Người cao tuổi chơi điện tử giúp làm giảm quá trình sa sút trí tuệ

Mới đây, các nhà khoa học đã tìm ra cách để làm giảm quá trình sa sút trí tuệ ở người già, giúp họ trở nên minh mẫn hơn.

Theo VTV đưa tin, việc chơi điện tử điều độ có thể mang lại nhiều lợi ích đối với sức khỏe tinh thần của người cao tuổi. Cụ thể, chơi điện tử 30 phút mỗi ngày có thể giúp một cá nhân dần dần chống lại ảnh hưởng của chứng sa sút trí tuệ và giảm đáng kể rủi ro của các bệnh sa sút thần kinh.

Trang thông tin Science Times chia sẻ, nghiên cứu về phương pháp chống sa sút trí tuệ mới đã được thực hiện với sự tham gia của nhiều người thuộc nhóm tuổi từ 60 đến 80. Họ được yêu cầu chơi trò chơi trong khoảng 30 - 45 phút mỗi ngày trong suốt 4 tuần.

Chơi điện tử có thể giúp người già trở nên minh mẫn hơn - Ảnh: Internet

Điều này có thể giúp một cá nhân dần dần chống lại ảnh hưởng của chứng sa sút trí tuệ và giảm đáng kể rủi ro của các bệnh sa sút thần kinh. Kể từ khi chơi Super Mario World và Angry Birds, những người tham gia đã cho thấy kỹ năng nhận thức được cải thiện. Tuy nhiên, dữ liệu cho thấy sự thay đổi của nhóm chơi Super Mario World hiệu quả hơn nhóm chơi Angry Birds và solitaire.

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Theo nghiên cứu cho thấy, môi trường 3D từ các trò chơi có khả năng giúp nhóm tuổi lớn hơn trở nên năng động và có được những cải thiện trong nhận thức.

Ngoài ra, các chuyên gia gợi ý rằng hiệu ứng tương tự cũng có thể xuất hiện tại các nhóm tuổi khác. Nhóm nghiên cứu tin rằng chơi những trò chơi có đồ họa tiên tiến có thể mang lại tác động tích cực tới sự sa sút trí tuệ của một người.

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