Sau hơn 1 tháng áp dụng Nghị quyết 128, số ca tử vong Covid-19 giảm mạnh

Tin y tế 20/11/2021 11:19

Sáng 20/11, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, chủ trì cuộc họp sau hơn một tháng cả nước triển khai Nghị quyết 128 của Chính phủ, quy định tạm thời về thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh.

Theo chia sẻ thông tin từ Zing news, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết cuộc họp nhằm kiểm điểm tình hình phòng, chống dịch Covid-19 sau hơn một tháng thực hiện Nghị quyết 128 của Chính phủ và hướng dẫn chuyên môn theo Quyết định 4800 Bộ Y tế.

Ban chỉ đạo sẽ đánh giá những việc đã làm được, những việc chưa làm được, phân tích nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan, các nội dung cần bổ sung, điều chỉnh để thực hiện tốt hơn mục tiêu vừa phòng chống dịch hiệu quả, vừa khôi phục và phát triển kinh tế - xã hội an toàn, bền vững trong thời gian tới.

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Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp của Ban chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống dịch Covid-19 - Ảnh: Zing news

Ngoài ra, dựa vào báo cáo của Bộ Y tế, trong hơn một tháng đầu tiên thực hiện thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh theo Nghị quyết số 128 của Chính phủ (11/10 đến 19/11), cả nước ghi nhận hơn 105.500 ca mắc Covid-19 trong cộng đồng. So với tháng trước đó, số ca cộng đồng cả nước tăng 2,9%, nhưng số ca tử vong giảm 46,3%, số đang điều trị tại bệnh viện giảm 25,3%, số ca nặng, nguy kịch giảm 40,8%.

Hiện tại, tình hình dịch cơ bản được kiểm soát trên phạm vi toàn quốc. Tuy nhiên, số ca mắc cộng đồng đang có xu hướng gia tăng ở nhiều địa phương do mầm bệnh đã tồn tại trong cộng đồng, nhiều ca bệnh không có triệu chứng, không rõ nguồn lây và có liên quan đến người trở về từ vùng dịch. Đồng thời, các ổ dịch tập trung tại địa bàn đông dân cư, lây nhiễm thứ phát ngoài cộng đồng, nhất là tại địa phương có mật độ dân cư cao, giao thương, đi lại lớn.

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Số ca tử vong giảm 46,3% - Ảnh: Internet

Tính đến ngày 19/11, Việt Nam đã tiếp nhận 131,2 triệu liều vaccine, phân bổ 129,6 triệu liều và hơn 106 triệu liều đã được tiêm cho người dân. Hơn 1,6 triệu liều chưa phân bổ do vaccine mới được tiếp nhận đang kiểm định.

Theo số liệu thống kê, hơn 89,4% người dân trên 18 tuổi đã được tiêm vaccine mũi 1; 53,4% đã tiêm mũi 2. Ngoài ra, 18 tỉnh, thành phố đang triển khai tiêm vaccine cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi.

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Từ khóa:   dịch Covid-19 tiêm vaccine số ca tử vong covid-19

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