm sự 5 giờ 37 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 37 phút trước
Nỗi băn khoăn của người vợ trước xấp tiền 3 triệu của chồng mỗi đêm và sự thật đằng sau

Nỗi băn khoăn của người vợ trước xấp tiền 3 triệu của chồng mỗi đêm và sự thật đằng sau

Tâm sự Eva 7 giờ 37 phút trước
Nỗi lòng cô gái lấy chồng hơn nhiều tuổi để trả nợ và cái kết bất ngờ đêm tân hôn

Nỗi lòng cô gái lấy chồng hơn nhiều tuổi để trả nợ và cái kết bất ngờ đêm tân hôn

Tâm sự Eva 8 giờ 7 phút trước
Nỗi hoang mang của người dâu trẻ khi nhận cuộc gọi video lúc đêm muộn từ bố chồng

Nỗi hoang mang của người dâu trẻ khi nhận cuộc gọi video lúc đêm muộn từ bố chồng

Tâm sự gia đình 8 giờ 37 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

4 người bị chó mắc bệnh dại cắn, Đăk Lăk khoanh vùng ổ dịch

4 người bị chó mắc bệnh dại cắn, Đăk Lăk khoanh vùng ổ dịch

Bé gái 4 tuổi mắc dị vật sâu trong "vùng kín", bác sĩ cảnh báo các dấu hiệu cần lưu ý

Bé gái 4 tuổi mắc dị vật sâu trong "vùng kín", bác sĩ cảnh báo các dấu hiệu cần lưu ý

Bác sĩ chạy đua cứu sản phụ bị xoắn tử cung 180 độ

Bác sĩ chạy đua cứu sản phụ bị xoắn tử cung 180 độ

Cứu người đàn ông điện giật, ngã từ độ cao gần 4m, chấn thương cột sống nặng

Cứu người đàn ông điện giật, ngã từ độ cao gần 4m, chấn thương cột sống nặng

Một năm đùi phình to không đau, người đàn ông phát hiện căn bệnh hiếm

Một năm đùi phình to không đau, người đàn ông phát hiện căn bệnh hiếm

Thường xuyên ôm ấp, ngủ cùng mèo, bé gái 4 tuổi tử vong vì bệnh dại

Thường xuyên ôm ấp, ngủ cùng mèo, bé gái 4 tuổi tử vong vì bệnh dại