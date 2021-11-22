Phát hiện 9 học sinh mắc COVID-19, Đồng Nai lập tức tạm ngưng thí điểm đi học trở lại

Tin y tế 22/11/2021 08:50

Trường THCS Thống Nhất (Đồng Nai) ghi nhận 9/171 học sinh dương tính với SARS-CoV-2 sau khi tiến hành xét nghiệm nhanh.

Theo chia sẻ thông tin từ Lao Động, vào ngày 22/11, một số trường học ở Đồng Nai sẽ thí điểm đón học sinh trở lại trường học. Vậy nên, trường THCS Thống Nhất phối hợp với ngành Y tế thành phố tổ chức xét nghiệm nhanh COVID-19 cho học sinh khối 9 và giáo viên, nhân viên của nhà trường để chuẩn bị điều kiện an toàn cho học sinh trở lại trường học.

Qua xét nghiệm nhanh, trường THCS Thống Nhất phát hiện 9/171 học sinh dương tính với SARS-CoV-2, còn tất cả giáo viên, nhân viên đều âm tính.

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Học sinh Đồng Nai được tiêm vaccine COVID-19 trước khi đi học trở lại - Ảnh: Lao động

VTC News đưa tin, UBND tỉnh Đồng Nai đã ra văn bản hỏa tốc số 14380/UBND-KGVX về việc tạm dừng tổ chức thực hiện cho học sinh khối 9 trường THCS Thống Nhất sau khi nhận được thông tin trên.

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Đồng Nai tiến hành tiêm vaccine cho học sinh trước khi thực hiện thí điểm cho học sinh trở lại trường học - Ảnh: CDC Đồng Nai

Bên cạnh đó, địa phương cũng khuyến cáo người dân nói chung, các em học sinh nói riêng không hoang mang, lo lắng, cần cảnh giác cao độ và thực hiện các biện pháp phòng bệnh Covid-19 theo quy định 5K của Bộ Y tế.

Ngoài ra, người dân khi có một trong các biểu hiện như: sốt, ho, đau họng, khó thở, đau người, mệt mỏi, ớn lạnh, giảm hoặc mất vị giác hoặc khứu giác, cần liên hệ ngay với trạm y tế xã/thị trấn nơi lưu trú để được hướng dẫn và làm xét nghiệm SARS-CoV-2 miễn phí, nhằm phát hiện sớm nguy cơ mắc bệnh Covid-19.

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