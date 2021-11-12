Một huyện của Hải Dương chỉ đạo khẩn cấp cho học sinh dừng học trực tiếp sau khi phát hiện nhiều trường hợp mắc Covid-19

Tin y tế 12/11/2021 11:37

Tỉnh Hải Dương ghi nhận thêm 14 trường hợp ở phường Ngọc Châu, Trần Hưng Đạo và phường Cẩm Thượng.

Theo Tiền phong đưa tin, vào ngày 11/11, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật (CDC) Hải Dương cho biết địa phương ghi nhận thêm 27 ca dương tính SARS-CoV-2. Riêng TP.Hải Dương ghi nhận thêm 14 trường hợp ở phường Ngọc Châu, Trần Hưng Đạo và phường Cẩm Thượng. Trong số các ca bệnh mới ghi nhận ở Hải Dương, có 14 trường hợp là học sinh, trẻ em.

Đáng chú ý, trong số các ca bệnh mới ghi nhận có nữ sinh P.Y.C (học sinh lớp 9 Trường THCS Tân Phong, huyện Ninh Giang). Sau khi có thông tin, lực lượng chức năng huyện Ninh Giang đã tổ chức xét nghiệm nhanh cho 400 học sinh trường THCS và tiểu học Tân Phong. Qua xét nghiệm nhanh, lực lượng chức năng ghi nhận có 32 mẫu xét nghiệm cho kết quả nghi ngờ.

duong tinh SARS-CoV-2
Hải Dương ghi nhận thêm 27 ca dương tính SARS-CoV-2, trong đó có 14 học sinh - Ảnh: Tiền phong

Sang sáng 12/11, lãnh đạo CDC Hải Dương cho biết kết quả xét nghiệm lại khẳng định có 22 trường học là học sinh dương tính SARS-CoV-2, liên quan ca bệnh là nữ sinh P.Y.C. Sau khi ghi nhận thông tin trên, BCĐ Phòng chống COVID-19 huyện Ninh Giang đã tạm thời phong tỏa xã Tân Phong để triển khai các biện pháp phòng chống dịch và kiểm soát các ca lây nhiễm trong cộng đồng.

Huyện Ninh Giang tiếp tục tổ chức lấy mẫu xét nghiệm cho hơn 8.000 nhân khẩu tại xã Tân Phong. Đồng thời, cho học sinh mầm non nghỉ học, học sinh các cấp (tiểu học, THCS, THPT, Trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên) trên toàn huyện tạm dùng đi học trực tiếp và chuyển sang học trực tuyến.

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Từ khóa:   dương tính SARS-CoV-2 chuỗi lây nhiễm học sinh nghỉ vì covid

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