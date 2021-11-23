Sở Y tế TP.HCM dẫn lại số liệu thống kê F0 tử vong trong 3 ngày gần đây là 151 ca.
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Theo chia sẻ thông tin từ Zing, Chánh văn phòng Sở Y tế TP.HCM - Nguyễn Thị Huỳnh Mai cho biết số lượng F0 tăng thì bệnh nhân nặng tăng, người già có nhiều bệnh nền lại mắc thêm Covid-19 nên nguy cơ tử vong rất cao.
Trong 3 ngày gần đây là 19, 20 và 21/11, (TP.HCM ghi nhận 151 trường hợp tử vong do Covid-19, gồm cả 18 ca mắc bệnh nền. Trong đó, 75% trường hợp không tiêm mũi vaccine phòng Covid-19 nào, hoặc tiêm chưa đủ liều (mới tiêm một mũi).
Lý giải nguyên nhân người dân không tiêm vaccine, bà Mai cho biết, họ thuộc trường hợp chống chỉ định tiêm chủng và người lớn tuổi nhưng gia đình không có điều kiện, hoặc ngại tiếp cận vaccine. Do đó, khi mắc quá nhiều bệnh nền, lại thêm Covid-19 thì khả năng người bệnh tử vong rất cao.
Bên cạnh đó, VnExpress đưa tin, với các trường hợp tử vong dù trước đó đã tiêm đủ hai mũi vaccine, Chánh văn phòng Sở Y tế cho rằng, nếu tính về cá thể - tức một người tiêm vaccine sẽ được miễn dịch, thì việc tử vong này "hơi bất thường". Tuy nhiên, xét về yếu tố cộng đồng - số F0 tăng lên thì sẽ có một số trường hợp diễn tiến nặng. Đặc biệt, trong thời gian qua, dù độ phủ vaccine tốt nhưng khi F0 tăng sẽ có khoảng 15-20% diễn tiến nặng, chủ yếu là người cao tuổi, kèm bệnh nền. Trong 15-20% này có 5% chuyển biến thực sự rất nặng.
Liên quan việc Sở Y tế xin cấp 100.000 liều thuốc kháng virus molnupiravir, sáng nay Bộ Y tế đã điều chuyển 5.000 liều. Như vậy, với khoảng 2.000 liều còn trong kho, thành phố đang có khoảng 7.000 liều thuốc này. Sắp tới, Bộ sẽ điều chuyển thêm thuốc cho thành phố theo nhu cầu. Ngoài ra, các gói thuốc B (thuốc kháng đông máu, kháng viêm), Sở Y tế sẽ ban hành hướng dẫn sử dụng các túi thuốc F0 tại nhà phiên bản mới, từ đó rút bớt số lượng túi B và cho sử dụng khi người bệnh vào các cơ sở điều trị, theo phác đồ của Bộ Y tế.
Về nguyên tắc, để giảm trường hợp tử vong thì chỉ có giải pháp là giảm số ca F0 và số ca nhập viện. Để làm được điều này, người dân cần được nâng cao ý thức cộng đồng, thực hiện tốt 5K, tiêm vaccine, không lơ là dù đã tiêm đủ 2 mũi vaccine.