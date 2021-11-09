Thế giới có thể không xóa sổ hoàn toàn virus gây ra Covid-19. Tuy nhiên, tới một thời điểm nào đó, dịch bệnh toàn cầu này sẽ không còn là đại dịch nữa và nằm trong tầm kiểm soát.

Các chuyên gia dự đoán rằng sự lây lan của virus SARS-CoV-2 sẽ giống như bệnh cúm theo mùa. Giáo sư về dịch tễ học Arnold Monto của Đại học Michigan và cũng là quyền chủ tịch Ủy ban chuyên về vaccine và sản phẩm sinh học của Cục Thực và Dược phẩm Mỹ, cho biết dịch bệnh Covid-19 không có một phép đo lường nào để xác định một thứ gì đó là dịch hay đại dịch. Tất cả tùy thuộc vào nhãn quan của mỗi người. Do vậy, tất cả điều này không dựa trên quy tắc. Đồng thời, vị chuyên gia cũng nhấn mạnh: "Thay vào đó, điều này dựa vào những việc cần làm để kiểm soát dịch. Điều khác biệt ở đây là vaccine hiệu quả hơn những gì chúng ta thường thấy".

Theo ông Monto, tin tốt là tính hiệu quả của vaccine, còn tin xấu là sự biến đổi của virus. Ông cho hay: "Không ai có thể dự đoán tương lai của Covid-19 sẽ như thế nào - và sự xuất hiện của các biến thể như Delta, đã làm thay đổi quỹ đạo. Chính vì toàn bộ mô hình lây nhiễm đã thay đổi và có thể còn nhiều nơi chưa trải qua những làn sóng Covid-19 mà những nơi khác trên thế giới đã trải qua, nên việc tuyên bố chấm dứt hoàn toàn đại dịch là rất khó".

Ngoài ra, Giáo sư Monto và nhiều chuyên gia y tế cho rằng, trong tương lai thế giới có thể kiểm soát được đà lây lan của SARS-CoV-2, giống như đã kiểm soát cúm mùa. "Chúng ta không chắc SARS-CoV-2 có thể trở thành một dạng virus hoạt động theo mùa hay không, nhưng nó nhắc nhở chúng ta rằng hầu hết virus gây bệnh đường hô hấp đều có tính chất hoạt động theo mùa", ông Monto chia sẻ.

Chuyên gia dịch tễ hàng đầu của Mỹ Anthony Fauci, Giám đốc Viện Dị ứng Quốc gia Mỹ, cũng cho rằng việc xóa sổ SARS-CoV-2 gần như là không thể, nhưng ông hy vọng thế giới có thể kiểm soát virus này để nó không còn tác động đáng kể đến cuộc sống của con người. "Nếu càng nhiều người trên thế giới được tiêm chủng, tôi hy vọng, sau một thời gian nữa, đại dịch sẽ không còn chi phối chúng ta như hiện nay nữa". Tiến sĩ Philip Landrigan, bác sĩ nhi khoa và nhà dịch tễ học tại Đại học Boston, nhận định để chuyển từ đại dịch sang một bệnh đặc hữu, các nước phải xây dựng khả năng miễn dịch cộng đồng đối với SARS-CoV-2 - có nghĩa là cần nhiều phải tiêm phòng hơn. Hiện tại, CDC cho biết còn nhiều việc phải làm để kiểm soát sự lây lan hiện tại của virus.

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