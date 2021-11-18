TP.HCM: Trẻ tạm trú, nhập cư vẫn được tiêm vaccine phòng COVID-19

Tin y tế 18/11/2021 14:26

Sở Y tế TP.HCM vừa có văn bản gửi ủy ban nhân dân các quận, huyện, TP.Thủ Đức và các sở, ban ngành về việc tổ chức tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 12-17 tuổi trong đợt 2.

Theo chia sẻ thông tin từ Vietnam+, Sở Y tế TP.HCM cho biết thời gian tiêm mũi 2 là từ ngày 22/11 đến ngày 28/11 với đối tượng là tất cả trẻ từ 12-17 tuổi đang sinh sống hoặc học tập trên địa bàn TP.HCM đã được tiêm vaccine mũi 1 qua đủ thời gian, kể cả trẻ đã được tiêm mũi 1 ở các tỉnh, thành phố khác.

Bên cạnh đó, Sở Y tế đề nghị các địa phương tiếp tục tiêm mũi 1 cho những trẻ từ 12-17 tuổi đang sinh sống hoặc học tập trên địa bàn thành phố chưa được tiêm vaccine đợt 1 do phải hoãn tiêm, mới trên 12 tuổi, mới đồng thuận tham gia tiêm chủng, mới trở về TP.HCM.

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Trẻ tạm trú, nhập cư vẫn được tiêm vắc xin phòng COVID-19 - Ảnh: Internet

Ngoài ra, Sở Y tế yêu cầu các đơn vị rà soát, thống kê số lượng và lập danh sách trẻ trong độ tuổi tiêm; đồng thời nhắc nhở, hướng dẫn phụ huynh hoặc người giám hộ cung cấp thông tin căn cước công dân mã số định danh cá nhân và địa chỉ thường trú của trẻ.

Đối với trẻ có địa chỉ thường trú ở tỉnh, thành phố khác chưa có căn cước công dân thì công an cấp xã hướng dẫn, hỗ trợ người dân về việc nhận thông báo mã định danh cá nhân, hoặc có biện pháp giải quyết phù hợp nếu không kịp cung cấp mã định danh cá nhân khi lập danh sách tiêm chủng.

Đối với học sinh, sinh viên chưa tròn 18 tuổi đang học tại các trường cao đẳng, đại học thì Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM phải chủ động phối hợp các cơ sở giáo dục lập danh sách, chuyển về Trung tâm Y tế hoặc Phòng Y tế của địa phương để tổ chức tiêm.

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Tính đến ngày 17/11, toàn thành phố đã có hơn 663.000 trẻ được tiêm vaccine phòng COVID-19 - Ảnh: Internet

Các đơn vị giáo dục, y tế và chính quyền địa phương cần tiếp tục tăng cường truyền thông, vận động người dân đồng thuận cho trẻ từ 12-17 tuổi tham gia tiêm vaccine để đạt độ bao phủ trên 90%; tạo mọi điều kiện cho trẻ trong độ tuổi được tiêm đầy đủ, đặc biệt là những trường hợp trẻ tạm trú, nhập cư; linh hoạt xem xét, hỗ trợ cho trẻ không có phụ huynh hoặc người giám hộ được nhận ý kiến đồng thuận tham gia tiêm chủng và đi tiêm.

Hiện tại, theo số liệu từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM, tính đến ngày 17/11, toàn thành phố đã có hơn 663.000 trẻ được tiêm vaccine phòng COVID-19.

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