Trong 3 ngày gần đây là 19, 20 và 21/11, (TP.HCM ghi nhận 151 trường hợp tử vong do Covid-19, gồm cả 18 ca mắc bệnh nền. Trong đó, 75% trường hợp không tiêm mũi vaccine phòng Covid-19 nào, hoặc tiêm chưa đủ liều (mới tiêm một mũi).

Theo chia sẻ thông tin từ Zing, Chánh văn phòng Sở Y tế TP.HCM - Nguyễn Thị Huỳnh Mai cho biết số lượng F0 tăng thì bệnh nhân nặng tăng, người già có nhiều bệnh nền lại mắc thêm Covid-19 nên nguy cơ tử vong rất cao.

Lý giải nguyên nhân người dân không tiêm vaccine, bà Mai cho biết, họ thuộc trường hợp chống chỉ định tiêm chủng và người lớn tuổi nhưng gia đình không có điều kiện, hoặc ngại tiếp cận vaccine. Do đó, khi mắc quá nhiều bệnh nền, lại thêm Covid-19 thì khả năng người bệnh tử vong rất cao.

Số lượng F0 tăng thì bệnh nhân nặng tăng - Ảnh: Internet

Bên cạnh đó, VnExpress đưa tin, với các trường hợp tử vong dù trước đó đã tiêm đủ hai mũi vaccine, Chánh văn phòng Sở Y tế cho rằng, nếu tính về cá thể - tức một người tiêm vaccine sẽ được miễn dịch, thì việc tử vong này "hơi bất thường". Tuy nhiên, xét về yếu tố cộng đồng - số F0 tăng lên thì sẽ có một số trường hợp diễn tiến nặng. Đặc biệt, trong thời gian qua, dù độ phủ vaccine tốt nhưng khi F0 tăng sẽ có khoảng 15-20% diễn tiến nặng, chủ yếu là người cao tuổi, kèm bệnh nền. Trong 15-20% này có 5% chuyển biến thực sự rất nặng.