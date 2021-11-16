Các chuyên gia cảnh báo về mức độ nguy hiểm của hai biến thể nhánh Delta

Tin y tế 16/11/2021 11:45

Các nhà khoa học nhận định, hai hậu duệ mới của Delta dường như có lợi thế sinh tồn, dễ lây lan hơn một chút. Điều này cho thấy, virus SARS-CoV-2 có thể vẫn còn cơ hội để tiếp tục thích nghi với con người.

Theo Nationalpost đưa tin, virus SARS-CoV-2 có thể vẫn còn cơ hội để tiếp tục thích nghi với con người. Phó giáo sư Khoa Vi sinh và Miễn dịch học, Đại học McGill - Jesse Shapiro cho biết: "Thật khó để nói giới hạn là bao nhiêu. Chúng sẽ tiếp tục tiến hóa để đạt mức thích nghi cao nhất".

Hai dòng phụ Delta, được gọi là AY.25 và AY.27, lần đầu tiên được phát hiện ở Canada vào mùa xuân. Các trường hợp mới đã xuất hiện ở mọi tỉnh ngoại trừ đảo Prince Edward. Loại AY.25 đang trở thành chủng virus SARS-CoV-2 lưu hành phổ biến ở Saskatchewan. Tại Ontario, AY.25 chiếm 31% trong số 1.670 trường hợp được giải trình tự trong 4 tuần gần đây.

virus SARS-CoV-2

Các dòng phụ, phát triển từ biến thể Delta, dường như có một chút lợi thế sinh tồn. Chúng đang phát triển và lan truyền nhanh hơn 5%. Tỷ lệ này thấp hơn khi so sánh Delta với Alpha (lây nhanh hơn 40-60%). Phó giáo sư Shapiro chia sẻ thêm rằng virus sẽ lan tràn khi có sự mở cửa trở lại, đặc biệt là ở các tỉnh miền Tây vào mùa hè này.

Thân cây như chủng virus xuất hiện ở Vũ Hán (Trung Quốc). Những biến thể cần quan tâm như Delta và Alpha, giống như những cành cây nặng nề bởi chúng khác biệt đáng kể so với chủng ban đầu, làm tăng tốc độ lây lan của virus hoặc gây ra bệnh nặng hơn. Các dòng phụ giống các nhánh cây.

Hiện chưa rõ điều gì làm cho các nhánh mới dễ lây truyền hơn một chút. AY.27 có những thay đổi trong protein gai mà virus sử dụng để xâm nhập vào tế bào của con người. Đột biến tương tự cũng xuất hiện trong AY.4.2 đã lây lan khắp Vương quốc Anh.

virus SARS-CoV-2 1

Phó giáo sư Poon thông tin, vẫn chưa có bằng chứng về hai loại biến thể mới có thể trốn tránh miễn dịch. Điều đáng chú ý là những biến thể nhánh đã xuất hiện Canada một thời gian, ít nhất từ đầu tháng 4 nhưng nhờ sự nỗ lực của người dân, bằng cách tiêm phòng và đeo khẩu trang, số ca Covid-19 giảm ở hầu hết các vùng. Vào tháng 4, số ca Covid-19 mỗi ngày vào khoảng 8.000 người, hiện tại con số này giảm xuống còn khoảng 2.000 người.

Như vậy, ngay cả khi các biến thể nhánh của Delta thống trị, sẽ không có số ca bệnh tăng vọt và mọi thứ thay đổi hoàn toàn. Khả năng tiến hóa của virus phụ thuộc vào số ca lây nhiễm. Cách tốt nhất để giảm chỉ số này là càng nhiều người được tiêm chủng càng tốt. 

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Từ khóa:   biến thế covid-19 virus SARS-CoV-2 chùm lây nhiễm

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