Hà Nội khẩn cấp truy vết gần 1.000 trường hợp F1 liên quan đến 180 ca mắc Covid-19 tại huyện Mê Linh

Theo thông tin chia sẻ từ Kinh tế và đô thị, vào sáng 11/11, Phòng Y tế huyện Mê Linh ghi nhận tổng số 180 ca mắc Covid-19 . Trong đó, 166 trường hợp có liên quan đến ổ dịch tại thôn Bạch Trữ (xã Tiến Thắng); 13 người có liên quan đến đối tượng về từ vùng dịch. Đáng chú ý khi có 1 trường hợp tại xã Tiền Phong được sàng lọc trong cộng đồng với biểu hiện ho, sốt, dương tính với SARS-CoV-2.

Trước tình hình dịch đang diễn biến phức tạp, thôn Bạch Trữ và một số khu vực dân cư thuộc các xã lân cận như: Văn Khê, Tráng Việt, Tiền Phong, Thạc Đà và thị trấn Quang Minh vẫn đang được phong toả tạm thời và kiểm soát chặt chẽ người ra vào. Đồng thời, công tác rà soát, truy vết các trường hợp có liên quan đến 180 ca mắc Covid-19 tiếp tục được UBND huyện Mê Linh tập trung chỉ đạo rốt ráo.

Ngoài ra, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Mê Linh Nguyễn Kiến Dụ cho biết, tính đến ngày 11/11, đơn vị đã lấy tổng số 50.358 mẫu xét nghiệm người dân thôn Bạch Trữ và các đối tượng có liên quan. Trong số 50.012 mẫu đã có kết quả, ghi nhận 49.843 mẫu âm tính với SARS-CoV-2; 180 mẫu dương tính và 335 mẫu đang chờ kết quả từ cơ quan kiểm soát bệnh tật TP Hà Nội.

Tính đến nay, toàn huyện đã ghi nhận 986 trường hợp tiếp xúc trực tiếp với các ca mắc Covid-19 (F1). Cùng với đó là 2.494 F2 và 1.298 người có liên quan đến các trường hợp được xác định dương tính với SARS-CoV-2 và ổ dịch trên địa bàn. Tất cả trường hợp F1, F2 đều đang được cách ly tập trung, hoặc tại nhà, thường xuyên theo dõi diễn biến sức khoẻ theo quy định.

Địa phương là tiếp tục điều tra, truy vết thần tốc, tuyệt đối không bỏ sót các trường hợp có liên quan - Ảnh: Internet

Đánh giá tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn còn phức tạp, số ca mắc có thể còn tăng, Phó Chủ tịch UBND huyện Mê Linh Lê Văn Khương nhấn mạnh nhiệm vụ số 1 hiện nay của địa phương là tiếp tục điều tra, truy vết thần tốc, tuyệt đối không bỏ sót các trường hợp có liên quan. Kịp thời xử lý, cách ly, lấy mẫu xét nghiệm theo đúng quy định. Đồng thời, kiểm soát chặt chẽ việc cách ly, phong toả tạm thời tại các khu vực đang có ổ dịch, không để dịch bệnh lây lan diện rộng.