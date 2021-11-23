Bùng phát ổ dịch Covid-19 trong trường học: Nghệ An tức tốc họp khẩn ngay trong đêm

Vào tối 22/11, PGS-TS Dương Đình Chỉnh, Giám đốc Sở Y tế Nghệ An, đã có buổi làm việc với Ban chỉ huy phòng chống dịch Covid-19 huyện Tân Kỳ để bàn các giải pháp khống chế dịch tại địa phương này.

Theo chia sẻ thông tin từ Người lao động, huyện Tân Kỳ (Nghệ An) vừa xuất hiện 3 ổ dịch Covid-19 chưa rõ nguồn lây. Cụ thể, ổ thứ nhất tại Trung tâm Y tế Tân Kỳ, F0 là bệnh nhân V.Đ.T. (SN 1983), trú xóm Thuận Yên, Nghĩa Hoàn. Sau khi xuất hiện ca bệnh, đã tiến hành điều tra truy vết 13 F1 trong Trung tâm Y tế. Tổ chức lẫy mẫu xét nghiệm các thành viên gia đình bệnh nhân thì phát hiện bố, mẹ và vợ đều nhiễm SARS-CoV-2. Ổ dịch Covid-19 thứ 2 tại Trường THCS Nghĩa Đồng khi có 32 học sinh, 2 giáo viên và 3 phụ huynh có kết quả test nhanh nghi ngờ, đến nay đã phát hiện 2 F0.

Ổ dịch thứ 3 là tại Trường cấp 3 Lê Lợi khi có 3 học sinh và 1 phụ huynh có kết quả test nhanh nghi ngờ, 1 trường hợp bán hoa trước cổng trường này đã có kết quả dương tính SARS-CoV-2. Giám đốc Sở Y tế Nghệ An chủ trì cuộc họp khẩn trong đêm khi xuất hiện nhiều ổ dịch Covid-19 tại huyện Tân Kỳ - Ảnh: Sở Y tế Sau khi nhận được thông tin trên, Giám đốc Sở Y tế Nghệ An - PGS.TS Dương Đình Chỉnh cho biết tình hình dịch Covid-19 tại huyện Tân Kỳ đang có chiều hướng rất phức tạp, đặc biệt tại xã Nghĩa Đồng, Nghĩa Hoàn dịch đã lây lan vào trường học. Ngoài ra, địa phương tiếp tục truy vết nhanh nhất các trường hợp F1 liên quan đến các ca bệnh, tránh bị bỏ sót. Cần khoanh vùng rộng để nhận diện tình hình dịch, ngoài 3 xã Nghĩa Hoàn, Nghĩa Thái, Nghĩa Đồng, cần nhận diện thêm: Thị trấn, Giai Xuân, Tân Phú để xem xét, đưa ra các giải pháp chống dịch phù hợp.

Người dân cần thực hiện các biện pháp phòng bệnh Covid-19 theo quy định 5K của Bộ Y tế - Ảnh: Bộ Y tế Bên cạnh đó, Sở Y tế Nghệ An cũng khuyến cáo người dân không lo lắng, cần cảnh giác cao độ và thực hiện các biện pháp phòng bệnh Covid-19 theo quy định 5K của Bộ Y tế. Đặc biệt, người dân khi có một trong các biểu hiện như: Sốt, ho, đau họng, khó thở, đau người, mệt mỏi, ớn lạnh, giảm hoặc mất vị giác hoặc khứu giác, cần liên hệ ngay với trạm y tế xã/thị trấn nơi lưu trú để được hướng dẫn và làm xét nghiệm SARS-CoV-2 miễn phí, nhằm phát hiện sớm nguy cơ mắc bệnh Covid-19.

Phát hiện 12 trường hợp F0, Hà Nội khẩn cấp phong tỏa một công ty tại khu công nghiệp Quang Minh Phó Chủ tịch UBND huyện Mê Linh Lê Văn Khương cho biết, lực lượng chức năng đã tạm phong tỏa một công ty ở Khu công nghiệp Quang Minh sau khi phát hiện 12 ca dương tính SARS-CoV-2 tại nơi này.

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