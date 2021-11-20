Miền Tây phát hiện thêm nhiều trường hợp F0, trong đó Cần Thơ 'lập kỉ lục' gần 1.000 ca mắc trong ngày

Theo chia sẻ, số ca mắc trong đó 421 ca cộng đồng, 89 ca trong khu cách ly, số cách ly tại nhà 429. Số mắc COVID-19 ở Cần Thơ từ ngày 8/7 đến nay là 15.780 ca, điều trị khỏi 8.943 ca, tử vong 138.

Theo chia sẻ thông tin từ VTC News, vào ngày 19/11, Sở Y tế TP Cần Thơ cho biết, trong ngày hôm nay thành phố ghi nhận 939 ca F0. Đây là số ca mắc Covid-19 cao nhất trong một ngày từ trước đến nay tại địa phương này.

Bạc Liêu thêm 425 ca dương tính với virus SARS-CoV-2, trong đó 221 ca cộng đồng và 109 ca dưới 18 tuổi. Tổng số ca mắc cộng dồn 8.648, tổng số ca điều trị khỏi 5.198, tử vong 81 ca.

Đồng Tháp ghi nhận 509 ca mắc COVID-19 mới, trong đó có 189 ca trong cộng đồng. Tổng số ca mắc cộng dồn là 15.713. Số bệnh nhân COVID-19 đang điều trị là 4.346 ca, tử vong 239 ca.

Sóc Trăng thêm 395 ca mắc COVID-19, trong đó số ca nhiễm phát hiện qua truy vết, sàng lọc trong cộng đồng là 177. Tính từ ngày 27/4 đến nay, toàn tỉnh Sóc Trăng có 11.478 ca mắc COVID-19, chữa khỏi 7.680 ca, tử vong 69 ca.

Tiền Giang phát hiện 382 F0, trong đó 66 ca cộng đồng, 315 trong khu cách ly và một ca ở khu phong tỏa. Đến nay, địa phương này ghi nhận 23.481 F0, điều trị khỏi 17.366 ca, tử vong 464 ca.

An Giang ghi nhận 319 F0, nâng tổng số ca mắc lên 20.442 trường hợp (19 trường hợp tái dương tính). Trong ngày 19/11 có 154 ca cộng đồng, số mắc phát hiện ở khu phong tỏa là 35 ca, ở khu cách ly tập trung là 124 ca; 6 ca về từ vùng dịch.

Vĩnh Long thêm 303 ca COVID-19 mới, trong đó 143 trường hợp cộng đồng, 102 trường hợp là F1 thành F0 và 51 ca sàng lọc tại cơ sở y tế, 7 ca tại khu phong tỏa.

Trà Vinh phát hiện 194 ca mắc mới, trong đó 149 ca phát hiện trong cộng đồng. Đến nay, tỉnh có 5.072 ca mắc COVID-19 (42 ca nhập cảnh), điều trị khỏi 2.562 trường hợp, 35 trường hợp tử vong

Bến Tre ghi nhận thêm 174 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, tất cả đều phát hiện qua sàng lọc cộng đồng. Tổng số ca mắc cộng dồn là 4.201 ca, số điều trị khỏi là 2.585 và số ca tử vong là 57.

Hậu Giang trong 24 giờ qua ghi nhận 119 ca mắc COVID-19, trong đó 46 ca cộng đồng. Tính từ đầu đợt dịch (ngày 8/7 đến nay), tỉnh Hậu ghi nhận 3.227 ca mắc, đã điều trị khỏi 1.656 ca, tử vong 7 ca.

Hiện tại, công tác phong toả và truy vết những trường hợp liên quan vẫn đang được tiến hành. Đồng thời, trước tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, người dân cũng cần triển khai nghiêm túc quy định "5K" để bảo vệ cho bản thân và những người xung quanh.