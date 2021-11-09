Phát hiện nhiều học sinh mắc Covid-19, Nghệ An mở cuộc họp khẩn ngay trong đêm

UBND huyện Nghi Lộc cho biết về tình hình dịch đang diễn biến khá phức tạp, trong đó lo lắng nhất là dịch đã lây lan vào trường học.

Theo chia sẻ thông tin từ Người lao động, UBND huyện Nghi Lộc cho biết, vào ngày 6/11, một học sinh lớp 7, Trường THCS Nghi Phương có triệu chứng mệt mỏi nên được đưa đến trạm y tế xã làm test nhanh cho kết quả nghi ngờ. Học sinh này sau đó được lấy mẫu xét nghiệm PCR và cho kết quả khẳng định dương tính SARS-CoV-2.

Sau khi phát hiện trường hợp F0 như trên, địa phương lập tức tiến hành truy vết những người liên quan đến ca bệnh trên. Sang đến chiều 8/11, lực lượng chức năng đã phát hiện 6 học sinh ở 2 trường: Trường THCS Nghi Phương và Trường Tiểu học Nghi Phương và 3 người khác có kết quả dương tính SARS-CoV-2.

Trước tình hình dịch bệnh, Ban lãnh đạo tỉnh Nghệ An họp khân ngay trong đêm - Ảnh: Người lao động

Trước diễn biến dịch phức tạp, huyện Nghi Lộc đã thực hiện xét nghiệm sàng lọc cộng đồng bằng test nhanh cho 2.454 người dân ở xóm 6, xóm 7, xã Nghi Phương.

Giám đốc Sở Y tế Nghệ An Dương Đình Chỉnh yêu cầu huyện Nghi Lộc tiếp tục chỉ đạo lực lượng liên quan điều tra truy vết cho hết bằng được F1 liên quan, tránh để khoảng trống, lây lan dịch ra diện rộng. Ngoài ra, địa phương tiến hành phong tỏa các khu vực F0 và thực hiện nghiêm ngặt trong khu cách ly. Đối với học sinh liên quan đến F0, cho cách ly tại nhà theo quy định và thực hiện lấy mẫu đúng quy định.

Dịch bắt đầu lây lan vào trường học - Ảnh: Internet

Hiện tại, huyện Nghi Lộc dừng dạy học trong vòng 14 ngày để đánh giá tình hình và khống chế dịch bệnh. Đồng thời, địa phương yêu cầu những người dân có biểu hiện bất thường: Ho, sốt, kho thở... cần chủ động đến cơ sở y tế để được khám sàng lọc.

Bến Tre phát hiện 49 trường hợp F0, trong đó có 39 ca mắc ngoài cộng đồng UBND tỉnh Bến Tre đã ban hành Công văn số 7327 về việc triển khai Công điện số 8149 của Văn phòng Chính phủ tiếp tục tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/phat-hien-nhieu-hoc-sinh-mac-covid-19-nghe-an-mo-cuoc-hop-khan-ngay-trong-dem-435287.html