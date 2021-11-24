Công ty TNHH giầy Kim Việt (Thanh Hóa) xuất hiện 5 trường hợp có triệu chứng nặng sau khi tiêm mũi 2 vắc-xin phòng Covid-19, trong đó có 2 trường hợp đã tử vong.

Theo chia sẻ thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, vào ngày 23/11, Trung tâm Y tế huyện Nông Cống tổ chức tiêm chủng vắc-xin phòng Covid-19 mũi 2 cho công nhân, người lao động tại Công ty TNHH giầy Kim Việt (có địa chỉ tại thị trấn Nông Cống, huyện Nông Cống) theo kế hoạch.

Trước khi tiến hành tiêm chủng Covid-19, toàn bộ những người đăng ký tiêm chủng đều được cán bộ y tế khám sàng lọc đầy đủ, tư vấn về loại vắc-xin tiêm chủng lần này và các phản ứng có thể gặp phải sau tiêm chủng theo đúng quy định. Tuy nhiên, địa phương đã ghi nhận một số trường hợp phản ứng sau tiêm, trong đó có 5 trường hợp xuất hiện triệu chứng nặng, được chẩn đoán phản ứng phản vệ sau tiêm.

2 trường hợp tử vong sau tiêm vắc xin Vero Cell phòng COVID-19 tại huyện Nông Cống - Ảnh minh họa: Internet

Sau đó, các trường hợp này đã được Bệnh viện đa khoa huyện Nông Cống và lực lượng phản ứng nhanh của ngành y tế sơ cứu, cấp cứu ngay tại chỗ theo hướng dẫn chuyên môn và chuyển tuyến về Bệnh viện Đa khoa tỉnh điều trị.

Theo báo Thanh Hoá đưa tin, tới trưa ngày 24/11, Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa vừa ghi nhận 2 trường hợp tử vong sau khi tiêm vắc-xin phòng Covid-19 trên địa bàn. Do tình trạng quá nặng và diễn biến quá nhanh của phản vệ, có 2 trường hợp đã tử vong vào lúc 0h45 phút và 8h45 phút ngày 24/11/2021.

Công ty TNHH Giầy Kim Việt nơi có nhiều công nhân xuất hiện triệu chứng sau khi tiêm vắc xin Covid-19 - Ảnh: Internet

Hiện tại, Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo Hội đồng chuyên môn đánh giá nguyên nhân tai biến nặng trong quá trình sử dụng vắc-xin phòng Covid-19, khẩn trương đánh giá nguyên nhân và báo cáo Bộ Y tế xin ý kiến chỉ đạo.

Ngoài ra, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo huyện Nông Cống và các địa phương, đơn vị, doanh nghiệp kịp thời chia sẻ, động viên gia đình có người tử vong và phối hợp cùng gia đinh lo hậu sự chu đáo.

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