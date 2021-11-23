Đà Nẵng ghi nhận thêm hàng chục trường hợp F0, trong đó có ca nhiễm cộng đồng

Vào ngày 23/11, Đà Nẵng ghi nhận 65 ca mắc COVID-19 với 32 ca cộng đồng, 8 ca cách ly tập trung, 24 ca cách ly tại nhà và 1 ca trong khu phong tỏa.

Theo chia sẻ thông tin từ Tiền phong, vào ngày 23/11, Đà Nẵng ghi nhận 65 ca mắc COVID-19 với 32 ca cộng đồng, 8 ca cách ly tập trung, 24 ca cách ly tại nhà và 1 ca trong khu phong tỏa.

Trong đó, các ca nhiễm cộng đồng có 2 trường hợp làm tại Công ty Thủy sản Thuận Phước (quận Sơn Trà), 2 trường hợp là công nhân Công ty Việt Hoa (KCN Hòa Khánh, quận Liên Chiểu). Đặc biệt có 13 ca làm việc tại Công ty Hữu Nghị (quận Sơn Trà). Ngoài ra, các ca nhiễm cộng đồng có người là tiểu thương, nhân viên y tế…

Địa phương xét nghiệm nhằm truy vết F0 - Ảnh: Internet

Bà Ngô Thị Kim Yến, Phó chủ tịch UBND TP nhìn nhận những ngày gần đây, số ca mắc cộng đồng tăng lên. Đặc biệt, số ca bệnh tại các khu công nghiệp đang có dấu hiệu tăng nhanh. Vì vậy lực lượng y tế địa phương phải thực hiện chặt chẽ việc điều tra truy vết, hạn chế tối đa việc bỏ sót F1 nhằm làm giảm sự lây lan của dịch bệnh. Bà cũng cho hay thành phố đã thống nhất với phương án cách ly F1 tại các khu công nghiệp để góp phần giảm áp lực cho các địa phương.

Hiện tại, Đà Nẵng đang tăng cường lấy mẫu xét nghiệm cho nhân viên nhà hàng, quán ăn; các chợ trên địa bàn, cảng cá Thọ Quang…

Ngoài ra, Sở Y tế cũng khuyến cáo người dân không lo lắng, cần cảnh giác cao độ và thực hiện các biện pháp phòng bệnh Covid-19 theo quy định 5K của Bộ Y tế. Đặc biệt, người dân khi có một trong các biểu hiện như: Sốt, ho, đau họng, khó thở,... cần liên hệ ngay với trạm y tế xã/thị trấn nơi lưu trú để được hướng dẫn và làm xét nghiệm SARS-CoV-2 miễn phí, nhằm phát hiện sớm nguy cơ mắc bệnh Covid-19.

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