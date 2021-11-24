Sở Y tế tỉnh Phú Thọ thông báo nguy cơ lây lan dịch COVID-19 từ chợ Bồ Sao

Kể từ ngày 3/11 đến ngày 18/11, Sở Y tế tỉnh Phú Thọ đề nghị người dân đã từng đến chợ Bồ Sao, xã Bồ Sao, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc không di chuyển khỏi nơi đang cư trú, hạn chế tiếp xúc.

Theo chia sẻ thông tin từ Tin tức thông tấn xã Việt Nam, các trường hợp mắc mới có 14 ca đã được cách ly, kiểm soát; 13 trường hợp mắc mới trong cộng đồng. Từ ngày 14/10/2021 đến nay, toàn tỉnh ghi nhận 1.555 ca mắc COVID-19, đã có 1.167 bệnh nhân khỏi bệnh. Kể từ 14/10 đến nay ghi nhận 4 ca tử vong đều là người cao tuổi, có bệnh nền và điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương.

Theo Vietnamnet đưa tin, Sở y tế Phú Thọ, số ca mắc mới tăng cao trong những ngày gần đây là do liên quan đến ổ dịch tại khu vực chợ Bồ Sao, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc. Từ 5 ca bệnh COVID-19 đầu tiên liên quan đến chợ Bồ Sao, đến nay toàn phường Bạch Hạc, thành Việt Trì đã ghi nhận 31 ca bệnh COVID-19. Nguy cơ lây lan dịch bệnh từ khu vực chợ Bồ Sao nói chung và từ tỉnh Vĩnh Phúc là rất cao.

Lực lượng chức năng lấy mẫu xét nghiệm tại xã Bồ Sao - Ảnh: Vietnamnet

Ngoài ra, Sở Y tế tỉnh Phú Thọ đề nghị tất cả người dân đã từng đến chợ Bồ Sao, xã Bồ Sao, huyện Vĩnh Tường (Vĩnh Phúc) kể từ ngày 3/11 đến ngày 18/11 không di chuyển khỏi nơi đang cư trú, hạn chế tiếp xúc với người xung quanh và chủ động cách ly y tế tại nhà, nơi cư trú. Đồng thời, địa phương khẩn trương liên hệ ngay với Trạm Y tế gần nhất, hoặc Ban chỉ đạo phòng, chống COVID-19 của xã/phường/thị trấn, hoặc tổ COVID-19 cộng đồng ở nơi lưu trú để khai báo y tế, được tư vấn, hỗ trợ và được áp dụng các biện pháp dự phòng phù hợp.

Toàn tỉnh Phú Thọ hiện duy trì cấp độ 2 với số ca mắc mới trong cộng đồng xấp xỉ 3,88 ca/100.000 dân/tuần; 88,0% người dân từ 18 tuổi trở lên được tiêm ít nhất một liều vaccine COVID-19. 12/13 huyện ở cấp độ 2; 1 huyện Cẩm Khê ở cấp độ 1. Cấp xã, đến nay toàn tỉnh không còn xã/phường/thị trấn ở cấp độ 4; 3 xã/phường ở cấp độ 3; 28 xã ở cấp độ 2 và 194 xã/phường/thị trấn còn lại ở cấp độ 1.

Phát hiện ổ dịch lớn với 80 ca mắc COVID-19, 1 xã tại Vĩnh Phúc yêu cầu người dân hạn chế ra khỏi nhà Chủ tịch UBND huyện Yên Lạc (Vĩnh Phúc) yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai bổ sung một số biện pháp tạm thời về phòng và chống dịch COVID-19.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/so-y-te-tinh-phu-tho-thong-bao-nguy-co-lay-lan-dich-covid-19-tu-cho-bo-sao-438151.html