Chiều ngày 11/11, Phó giám đốc Sở Y tế TP.HCM báo cáo có 10 trường hợp tử vong trong những ngày qua.

Theo chia sẻ thông tin từ Tiền Phong, vào chiều ngày 11/11, Phó giám đốc Sở Y tế TP.HCM - TS.BS Nguyễn Văn Vĩnh Châu cho biết, qua thống kê tại các bệnh viện điều trị COVID-19 trong những ngày qua đã ghi nhận 10 trường hợp đã tiêm 2 mũi vắc xin bị nhiễm bệnh, diễn tiến nặng và tử vong. Các bệnh nhân đều thuộc nhóm trên 60 tuổi, có bệnh lý nền. Báo cáo cho thấy kết quả nghiên cứu trong và ngoài nước đều chỉ ra việc tiêm vắc xin ngừa COVID-19 sẽ có tác dụng làm giảm nguy cơ mắc bệnh, khi không may mắc thì giảm tỷ lệ bệnh nặng. Đặc biệt, từ khi xuất hiện biến chủng Delta thì dù tiêm 2 mũi vắc xin vẫn có thể bị nhiễm bệnh. Khi nhiễm bệnh, người bệnh vẫn có thể diễn tiến nặng, tử vong.

Tuy nhiên, theo bác sĩ Châu khi so sánh giữa 2 nhóm không tiêm vắc xin và tiêm đủ 2 mũi vắc xin thì nhóm tiêm đủ 2 mũi vắc xin có tỷ lệ nhiễm bệnh thấp hơn, tỷ lệ chuyển nặng thấp hơn. Cụ thể là nghiên cứu tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới TP.HCM đã chỉ ra số ca bệnh nặng thở máy xâm lấn ở người đã tiêm vắc xin ít hơn rất đáng kể so với những người chưa tiêm vắc xin. Các bệnh nhân đều thuộc nhóm trên 60 tuổi, có bệnh lý nền - Ảnh: Tiền phong Trên thực tế, dù đã tiêm đủ 2 mũi vắc xin nhưng vẫn có trường hợp trở nặng và tử vong. BS Vĩnh Châu nhấn mạnh: "Qua phân tích 10 trường hợp tử vong trong những ngày qua cho thấy đây là những người lớn tuổi, có bệnh nền. Tuy nhiên, khi số ca tăng cao sẽ có những người trẻ tuổi, dù có tiêm 2 mũi vắc xin vẫn có thể bệnh nặng, tử vong. Đặc biệt khi bệnh nhân xuất hiện hội chứng cơn bão Cytokine bởi những phản ứng dữ dội của cơ thể bệnh nhân trẻ với tác nhân gây bệnh".

Ban chỉ đạo phòng chống dịch TPHCM khuyến cáo, cộng đồng không nên quá hoang mang, lo lắng bởi khi đã tiêm đủ vắc xin thì nguy cơ tử vong, bệnh nặng đều giảm hẳn. Song, việc tiêm đủ vắc xin sẽ không mắc bệnh và mắc bệnh cũng nguy hiểm đến tính mạng bởi dù tỷ lệ tử vong rất thấp nhưng vẫn có thể xảy ra. Do đó, người đã tiêm đủ vắc xin tuyệt đối không được chủ quan mà vẫn phải thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch và khuyến cáo 5K để bảo vệ an toàn cho bản thân, gia đình và toàn xã hội.

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