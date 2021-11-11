Xuất hiện nhiều trường hợp F0 liên tiếp, một bệnh viện ở Thanh Hóa phong toả khẩn cấp

Tin y tế 11/11/2021 10:07

Vào ngày 10/11, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Thanh Hóa cho biết trong 24 giờ qua, trên địa bàn ghi nhận 42 ca mắc Covid-19.

Theo chia sẻ thông tin từ Người lao động, vào ngày 10/11, thông tin từ Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Thanh Hóa cho biết đã ghi nhận 42 ca mắc COVID-19 mới trên địa bàn. Trong số đó, địa phương ghi nhận 24 ca mắc Covid-19 trở về từ các tỉnh, TP khác; 2 ca mắc mới tại thị xã Nghi Sơn, nâng tổng số bệnh nhân tại ổ dịch này lên 101 trường hợp.

Đáng chú ý, trong ngày Thanh Hóa ghi nhận một ổ dịch mới tại Bệnh viện Đa khoa Trí Đức Thành (huyện Yên Định). Theo báo cáo, Bệnh viện Đa khoa Trí Đức Thành (Thanh Hóa) vừa phải phong tỏa khẩn cấp để phòng chống dịch bệnh khi tại đây liên tiếp ghi nhận 18 ca mắc Covid-19.

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Bệnh viện Đa khoa Trí Đức Thành được lực lượng chức năng tiến hành phong toả - Ảnh: Người lao động

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thanh Hóa, đến chiều tối nay, bệnh viện này đã ghi nhận 18 bệnh nhân, trong đó có 6 bệnh nhân ở xã Cẩm Vân (huyện Cẩm Thuỷ); 11 bệnh nhân có địa chỉ ở xã Định Hưng (huyện Yên Định); 1 bệnh nhân địa chỉ xã Ninh Khang (huyện Vĩnh Lộc).

Sau khi liên tiếp ghi nhận các trường hợp F0, chính quyền địa phương đã phong tỏa tạm thời bệnh viện này để triển khai các biện pháp phòng chống dịch Covid-19. Cụ thể, địa phương đã tổ chức phun tiêu độc khử trùng các khu vực có liên quan, tập trung tiến hafnh xét nghiệm RT-PCR cho toàn bộ F1. Đồng thời, chính quyền tổ chức xét nghiệm sàng lọc tầm soát cho cán bộ, nhân viên bệnh viện.

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